Cea mai bună și simplă rețetă de cheesecake fără coacere. Desertul cremos și răcoritor care se prepară ușor, fără să pornești cuptorul

Vrei un desert fin, cremos și ușor de pregătit, fără să petreci mult timp în bucătărie? Cheesecake-ul fără coacere este o alegere inspirată atunci când ai poftă de ceva dulce, dar vrei să eviți folosirea cuptorului. Cu o bază crocantă din biscuiți, o cremă delicată de brânză și un topping fructat, acest desert poate deveni vedeta oricărei mese.

Cea mai bună și simplă rețetă de cheesecake fără coacere. Foto: arhiva

Rețeta este potrivită atât pentru zilele călduroase, cât și pentru momentele în care vrei să pregătești un desert pentru familie sau musafiri. Prepararea este simplă, iar ingredientele pot fi adaptate în funcție de preferințe. Secretul unui cheesecake reușit este să îi acorzi suficient timp la frigider, pentru ca umplutura să capete consistența potrivită.

Ingrediente pentru cheesecake fără coacere

Pentru o tavă cu diametrul de aproximativ 20-22 cm, ai nevoie de următoarele ingrediente:

Pentru baza de biscuiți:

250 g de biscuiți digestivi;

100 g de unt topit.

Pentru crema de brânză:

500 g de cremă de brânză, la temperatura frigiderului;

200 ml de smântână pentru frișcă, cu minimum 30% grăsime;

100-120 g de zahăr pudră, în funcție de cât de dulce preferi desertul;

1 linguriță de extract de vanilie;

1-2 linguri de suc de lămâie, după gust;

8-10 g de gelatină, în funcție de instrucțiunile de pe ambalaj.

Pentru decor, opțional:

200 g de fructe proaspete sau congelate;

1-2 linguri de zahăr;

câteva felii de lămâie sau frunze de mentă.

Cum prepari cheesecake-ul fără coacere

1. Pregătește baza crocantă de biscuiți

Mărunțește biscuiții cu ajutorul unui robot de bucătărie sau pune-i într-o pungă și zdrobește-i cu un sucitor. Amestecă firimiturile cu untul topit până când obții o compoziție care seamănă cu nisipul umed.

Așază amestecul într-o tavă cu pereți detașabili și presează-l bine cu dosul unei linguri sau cu fundul unui pahar. Este important ca baza să fie uniformă și compactă, pentru ca feliile de cheesecake să poată fi tăiate ușor.

Pune tava la frigider pentru aproximativ 20-30 de minute, cât timp pregătești crema.

2. Pregătește crema fină de brânză

Într-un bol încăpător, amestecă crema de brânză cu zahărul pudră, extractul de vanilie și sucul de lămâie. Mixează până când compoziția devine fină și omogenă, fără cocoloașe.

Într-un alt vas, bate smântâna pentru frișcă rece până când se îngroașă și capătă o consistență fermă, dar cremoasă. Încorporeaz-o treptat în crema de brânză, folosind o spatulă și mișcări delicate, pentru a păstra textura aerată.

3. Adaugă gelatina pentru o consistență stabilă

Hidratează gelatina și pregătește-o conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Dacă folosești gelatină pudră, aceasta se hidratează de regulă în apă rece înainte de dizolvare.

Las-o să se răcorească puțin, fără să se întărească, apoi încorporeaz-o treptat în crema de brânză. Pentru a evita formarea cocoloașelor, poți amesteca mai întâi o cantitate mică de cremă cu gelatina, apoi să adaugi acest amestec în bolul principal.

Respectă indicațiile producătorului privind cantitatea de lichid și modul de folosire. Gelatina nu trebuie fiartă, decât dacă instrucțiunile produsului precizează altceva.

4. Asamblează desertul

Scoate baza de biscuiți din frigider și toarnă crema peste ea. Nivelează suprafața cu o spatulă, apoi acoperă tava și pune cheesecake-ul la frigider.

Lasă-l la rece cel puțin 6 ore, de preferat peste noapte. Acest timp îi permite cremei să se stabilizeze și face desertul mai ușor de porționat.

5. Pregătește toppingul de fructe

Pentru un plus de prospețime, poți folosi căpșuni, zmeură, afine sau fructe de pădure. Dacă vrei un sos simplu, pune fructele într-o cratiță împreună cu zahărul și încălzește-le câteva minute, până când se înmoaie și lasă suc.

Lasă sosul să se răcească complet înainte de a-l turna peste cheesecake. Alternativ, poți decora desertul cu fructe proaspete, felii subțiri de lămâie sau puțină ciocolată rasă.

6. Porționează și servește

După ce cheesecake-ul s-a întărit, desprinde cu grijă marginile de tavă. Pentru felii cât mai uniforme, folosește un cuțit cu lama trecută prin apă caldă și ștearsă înainte de fiecare tăietură.

Servește desertul rece, direct de la frigider. Baza crocantă, crema fină și toppingul fructat oferă un contrast plăcut de texturi și arome.

Care este secretul unui cheesecake fără coacere reușit?

Pentru ca desertul să aibă o textură cremoasă și să nu se destrame atunci când îl tai, ține cont de câteva recomandări:

Alege o cremă de brânză potrivită. Folosește cremă de brânză simplă, densă, nu o variantă foarte lichidă.

Nu exagera cu mixarea frișcăi. Aceasta trebuie să fie fermă, dar nu granulată.

Presează bine baza. Dacă amestecul de biscuiți și unt este prea sfărâmicios, mai poți adăuga puțin unt topit.

Respectă timpul de răcire. Câteva ore la frigider sunt esențiale pentru stabilizarea cremei.

Adaugă toppingul rece. Un sos încă fierbinte poate înmuia crema și poate afecta aspectul desertului.

Dacă vrei o variantă fără gelatină, poți încerca o rețetă bazată pe cremă de brânză și frișcă, însă proporțiile și tipul ingredientelor trebuie alese astfel încât desertul să se poată menține fără un agent de gelifiere.

Cu ce poți varia rețeta de cheesecake fără coacere?

Unul dintre avantajele acestui desert este că poate fi adaptat cu ușurință. Pentru o aromă diferită, poți încerca:

Cheesecake cu lămâie : adaugă puțină coajă rasă de lămâie și ajustează sucul după gust.

: adaugă puțină coajă rasă de lămâie și ajustează sucul după gust. Cheesecake cu căpșuni: folosește căpșuni proaspete sau un sos preparat din fructe.

folosește căpșuni proaspete sau un sos preparat din fructe. Cheesecake cu ciocolată: încorporează ciocolată topită și răcorită în cremă, adaptând cantitatea de zahăr.

Cheesecake cu caramel: decorează desertul cu sos de caramel și câteva bucăți de nuci.

decorează desertul cu sos de caramel și câteva bucăți de nuci. Cheesecake cu fructe de pădure: combină zmeură, afine și mure pentru un topping aromat, ușor acrișor.

Pentru un desert mai puțin dulce, poți reduce cantitatea de zahăr și poți alege fructe proaspete în locul unui topping foarte dulce.

Cum se păstrează cheesecake-ul fără coacere

Păstrează cheesecake-ul acoperit, în frigider, și scoate-l doar înainte de servire. Deoarece conține cremă de brânză și frișcă, nu este indicat să stea mult timp la temperatura camerei.

Pentru un gust și o textură cât mai bune, consumă-l în următoarele 2-3 zile și respectă regulile de păstrare la rece. Dacă ai adăugat fructe proaspete, verifică și starea acestora înainte de servire.

Cheesecake fără coacere, desertul simplu care impresionează

Cheesecake-ul fără coacere este o alegere potrivită atunci când vrei un desert cu aspect elegant, ingrediente accesibile și o preparare relativ simplă. Baza de biscuiți, crema de brânză și toppingul preferat pot fi combinate în numeroase variante, de la cele cu fructe până la cele cu ciocolată sau caramel.

Cel mai important pas este răcirea suficientă înainte de servire. Cu puțină răbdare și respectarea proporțiilor, vei obține un cheesecake cremos, aromat și ușor de porționat, fără să fie nevoie să pornești cuptorul.