Meghan Markle pare să fi găsit rețeta perfectă pentru un desert elegant, dar surprinzător de simplu. Prăjitura sa cu lămâie și ulei de măsline, inclusă în The World Central Kitchen Cookbook, transformă câteva ingrediente de calitate într-un preparat rafinat, potrivit atât pentru un brunch relaxat, cât și pentru un desert servit între prieteni.

Rețeta pentru tort cu lămâie Foto: Simply Recipes/Getty Images

De ce a devenit această prăjitură un favorit

Potrivit Simply Recipes, desertul este bogat și aerat în același timp, cu un echilibru perfect între dulceață și prospețime. Crusta aurie și ușor crocantă contrastează plăcut cu interiorul moale, iar gustul discret de ulei de măsline îi conferă personalitate.

Pentru un plus de savoare, o felie a fost stropită cu limoncello, lichiorul italian pe bază de lămâie menționat și în rețeta originală. Acest detaliu a adăugat o notă elegantă, transformând desertul într-un adevărat răsfăț.

Sfaturi pentru prepararea prăjiturii lui Meghan Markle

Rețeta recomandă folosirea limoncello, însă acesta poate fi înlocuit cu vodcă aromată cu lămâie sau chiar cu suc suplimentar de lămâie. Autorul articolului recomandă utilizarea cât mai multor elemente ale citricelor, inclusiv coaja rasă, sucul și, opțional, extractul de lămâie, pentru o aromă mai intensă.

Un alt aspect important este alegerea uleiului de măsline. Nu este obligatoriu să fie unul premium, însă trebuie să fie cât mai proaspăt, deoarece reprezintă una dintre aromele principale ale desertului.

De asemenea, rețeta conține atât bicarbonat de sodiu, cât și praf de copt, un detaliu care poate trece ușor neobservat. În ceea ce privește tava de copt, este recomandată una cu diametrul de aproximativ 23 de centimetri și cu pereți înalți, deoarece compoziția crește considerabil în timpul coacerii.

Un desert simplu, dar sofisticat

Deși timpul de coacere poate varia, în cazul prezentat prăjitura a avut nevoie de aproximativ o oră și jumătate la 165 de grade Celsius, puțin mai mult decât indică rețeta originală.

Decorată cu o crenguță de rozmarin glazurată în zahăr, prăjitura are un aspect sofisticat, însă rămâne un desert accesibil și ușor de servit alături de fructe proaspete, înghețată, ceai sau cafea. Tocmai această combinație între eleganță și simplitate o transformă într-o alegere ideală pentru orice ocazie.