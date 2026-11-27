În perioada postului, pofta de deserturi delicioase nu trebuie să dispară. O negresă cu ciocolată, fragedă, aromată și cu o textură ușor umedă poate fi pregătită fără ouă, lapte sau unt, folosind ingrediente simple, pe care le ai deja în bucătărie. Secretul acestei rețete stă în combinația de gem de prune și apă minerală carbogazoasă, care ajută prăjitura să devină pufoasă și să-și păstreze consistența după coacere.

Negresă de post cu gem. Te cucerește de la prima îmbucătură. Foto: arhivă.

Este un desert economic, ușor de preparat și potrivit atât pentru zilele de post, cât și pentru momentele în care vrei să pregătești ceva dulce fără prea mult efort. Aroma intensă de cacao, gustul fructat al gemului și glazura de ciocolată transformă această negresă într-un răsfăț pentru întreaga familie.

De ce iese pufoasă negresa de post cu gem și apă minerală?

Chiar dacă nu conține ingrediente de origine animală, negresa poate avea o textură moale, aerată și plăcută. Apa minerală carbogazoasă contribuie la obținerea unui aluat mai lejer, în timp ce gemul de prune adaugă dulceață, aromă și umiditate, împiedicând blatul să devină uscat.

Un alt avantaj este că prăjitura nu are nevoie de sirop după coacere. Gemul ajută la menținerea texturii fragede, iar uleiul completează compoziția, oferind un blat moale chiar și după răcire.

Pentru un plus de savoare, poți adăuga nucă mărunțită, alune, migdale sau alte fructe oleaginoase. Glazura de cacao este opțională, însă oferă desertului un aspect apetisant și un gust mai intens de ciocolată.

Ingrediente pentru negresa de post

Din cantitățile de mai jos obții aproximativ 15 porții, ideale pentru familie sau pentru a împărți desertul cu cei dragi.

Pentru blat:

400 g făină

400 ml apă minerală carbogazoasă

200 ml ulei

100 g zahăr

350 g gem de prune

50 g cacao

10 g praf de copt

2-3 g sare

2 ml esență de rom

2 ml esență de vanilie

Pentru glazura de ciocolată:

150 g zahăr pudră

30 g cacao

5-6 linguri de apă fierbinte

1 lingură de ulei, opțional

2 ml esență de rom

Cum prepari negresa de post cu gem de prune, pas cu pas

Începe prin a preîncălzi cuptorul la 175 de grade Celsius. Dacă folosești un cuptor electric, setează încălzirea sus și jos, fără ventilație, pentru o coacere uniformă.

Într-un bol mare, amestecă făina cu pudra de cacao, praful de copt și sarea. Într-un alt recipient, combină apa minerală cu zahărul, uleiul, gemul de prune și esențele de rom și vanilie. Amestecă până când ingredientele lichide sunt bine omogenizate.

Adaugă treptat ingredientele uscate peste cele lichide și amestecă ușor, până când obții un aluat uniform, fără cocoloașe. Nu insista prea mult cu amestecarea, pentru ca blatul să-și păstreze textura fragedă. Dacă preferi deserturile cu o notă crocantă, poți încorpora în compoziție nucă mărunțită.

Toarnă aluatul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și nivelează suprafața. Introdu tava în cuptorul preîncălzit și lasă prăjitura să se coacă. Verifică dacă este gata cu ajutorul unei scobitori: dacă aceasta iese curată sau cu doar câteva firimituri umede, negresa poate fi scoasă din cuptor.

Las-o să se răcească înainte de a adăuga glazura, pentru a evita topirea sau absorbția excesivă a acesteia.

Glazura care completează perfect gustul de cacao

Pentru a prepara glazura, amestecă zahărul pudră cu pudra de cacao într-un bol. Adaugă treptat apa fierbinte, amestecând continuu, până când obții o compoziție fină, omogenă și suficient de fluidă pentru a fi întinsă peste prăjitură.

Adaugă esența de rom și, dacă dorești ca glazura să aibă un aspect mai lucios, încorporează o lingură de ulei.

Distribuie glazura uniform peste negresa răcită și las-o să se întărească înainte de a tăia prăjitura în bucăți.

Desertul poate fi servit simplu sau decorat cu nucă mărunțită, fulgi de cocos ori fructe proaspete. Este ideal alături de o cafea, un ceai sau un pahar de lapte vegetal și poate deveni una dintre rețetele preferate în perioada postului.

Cum păstrezi negresa moale și fragedă?

Pentru ca prăjitura să-și mențină textura pufoasă și umedă, evită să o lași prea mult în cuptor. După răcire, păstreaz-o într-un recipient închis sau acoperită, la temperatura camerei, dacă mediul este răcoros, ori la frigider, mai ales dacă temperaturile sunt ridicate.

Gemul de prune contribuie la păstrarea umidității, astfel încât negresa rămâne gustoasă și în zilele următoare. Înainte de servire, dacă ai ținut-o la frigider, o poți lăsa puțin la temperatura camerei pentru ca aromele să se intensifice, iar textura să devină din nou mai fragedă.

Această rețetă de negresă de post este dovada că un desert delicios nu are nevoie de ingrediente complicate sau costisitoare. Cu puțină cacao, gem de prune și apă minerală, poți obține o prăjitură aromată, pufoasă și potrivită pentru orice moment în care îți dorești ceva dulce.