Cheesecake raw vegan cu zmeură
Acest cheesecake raw vegan este alegerea perfectă pentru un desert ușor și sănătos.
Ingrediente
Pentru bază
120 g migdale
80 g nuci caju
40 g fulgi de cocos
2 linguri ulei de cocos topit
2 linguri îndulcitor
1 praf de sare
Pentru cremă
250 g nuci caju crude, hidratate 4 ore și scurse bine
200 ml cremă de cocos grasă
150-200 g zmeură proaspătă sau congelată
3 linguri eritritol pudră
2 linguri ulei de cocos topit
1 lingură zeamă de lămâie
1 linguriță extract de vanilie
Pentru decor
50 g zmeură
frunze de mentă
Mod de preparare
Pregătești o formă rotundă mică, de aproximativ 18–20 cm, și o tapetezi cu hârtie de copt.
Pui migdalele, nucile caju, fulgii de cocos, îndulcitorul și sarea întrun robot de bucătărie. Mixezi până obții o textură mărunțită. Torni uleiul de cocos peste amestecul pentru bază și mixezi din nou, până când compoziția începe să se lege ușor.
Pui compoziția în formă și o presezi bine cu dosul unei linguri, ca să obții o bază uniformă. Dai forma la frigider cât timp faci crema.
Pui în blender nucile caju hidratate, crema de cocos, zmeura, eritritolul, uleiul de cocos, zeama de lămâie și vanilia. Mixezi foarte bine, până obții o cremă fină, densă și omogenă.
Scoți baza din frigider și torni crema de zmeură peste ea. Nivelezi frumos suprafața cu o spatulă. Dai cheesecake-ul la congelator 2-3 ore sau la frigider 4-6 ore, până când se întărește bine și poate fi tăiat ușor.
Scoți desertul din formă, îl decorezi cu zmeură proaspătă și frunze de mentă.