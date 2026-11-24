Straturile de foi rumenite, nuca mărunțită și siropul aromat dau farmecul acestei baclavale de casă. Tăiată în porții mici, este delicioasă alături de o cafea simplă, care îi echilibrează dulceața.

Baclava de casă Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 pachet foi subțiri de plăcintă

300 g miez de nucă

2 linguri zahăr

80 g migdale sau fistic, opțional

180 g unt topit

1 linguriță scorțișoară

Pentru sirop

250 ml apă

200 g miere

120 g zahăr

2 linguri zeamă de lămâie

1 linguriță esență de vanilie sau apă de flori de portocal, opțional

Mod de preparare

Toci nucile grosier. Dacă folosești și migdale sau fistic, le toci împreună cu nucile. Amesteci nucile cu zahărul și cu scorțișoara. Ții umplutura la îndemână, pentru că foile de plăcintă se usucă repede.

Topești untul și îl lași câteva minute să se răcorească. Întinzi foile de plăcintă pe masă și le acoperi cu un prosop curat, ușor umed.

Ungi tava cu puțin unt topit și așezi prima foaie de plăcintă. O ungi cu unt și continui cu încă 5-6 foi, unse pe rând.

Presari un strat de nuci peste foi, apoi așezi alte 3-4 foi, fiecare unsă cu unt. Continui să alternezi foile și umplutura, până termini nucile.

La final, acoperi baclavaua cu 5-6 foi de plăcintă, unse bine cu unt, și nivelezi ușor suprafața cu palma. Tai baclavaua în pătrate, înainte de coacere, cu un cuțit bine ascuțit. Tai până jos, ca bucățile să se poată desprinde ușor după ce torni siropul. Pui baclavaua la cuptor, 35-40 de minute, până când foile se rumenesc și devin crocante la suprafață.

Între timp, pregătești siropul. Fierbi apa cu zahărul într-o crăticioară, 5 minute. Adaugi mierea, zeama de lămâie și vanilia și mai lași siropul 2-3 minute pe foc mic.

Scoți baclavaua din cuptor și torni siropul cald peste ea, încet, ca să pătrundă printre straturi. O lași să se răcească și să absoarbă siropul, cel puțin 3-4 ore, înainte s-o servești.