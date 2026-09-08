Desert festiv. Cheesecake cu ciocolată perfect pentru onomastici
În zilele de onomastică, atunci când casa se umple de oameni dragi și de mici momente de bucurie, un cheesecake cu ciocolată poate fi desertul care adună pe toată lumea în jurul mesei, fără a te ține mult timp în bucătărie.
Un cheesecake cremos și aspectuos totodată transformă sărbătoarea într-un răsfăț memorabil, fără să pară că ai depus un efort uriaș. Fiecare felie aduce un strop de bucurie, de aceea este perfect pentru o ocazie în care vrei ceva special, care promite să fie momentul dulce pe care toți îl vor ține minte.
Ingrediente pentru șase porții
Pentru blat:
300 g biscuiţi cu cacao
6 linguri unt
Pentru cremă:
300 g ciocolată, topită
250 g cremă de brânză
250 g zahăr
30 g pudră de cacao
4 ouă
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Mod de preparare
Mărunţeşti bine biscuiţii şi-i amesteci cu untul topit. Pui compoziţia într-o tavă rotundă, cu inel detașabil, unsă cu puţin unt, presând-o uşor cu degetele. O dai la cuptor cinci minute.
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Pentru cremă, mixezi crema de brânză cu zahărul şi cacaua până la omogenizare. Încorporezi ouăle şi ciocolata, apoi torni compoziția în tavă. Introduci tava în cuptor aproximativ o oră. După răcire, îndepărtezi inelul, porționezi și ornezi după dorință.
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