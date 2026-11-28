Chiftelele fragede se potrivesc cu dulceața discretă a prazului gătit. Servește-le calde, cu piure de cartofi sau cu o felie de pâine proaspătă, ca să aduni și ultimul strop de sos.

Chiftele în sos de praz Foto: Shutterstock

Ingrediente

2 fire de praz

1 ceapă

3 căței de usturoi

1 lingură unt

1 lingură ulei

sare

piper

100 ml supă de pui sau de legume

100 ml smântână

100 g sos de roșii

Pentru chifteluțe

500 g carne tocată de pui

1 ceapă, tăiată mărunt

1 lingură praz, partea albă, tăiat fin

1 ou

100 g pesmet

50 ml lapte

2 căței de usturoi, zdrobiți

sare

piper

1 lingură pătrunjel, tocat fin

Mod de preparare

Pentru chifteluțe, amesteci într-un bol carnea cu restul ingredientelor. Omogenizezi compoziția și formezi din ea chifteluțe, pe care le așezi într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Pui chifteluțele la cuptor 25 de minute, le întorci și le mai lași 10–15 minute, apoi le scoți.

Între timp, cât chifteluțele sunt la cuptor, îndepărtezi primele 2 foi de la praz, apoi îl tai rondele, partea albă și puțin din cea verde. Îl speli încă o dată într-o strecurătoare, ca să nu rămână fire de nisip, apoi îl lași la scurs. Tai ceapa cubulețe și zdrobești usturoiul.

Încingi uleiul împreună cu untul într-o cratiță, adaugi ceapa, usturoiul, sare și piper, după gust, și amesteci de câteva ori, apoi adaugi prazul. Călești 1 minut și torni supa. Lași să dea câteva clocote, apoi torni smântâna și sosul de roșii. Mai ții alte câteva minute. Adaugi chifteluțele în sos și pui cratița la cuptor 15 minute. Scoți cratița din cuptor, lași chifteluțele 10 minute să se odihnească și le servești.