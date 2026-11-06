 Meghan Markle, în cădere liberă la Hollywood! Experții au dezvăluit ce se întâmplă cu Ducesa de Sussex
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Meghan Markle, în cădere liberă la Hollywood! Experții au dezvăluit ce se întâmplă cu Ducesa de Sussex

#Casa Regală a Marii Britanii
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Reputația lui Meghan Markle în industria de la Hollywood pare să se destrame în condițiile în care ultimele sale mișcări de carieră ridică semne mari de întrebare. Cum văd experții toată această situație?

Meghan Markle
Meghan Markle Foto: profimedia

Tensiuni între Meghan Markle și Netflix

Potrivit comentatoarei regale Kinsey Schofield, parteneriatul dintre ducii de Sussex și gigantul de streaming Netflix traversează o criză profundă și nu este singura problemă din cariera lui Meghan Markle.

„Cred că urmărim cum parteneriatul ducilor de Sussex la Hollywood se destramă în timp real”, a declarat Schofield pentru Page Six.

De asemenea, ea susține că Meghan și Harry au intrat într-un conflict cu platforma Netflix, iar tensiunile au escaladat după ce apropiați ai lui Meghan au afirmat în presă că aceasta s-a simțit „folosită” pentru promovarea serialului „The Gentlemen”, speculându-se că i s-ar fi oferit un rol doar pentru a atrage atenția publicului, lucru infirmat de surse din industrie, care au precizat că nu a existat nicio ofertă oficială.

Eșecurile profesionale sunt completate de anularea emisiunii sale culinare „With Love, Meghan”, după doar două sezoane, precum și de încheierea colaborării dintre Netflix și brandul său de lifestyle, As Ever.

„Netflix s-a retras deja din As Ever, Meghan a pierdut unul dintre cei mai influenți susținători ai săi din cadrul companiei, iar acum echipa ei pare dispusă să critice public streamerul”, a adăugat ea.

Luna trecută, surse apropiate lui Markle au susținut că aceasta s-a simțit „folosită” de serviciul de streaming după ce au circulat zvonuri că ar fi luată în considerare pentru un rol în drama polițistă de succes a lui Guy Ritchie, „The Gentlemen”.

„Unii oameni din echipa ei cred că a fost folosită pentru a promova sezonul 2, pentru că știau că nu era la fel de bun ca primul sezon și deja comandaseră un al treilea”, a declarat un prieten de-al lui Markle pentru Telegraph.

Sursa respectivă a susținut că speculațiile „le-au lăsat un gust amar” și a acuzat Netflix că folosește puterea vedetei lui Markle pentru a genera publicitate.

De la producții mari, la emisiuni pentru copiii

Recent, s-a confirmat că Meghan Markle va apărea ca invitat special în emisiunea Junior MasterChef Australia, ce va reveni pe micile ecrane în 2027. Expertul în branding Eric Schiffer consideră că această alegere arată clar scăderea cotei sale de piață.

„Este o încercare de a reconstrui simpatia publicului și de a se conecta cu părinții și copiii, dar arată cât de mult i-a slăbit cariera față de planul inițial de a deveni o versiune mai tânără a Marthei Stewart”, a explicat Schiffer.

Concedieri și proiecte puse pe pauză

La aceste probleme se adaugă reorganizarea companiei lor de producție, Archewell Productions. Sursele confirmă că numărul angajaților s-a redus drastic, iar plecarea recentă a lui Chanel Pysnik, director pe conținut non-ficțiune, adaugă un nou val de incertitudine.

Deși familia s-a mutat în Marea Britanie în august, după șase ani petrecuți în California, Archewell continuă să opereze din biroul său din Los Angeles, deși sursele Page Six spun că au mai rămas doar câțiva angajați.

Cu toate acestea, alte surse din industrie susțin că proiectele de filme Meet Me at the Lake și The Wedding Date sunt încă în dezvoltare, ritmul lent fiind ceva obișnuit pentru Hollywood.

Probleme și în viața personală

Pe lângă provocările profesionale, Meghan Markle a fost implicată și într-un scandal de familie, după ce tatăl ei, Thomas Markle, a ajuns subiectul principal unei anchete ce visează pornografia infantilă și abuz sexual asupra minorilor. Bărbatul a fost arestat.

Ghid de cumpărături

horoscop
3 zodii care dau lovitura între 6 și 15 noiembrie 2026! Norocul le surâde la fiecare pas Horoscop
valerie lungu si marinela bezer jpg
Scandal în lumea influencerilor: Valerie Lungu, acuzată că îi copiază fiecare pas unei alte creatoare de conținut Vedete românești
image
Cererile pentru ajutorul de încălzire se depun până pe 20 noiembrie. Cine beneficiază de sprijinul financiar adevarul.ro
image
Liderul unei secte evanghelice, condamnat la 200 de ani de închisoare pentru moartea a 190 de copii adevarul.ro

Parteneri

image
Tavi Popescu s-a afișat cu un BMW de 175.000 de euro. Ce bolizi îți puteai cumpăra de pe eMAG de Black Friday 2026 cu aceiași bani www.fanatik.ro
image
Filmul jafului de 1.000.000 de euro din Portugalia. Cine sunt suspecţii observatornews.ro
image
Britanicii au rămas surprinși de prețurile de la târgurile de Crăciun din România. Țara noastră ocupă întregul podium european www.antena3.ro
image
Iau amendă dacă organizez o zi de naștere în curtea casei mele? Ce spune Legea nr. 61/1991 www.gandul.ro
image
Guvernul pregătește eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie. Ce măsuri sunt anunțate www.wowbiz.ro
image
Pescobar s-a însurat cu aleasa inimii sale, Lavinia Lorena. Cum și-a făcut apariția soția afaceristului în ziua cea mare www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Campioana cu o avere de 14 milioane de dolari se iubește cu un bărbat mult mai tânăr: „Oamenii știu acum…” as.ro
image
Indexarea și majorarea pensiilor nu sunt același lucru. Care este diferența și când primesc pensionarii mai mulți bani playtech.ro
image
Ultimă oră. Universitatea Craiova, sancționată drastic de UEFA! www.fanatik.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa okmagazine.ro
image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată okmagazine.ro
image
#Primul Război Mondial
Câți orfani de război erau în România Mare, în anul 1922? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
dolly parton profimedia jpg
Scandalul pentru moștenirea lui Dolly Parton ia o întorsătură neașteptată. Managerul cântăreței a renunțat la proces Vedete internaționale
jean paler
Jean Paler, din nou pe patul de spital! Ce s-a întâmplat cu actorul după al doilea AVC: „Mă simt mai bine” Vedete românești
oana roman (2) jpg
Probleme de sănătate pentru Oana Roman. Cum se simte acum și ce a făcut fiica ei cât a stat pe patul de spital Vedete românești
meghan și thomas markle jpg
#Casa Regală a Marii Britanii
Tatăl lui Meghan Markle, arestat în dosarul de pornografie infantilă și abuz sexual asupra minorilor Vedete internaționale
valerie lungu si marinela bezer jpg
Scandal în lumea influencerilor: Valerie Lungu, acuzată că îi copiază fiecare pas unei alte creatoare de conținut Vedete românești
pescobar si lavinia jpg
Pescobar s-a însurat! Primele imagini de la cununia civilă cu Lavinia. Cum au apărut cei doi în ziua cea mare Vedete românești
Penelepe Cruz foto Profimedia jpg
Penélope Cruz, dezvăluiri rare despre familie și „viața normală” pe care o are în Madrid, departe de Hollywood Vedete internaționale
eva longoria profimedia jpg
Eva Longoria, apariție spectaculoasă într-o rochie roșie la Paris Vedete internaționale
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Diana Buzoianu, revoltată după ce s-a spus cum se îmbracă femeile din Parlament: „Legi mult mai bune au fost scrise de femei în adidași” actualitate.net