Harry și Meghan, acuzați că beneficiază de privilegii regale în secret. Detaliul de pe mașina lor de lux care a stârnit controverse

Prințul Harry și Meghan Markle se află din nou în atenția presei britanice, după ce au apărut informații despre mașina de lux cu care se deplasează în timpul vizitelor din Marea Britanie. Este vorba despre un Range Rover special echipat, asemănător vehiculelor folosite de Regele Charles al III-lea și de Prințul William. Mai mult, numerele de înmatriculare ale celor două automobile prezintă o asemănare surprinzătoare, diferența fiind dată de o singură literă. Descoperirea a alimentat speculațiile potrivit cărora ducii de Sussex ar beneficia de facilități și protecție similare celor rezervate membrilor activi ai Familiei Regale, deși nu mai au dreptul la protecție finanțată de stat, scriu cei de la thedailybeas.com.

Harry și Meghan Foto: Profimedia.

Subiectul a fost dezvăluit de publicația The Daily Beast, într-un material care ridică mai multe semne de întrebare despre modul în care Harry și Meghan își organizează revenirea în Regatul Unit. Deși statutul lor oficial este diferit de cel al membrilor activi ai monarhiei, anumite detalii legate de automobilul folosit de cei doi au readus în discuție relația lor cu instituțiile britanice și posibilele privilegii de care ar beneficia.

Harry și Meghan se deplasează cu un Range Rover special. Ce legătură are mașina cu automobilul Regelui Charles

Foto: The Daily Beast

Potrivit informațiilor publicate de The Daily Beast, Prințul Harry și Meghan Markle au fost văzuți folosind un Range Rover Sport hibrid pe benzină, un vehicul evaluat la o sumă considerabilă și despre care se susține că ar beneficia de modificări speciale de securitate.

Elementul care a atras atenția jurnaliștilor este numărul de înmatriculare. Acesta este aproape identic cu cel al unuia dintre automobilele Regelui Charles al III-lea, diferența fiind reprezentată de ultima literă: mașina folosită de Harry are numărul terminat în „Y”, în timp ce automobilul asociat suveranului se termină în „A”.

Și Prințul William a fost fotografiat în automobile cu numere de înmatriculare asemănătoare. În plus, Meghan ar fi folosit separat un vehicul identificat prin denumirea „Vehicle Y”, inclusiv cu ocazia întâlnirii cu Malala Yousafzai, la Londra, în cadrul unei vizite la Claridge's.

Potrivit documentelor publice consultate de publicație, cele două vehicule au fost livrate noi actualului proprietar la data de 1 septembrie 2025, cu mult înaintea celor mai recente vizite ale lui Harry în Marea Britanie.

Jurnaliștii atrag atenția că nu ar fi fost înregistrat ulterior niciun transfer de proprietate. În sistemul britanic, atunci când o mașină este închiriată sau împrumutată unei alte persoane, trebuie actualizate informațiile privind deținătorul înregistrat la Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA), instituția britanică responsabilă de evidența vehiculelor și a șoferilor.

Acest detaliu a alimentat întrebările despre cine deține, în realitate, automobilul folosit de ducii de Sussex și în ce condiții îl utilizează.

Mașina lui Harry ar putea avea legătură cu serviciile speciale ale Jaguar Land Rover

Un alt aspect important al dezvăluirilor privește posibila implicare a diviziei Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (JLRSVO), responsabilă inclusiv de modificările tehnice și de blindarea unor vehicule destinate protecției persoanelor importante.

O sursă citată de The Royalist, secțiunea publicației The Daily Beast dedicată subiectelor despre Familia Regală, susține că această divizie ar putea fi responsabilă pentru cele două automobile. Potrivit informațiilor prezentate, vehiculele modificate în acest mod ar fi ulterior puse la dispoziția Poliției Metropolitane din Londra.

Condițiile exacte în care sunt furnizate aceste mașini nu sunt cunoscute. Totuși, aceeași sursă a făcut o comparație cu o înțelegere similară încheiată cu un alt producător auto, precizând că, în acel caz, „nu s-a transferat nicio sumă de bani”.

Sursa a explicat și de ce cele două automobile ar putea avea numere de înmatriculare atât de apropiate. Atunci când un lot de vehicule ajunge la divizia specializată pentru modificări de securitate, mașinile sunt înregistrate în acel moment. Intermediarii, inclusiv dealerii auto, primesc frecvent numere consecutive, ceea ce ar putea indica faptul că automobilul Regelui Charles și cel utilizat de Harry au trecut prin procesul de modificare în aceeași perioadă.

Mai mult, o sursă din domeniul securității a declarat pentru The Royalist că este „evident că echipa lui Harry are acces la același tip de vehicule ca Regele și Prințul de Wales”.

Deocamdată, nu există fotografii cu Regele Charles folosind exact modelul hibrid Range Rover Sport în care a fost văzut Harry. De asemenea, nu există informații publice care să confirme condițiile concrete în care automobilul este pus la dispoziția ducilor de Sussex.

Cât costă mașina folosită de Prințul Harry și ce se știe despre blindajul special

Valoarea vehiculelor este un alt detaliu care a atras atenția. Potrivit estimărilor prezentate în articolul publicat de The Daily Beast, un astfel de Range Rover poate costa până la 140.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 187.000 de dolari.

La această sumă se adaugă costurile modificărilor speciale de securitate. Blindarea unui asemenea automobil poate începe de la aproximativ 100.000 de lire sterline.

Prin urmare, valoarea unui vehicul complet echipat poate ajunge la un nivel considerabil, ceea ce face cu atât mai importante întrebările privind proprietatea și modalitatea în care Harry și Meghan au acces la acesta.

Publicația a solicitat un punct de vedere din partea Jaguar Land Rover, însă compania nu a oferit un răspuns până la momentul publicării materialului.

Nici reprezentanții Poliției Metropolitane, biroul Regelui Charles și cel al Prințului Harry nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie, sub semnul controverselor

Apariția acestor informații vine într-o perioadă în care revenirea ducilor de Sussex în Regatul Unit este atent urmărită de presa britanică.

După retragerea din rolurile oficiale de membri activi ai Familiei Regale, Harry și Meghan nu mai beneficiază de același statut instituțional ca Regele Charles, Prințul William sau ceilalți membri care îndeplinesc îndatoriri oficiale în numele monarhiei.

În plus, Prințul Harry a purtat o îndelungată dispută privind dreptul său la protecție polițienească în Marea Britanie, după ce aranjamentele de securitate finanțate de stat de care beneficia înainte de retragerea din familia regală au fost modificate.

Tocmai de aceea, informațiile despre Range Rover-ul folosit de cei doi au reaprins discuțiile despre eventualele facilități de care ar putea beneficia în timpul vizitelor pe teritoriul britanic.

Potrivit unor surse citate de The Royalist, Regele Charles ar fi încurajat apropierea și revenirea fiului său în Marea Britanie, fără să își exprime public o poziție fermă în privința relocării sau a statutului cuplului.

Palatul Buckingham a refuzat să comenteze situația automobilului. Totuși, o sursă oficială a precizat pentru publicație că vehiculul folosit de Harry „nu are nicio legătură” cu Palatul Buckingham.