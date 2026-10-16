 Cea mai bună și simplă rețetă de cheesecake fără coacere. Desertul cremos și răcoritor care se prepară ușor, fără să pornești cuptorul
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Cea mai bună și simplă rețetă de cheesecake fără coacere. Desertul cremos și răcoritor care se prepară ușor, fără să pornești cuptorul

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Vrei un desert fin, cremos și ușor de pregătit, fără să petreci mult timp în bucătărie? Cheesecake-ul fără coacere este o alegere inspirată atunci când ai poftă de ceva dulce, dar vrei să eviți folosirea cuptorului. Cu o bază crocantă din biscuiți, o cremă delicată de brânză și un topping fructat, acest desert poate deveni vedeta oricărei mese.

Cea mai bună și simplă rețetă de cheesecake fără coacere.
Cea mai bună și simplă rețetă de cheesecake fără coacere. Foto: arhiva

Rețeta este potrivită atât pentru zilele călduroase, cât și pentru momentele în care vrei să pregătești un desert pentru familie sau musafiri. Prepararea este simplă, iar ingredientele pot fi adaptate în funcție de preferințe. Secretul unui cheesecake reușit este să îi acorzi suficient timp la frigider, pentru ca umplutura să capete consistența potrivită.

Ingrediente pentru cheesecake fără coacere

Pentru o tavă cu diametrul de aproximativ 20-22 cm, ai nevoie de următoarele ingrediente:

Pentru baza de biscuiți:

  • 250 g de biscuiți digestivi;
  • 100 g de unt topit.

Pentru crema de brânză:

  • 500 g de cremă de brânză, la temperatura frigiderului;
  • 200 ml de smântână pentru frișcă, cu minimum 30% grăsime;
  • 100-120 g de zahăr pudră, în funcție de cât de dulce preferi desertul;
  • 1 linguriță de extract de vanilie;
  • 1-2 linguri de suc de lămâie, după gust;
  • 8-10 g de gelatină, în funcție de instrucțiunile de pe ambalaj.

Pentru decor, opțional:

  • 200 g de fructe proaspete sau congelate;
  • 1-2 linguri de zahăr;
  • câteva felii de lămâie sau frunze de mentă.

Cum prepari cheesecake-ul fără coacere

1. Pregătește baza crocantă de biscuiți

Mărunțește biscuiții cu ajutorul unui robot de bucătărie sau pune-i într-o pungă și zdrobește-i cu un sucitor. Amestecă firimiturile cu untul topit până când obții o compoziție care seamănă cu nisipul umed.

Așază amestecul într-o tavă cu pereți detașabili și presează-l bine cu dosul unei linguri sau cu fundul unui pahar. Este important ca baza să fie uniformă și compactă, pentru ca feliile de cheesecake să poată fi tăiate ușor.

Pune tava la frigider pentru aproximativ 20-30 de minute, cât timp pregătești crema.

2. Pregătește crema fină de brânză

Într-un bol încăpător, amestecă crema de brânză cu zahărul pudră, extractul de vanilie și sucul de lămâie. Mixează până când compoziția devine fină și omogenă, fără cocoloașe.

Într-un alt vas, bate smântâna pentru frișcă rece până când se îngroașă și capătă o consistență fermă, dar cremoasă. Încorporeaz-o treptat în crema de brânză, folosind o spatulă și mișcări delicate, pentru a păstra textura aerată.

3. Adaugă gelatina pentru o consistență stabilă

Hidratează gelatina și pregătește-o conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Dacă folosești gelatină pudră, aceasta se hidratează de regulă în apă rece înainte de dizolvare.

Las-o să se răcorească puțin, fără să se întărească, apoi încorporeaz-o treptat în crema de brânză. Pentru a evita formarea cocoloașelor, poți amesteca mai întâi o cantitate mică de cremă cu gelatina, apoi să adaugi acest amestec în bolul principal.

Respectă indicațiile producătorului privind cantitatea de lichid și modul de folosire. Gelatina nu trebuie fiartă, decât dacă instrucțiunile produsului precizează altceva.

4. Asamblează desertul

Scoate baza de biscuiți din frigider și toarnă crema peste ea. Nivelează suprafața cu o spatulă, apoi acoperă tava și pune cheesecake-ul la frigider.

Lasă-l la rece cel puțin 6 ore, de preferat peste noapte. Acest timp îi permite cremei să se stabilizeze și face desertul mai ușor de porționat.

5. Pregătește toppingul de fructe

Pentru un plus de prospețime, poți folosi căpșuni, zmeură, afine sau fructe de pădure. Dacă vrei un sos simplu, pune fructele într-o cratiță împreună cu zahărul și încălzește-le câteva minute, până când se înmoaie și lasă suc.

Lasă sosul să se răcească complet înainte de a-l turna peste cheesecake. Alternativ, poți decora desertul cu fructe proaspete, felii subțiri de lămâie sau puțină ciocolată rasă.

6. Porționează și servește

După ce cheesecake-ul s-a întărit, desprinde cu grijă marginile de tavă. Pentru felii cât mai uniforme, folosește un cuțit cu lama trecută prin apă caldă și ștearsă înainte de fiecare tăietură.

Servește desertul rece, direct de la frigider. Baza crocantă, crema fină și toppingul fructat oferă un contrast plăcut de texturi și arome.

Care este secretul unui cheesecake fără coacere reușit?

Pentru ca desertul să aibă o textură cremoasă și să nu se destrame atunci când îl tai, ține cont de câteva recomandări:

  • Alege o cremă de brânză potrivită. Folosește cremă de brânză simplă, densă, nu o variantă foarte lichidă.
  • Nu exagera cu mixarea frișcăi. Aceasta trebuie să fie fermă, dar nu granulată.
  • Presează bine baza. Dacă amestecul de biscuiți și unt este prea sfărâmicios, mai poți adăuga puțin unt topit.
  • Respectă timpul de răcire. Câteva ore la frigider sunt esențiale pentru stabilizarea cremei.
  • Adaugă toppingul rece. Un sos încă fierbinte poate înmuia crema și poate afecta aspectul desertului.

Dacă vrei o variantă fără gelatină, poți încerca o rețetă bazată pe cremă de brânză și frișcă, însă proporțiile și tipul ingredientelor trebuie alese astfel încât desertul să se poată menține fără un agent de gelifiere.

Cu ce poți varia rețeta de cheesecake fără coacere?

Unul dintre avantajele acestui desert este că poate fi adaptat cu ușurință. Pentru o aromă diferită, poți încerca:

  • Cheesecake cu lămâie: adaugă puțină coajă rasă de lămâie și ajustează sucul după gust.
  • Cheesecake cu căpșuni: folosește căpșuni proaspete sau un sos preparat din fructe.
  • Cheesecake cu ciocolată: încorporează ciocolată topită și răcorită în cremă, adaptând cantitatea de zahăr.
  • Cheesecake cu caramel: decorează desertul cu sos de caramel și câteva bucăți de nuci.
  • Cheesecake cu fructe de pădure: combină zmeură, afine și mure pentru un topping aromat, ușor acrișor.

Pentru un desert mai puțin dulce, poți reduce cantitatea de zahăr și poți alege fructe proaspete în locul unui topping foarte dulce.

Cum se păstrează cheesecake-ul fără coacere

Păstrează cheesecake-ul acoperit, în frigider, și scoate-l doar înainte de servire. Deoarece conține cremă de brânză și frișcă, nu este indicat să stea mult timp la temperatura camerei.

Pentru un gust și o textură cât mai bune, consumă-l în următoarele 2-3 zile și respectă regulile de păstrare la rece. Dacă ai adăugat fructe proaspete, verifică și starea acestora înainte de servire.

Cheesecake fără coacere, desertul simplu care impresionează

Cheesecake-ul fără coacere este o alegere potrivită atunci când vrei un desert cu aspect elegant, ingrediente accesibile și o preparare relativ simplă. Baza de biscuiți, crema de brânză și toppingul preferat pot fi combinate în numeroase variante, de la cele cu fructe până la cele cu ciocolată sau caramel.

Cel mai important pas este răcirea suficientă înainte de servire. Cu puțină răbdare și respectarea proporțiilor, vei obține un cheesecake cremos, aromat și ușor de porționat, fără să fie nevoie să pornești cuptorul.

Ghid de cumpărături

Design fără titlu (6) png
„Cerșetorul cu Lexus” din Iași a strâns 9.147 de lei în opt ore! Poliția Locală i-a confiscat banii Național
maurice munteanu
Maurice Munteanu, declarație de dragoste pentru Răzvan Dej: „Bărbatul pe care îl voi iubi în continuare” Vedete românești
image
Orașul subteran descoperit de un bărbat după ce a spart peretele casei: are tuneluri, biserici și putea adăposti 2.000 de oameni adevarul.ro
image
Orașul din România unde lucrau peste 19.000 de oameni. Din marile uzine au mai rămas ruine și un turn uriaș adevarul.ro

Parteneri

image
„Getafe nu e Auda! Când atacă spre Peluza Nord, Craiova este la nivelul locului 7 din La Liga”. Editorial din tribuna oltenească www.fanatik.ro
image
Doctoriţa prinsă băută la volan înainte de gardă dă vina pe o tinctură. Cum a vrut soţul să o salveze observatornews.ro
image
La 12 ani, o româncă se remarcă pe podiumul internațional al modelingului. Ilinca Maria Aldea a câștigat „The Best Model of Europe“ www.antena3.ro
image
Un cerșetor cu Lexus a strâns peste 9.000 de lei în 8 ore și a stabilit un „record” la cerșit de Sfânta Parascheva www.gandul.ro
image
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
„Sunt Ioana milionara” Influenceriţa care a avut o relaţie cu Gabi Torje, postare controversată despre bărbaţi! as.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier playtech.ro
image
Cât costă mașina cu care Mihai Stoica a făcut accident. Oficialul lui FCSB nu vrea să audă de altă firmă! www.fanatik.ro
image
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Povestea ursului din Tapiseria de la Bayeux: luptele cu animale din Anglia medievală historia.ro
image
#Napoleon şi războaiele sale
Napoleon pe insula Sfânta Elena: ultimii ani ai unui împărat în exil historia.ro
peste pane jpg
Cum faci cel mai bun pește pane. Trucul pentru o crustă perfectă Mâncăruri rapide
artisan food market jpeg
Începe Artisan Food Market, târg de produse artizanale, la Biblioteca Națională din București Ponturi în bucătărie
prajitura cu afine si lamaie jpg
Prăjitură cu afine și lămâie, răsfăț dulce cu note acrișoare Rețete de regim
melitzanopita jpg
Atlasul gusturilor: Prelungeste vacanta în Grecia Rețete
quesadilla cu ardei jpg
Quesadilla cu ardei: culoare și savoare în fiecare mușcătură Mâncăruri rapide
salata cu dovleac ceapa si pui jpg
Cum faci salată cu dovleac, ceapă și piept de pui Rețete cu carne
tocanita de naut jpg
Cum prepari tocăniță de năut. O idee delicioasă pentru o masă fără carne Rețete cu legume
strudel cu mere caramlizte jpg
Ștrudel cu mere, stafide și nuci. Secretul unei umpluturi aromate și savuroase Deserturi
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile actualitate.net