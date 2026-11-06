Meghan Markle, în cădere liberă la Hollywood! Experții au dezvăluit ce se întâmplă cu Ducesa de Sussex

Reputația lui Meghan Markle în industria de la Hollywood pare să se destrame în condițiile în care ultimele sale mișcări de carieră ridică semne mari de întrebare. Cum văd experții toată această situație?

Meghan Markle Foto: profimedia

Tensiuni între Meghan Markle și Netflix

Potrivit comentatoarei regale Kinsey Schofield, parteneriatul dintre ducii de Sussex și gigantul de streaming Netflix traversează o criză profundă și nu este singura problemă din cariera lui Meghan Markle.

„Cred că urmărim cum parteneriatul ducilor de Sussex la Hollywood se destramă în timp real”, a declarat Schofield pentru Page Six.

De asemenea, ea susține că Meghan și Harry au intrat într-un conflict cu platforma Netflix, iar tensiunile au escaladat după ce apropiați ai lui Meghan au afirmat în presă că aceasta s-a simțit „folosită” pentru promovarea serialului „The Gentlemen”, speculându-se că i s-ar fi oferit un rol doar pentru a atrage atenția publicului, lucru infirmat de surse din industrie, care au precizat că nu a existat nicio ofertă oficială.

Eșecurile profesionale sunt completate de anularea emisiunii sale culinare „With Love, Meghan”, după doar două sezoane, precum și de încheierea colaborării dintre Netflix și brandul său de lifestyle, As Ever.

„Netflix s-a retras deja din As Ever, Meghan a pierdut unul dintre cei mai influenți susținători ai săi din cadrul companiei, iar acum echipa ei pare dispusă să critice public streamerul”, a adăugat ea.

Luna trecută, surse apropiate lui Markle au susținut că aceasta s-a simțit „folosită” de serviciul de streaming după ce au circulat zvonuri că ar fi luată în considerare pentru un rol în drama polițistă de succes a lui Guy Ritchie, „The Gentlemen”.

„Unii oameni din echipa ei cred că a fost folosită pentru a promova sezonul 2, pentru că știau că nu era la fel de bun ca primul sezon și deja comandaseră un al treilea”, a declarat un prieten de-al lui Markle pentru Telegraph.

Sursa respectivă a susținut că speculațiile „le-au lăsat un gust amar” și a acuzat Netflix că folosește puterea vedetei lui Markle pentru a genera publicitate.

De la producții mari, la emisiuni pentru copiii

Recent, s-a confirmat că Meghan Markle va apărea ca invitat special în emisiunea Junior MasterChef Australia, ce va reveni pe micile ecrane în 2027. Expertul în branding Eric Schiffer consideră că această alegere arată clar scăderea cotei sale de piață.

„Este o încercare de a reconstrui simpatia publicului și de a se conecta cu părinții și copiii, dar arată cât de mult i-a slăbit cariera față de planul inițial de a deveni o versiune mai tânără a Marthei Stewart”, a explicat Schiffer.

Concedieri și proiecte puse pe pauză

La aceste probleme se adaugă reorganizarea companiei lor de producție, Archewell Productions. Sursele confirmă că numărul angajaților s-a redus drastic, iar plecarea recentă a lui Chanel Pysnik, director pe conținut non-ficțiune, adaugă un nou val de incertitudine.

Deși familia s-a mutat în Marea Britanie în august, după șase ani petrecuți în California, Archewell continuă să opereze din biroul său din Los Angeles, deși sursele Page Six spun că au mai rămas doar câțiva angajați.

Cu toate acestea, alte surse din industrie susțin că proiectele de filme Meet Me at the Lake și The Wedding Date sunt încă în dezvoltare, ritmul lent fiind ceva obișnuit pentru Hollywood.

Probleme și în viața personală

Pe lângă provocările profesionale, Meghan Markle a fost implicată și într-un scandal de familie, după ce tatăl ei, Thomas Markle, a ajuns subiectul principal unei anchete ce visează pornografia infantilă și abuz sexual asupra minorilor. Bărbatul a fost arestat.