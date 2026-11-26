Dacă îți dorești un desert rapid, aromat și ușor de pregătit acasă, batoanele cu cafea și cocos merită încercate. Au nevoie de doar patru ingrediente, nu necesită coacere și pot fi pregătite în aproximativ zece minute, urmând să fie lăsate la rece până când capătă consistența potrivită. Gustul intens al cafelei se îmbină cu aroma delicată a nucii de cocos, rezultând o gustare potrivită atât pentru pauza de la serviciu, cât și pentru momentele în care ai poftă de ceva dulce.

Batoane cu cafea și cocos. Foto: arhiva

Un alt avantaj al acestei rețete este faptul că batoanele pot fi pregătite în avans și păstrate la congelator timp de aproximativ o lună. Astfel, poți avea oricând la îndemână un desert de casă, fără să fie nevoie să petreci mult timp în bucătărie.

Batoane cu cafea și cocos: ce ingrediente îți trebuie

Pentru aproximativ 12 batoane mici, ai nevoie de câteva ingrediente simple, pe care le poți găsi cu ușurință:

2 căni de fulgi de cocos neîndulciți;

3 linguri de ulei de cocos, topit;

3 linguri de sirop de arțar, miere sau sirop de curmale;

2 linguri de cafea concentrată.

Dacă preferi deserturile cu un gust ușor dulce-sărat, poți adăuga și un vârf de sare. Aceasta va contribui la evidențierea aromelor, fără să schimbe caracterul rețetei.

Cum prepari desertul cu cafea în doar 10 minute

Primul pas este să topești uleiul de cocos, fie într-un vas, la foc mic, fie în cuptorul cu microunde. După ce s-a lichefiat, lasă-l câteva momente să se răcorească, apoi combină-l cu îndulcitorul ales și cu cele două linguri de cafea concentrată. Amestecă bine până când obții o compoziție omogenă.

Adaugă fulgii de cocos și încorporează-i treptat, astfel încât să fie acoperiți uniform de amestecul lichid. Compoziția finală trebuie să fie suficient de umedă pentru a se lega atunci când o presezi, dar nu atât de moale încât să își piardă forma.

Pregătește o tavă mică și acoper-o cu hârtie de copt. Pune amestecul în tavă, distribuie-l uniform și presează-l ferm cu dosul unei linguri, pentru ca batoanele să nu se desfacă după răcire.

Introdu tava în frigider pentru cel puțin o oră sau, dacă vrei să scurtezi timpul de așteptare, las-o în congelator aproximativ 20-30 de minute. După ce compoziția s-a întărit, scoate-o din tavă și porționeaz-o în batoane sau cuburi, folosind un cuțit bine ascuțit.

Cum poți personaliza batoanele cu cafea și cocos

Rețeta poate fi adaptată în funcție de preferințele tale, iar câteva ingrediente suplimentare pot schimba considerabil gustul desertului. Pentru o aromă mai intensă de ciocolată, poți turna deasupra batoanelor ciocolată neagră topită sau poți încorpora puțină pudră de cacao în compoziția inițială.

De asemenea, scorțișoara poate adăuga o notă aromată, în timp ce nucile tocate oferă o textură crocantă. Dacă îți plac deserturile mai consistente, poți încerca să adaugi și o lingură de unt de arahide, care va completa gustul cafelei și al cocosului.

Pentru un rezultat cât mai echilibrat, este recomandat să adaugi ingredientele suplimentare treptat și să verifici dacă amestecul își păstrează consistența potrivită pentru a fi presat în tavă.

Cât timp se păstrează batoanele și cum este recomandat să le servești

După ce s-au întărit, batoanele trebuie depozitate într-un recipient închis ermetic. Păstrate la frigider, acestea rezistă până la aproximativ șapte zile, iar dacă alegi să le congelezi, le poți păstra timp de circa o lună.

Este indicat să le consumi reci, deoarece uleiul de cocos se înmoaie la temperatura camerei, iar batoanele își pot pierde din fermitate. Dacă le-ai ținut la congelator, lasă-le câteva minute să se dezghețe înainte de servire.

Un detaliu important ține de conținutul de cofeină. Dacă obișnuiești să eviți cafeaua în a doua parte a zilei sau ești sensibil la efectele acesteia, poți folosi cafea decofeinizată. În acest fel, te poți bucura de aroma specifică a desertului fără să adaugi o cantitate semnificativă de cofeină.

Un desert de casă, fără cuptor și cu ingrediente puține

Batoanele cu cafea și cocos sunt o variantă practică atunci când vrei să pregătești ceva dulce fără tehnici complicate sau timp îndelungat petrecut în bucătărie. Se prepară rapid, pot fi personalizate cu diverse ingrediente și sunt ușor de porționat pentru a fi servite ori de câte ori apare pofta de dulce. În plus, faptul că pot fi păstrate la congelator aproximativ o lună le transformă într-o opțiune comodă pentru zilele aglomerate.