Cheesecake raw vegan cu zmeură

Acest cheesecake raw vegan este alegerea perfectă pentru un desert ușor și sănătos.

Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru bază

120 g migdale

80 g nuci caju

40 g fulgi de cocos

2 linguri ulei de cocos topit

2 linguri îndulcitor

1 praf de sare

Pentru cremă

250 g nuci caju crude, hidratate 4 ore și scurse bine

200 ml cremă de cocos grasă

150-200 g zmeură proaspătă sau congelată

3 linguri eritritol pudră

2 linguri ulei de cocos topit

1 lingură zeamă de lămâie

1 linguriță extract de vanilie

Pentru decor

50 g zmeură

frunze de mentă

Mod de preparare

Pregătești o formă rotundă mică, de aproximativ 18–20 cm, și o tapetezi cu hârtie de copt.

Pui migdalele, nucile caju, fulgii de cocos, îndulcitorul și sarea întrun robot de bucătărie. Mixezi până obții o textură mărunțită. Torni uleiul de cocos peste amestecul pentru bază și mixezi din nou, până când compoziția începe să se lege ușor.

Pui compoziția în formă și o presezi bine cu dosul unei linguri, ca să obții o bază uniformă. Dai forma la frigider cât timp faci crema.

Pui în blender nucile caju hidratate, crema de cocos, zmeura, eritritolul, uleiul de cocos, zeama de lămâie și vanilia. Mixezi foarte bine, până obții o cremă fină, densă și omogenă.

Scoți baza din frigider și torni crema de zmeură peste ea. Nivelezi frumos suprafața cu o spatulă. Dai cheesecake-ul la congelator 2-3 ore sau la frigider 4-6 ore, până când se întărește bine și poate fi tăiat ușor.

Scoți desertul din formă, îl decorezi cu zmeură proaspătă și frunze de mentă.