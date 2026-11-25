Prazul dă o dulceață discretă acestei supe, iar peștele îi păstrează gustul delicat. Servește-o fierbinte, cu o felie de pâine prăjită alături.

Supă de pește cu praz Foto: Shutterstock

Ingrediente

3 fileuri de cod sau orice alt pește alb

1 ceapă

1 praz

1 cartof, ras

3 linguri orez

2 l supă de legume

2 linguri ulei

zeama de la 1 lămâie netratată

sare

piper

Mod de preparare

Speli fileurile de pește și le tai bucăți. Separat, cureți ceapa și o tai cubulețe. Îndepărtezi primele două foi de la praz, îl tai rondele și îl speli bine într-o strecurătoare, apoi îl lași la scurs.

Încingi uleiul într-o oală, adaugi ceapa și o călești câteva minute. Adaugi cartoful ras, amesteci și lași 2–3 minute, apoi adaugi prazul. Le mai călești împreună 5 minute, apoi adaugi sare și piper, după gust, amesteci și torni supa.

Adaugi orezul spălat și lași supa să fiarbă 10 minute, la foc mic.

Adaugi în supă fileurile de cod tăiate și lași pe foc aproximativ 5–6 minute. Adaugi zeama de lămâie și iei oala de pe foc.

Servești supa presărată cu piper proaspăt măcinat, după gust.