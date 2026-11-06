 Tatăl lui Meghan Markle, arestat în dosarul de pornografie infantilă și abuz sexual asupra minorilor
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Tatăl lui Meghan Markle, arestat în dosarul de pornografie infantilă și abuz sexual asupra minorilor

#Casa Regală a Marii Britanii
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Thomas Markle, tatăl înstrăinat al ducesei de Sussex, Meghan Markle, a fost arestat în urma acuzațiilor de deținere de pornografie infantilă. Luna trecută, el a devenit suspect într-o anchetă în care s-ar fi descoperit că acesta deținea mai multe materiale care înfățișau abuzuri sexuale asupra minorilor.

Meghan Markle și tatăl ei, Thomas Markle.
Meghan Markle și tatăl ei, Thomas Markle. Foto: social media

Potrivit publicației britanice The Sun, chiar fiul său a fost cel care a sesizat autoritățile din Filipine și a contactat, de asemenea, instituții americane cu privire la acest aspect.

Tatăl lui Meghan Markle a fost arestat

Trei surse familiarizate cu situația au declarat pentru CBS News că Thomas Markle a fost arestat în cadrul anchetei care viza deținerea de materiale pornografice asupra minorilor. În telefonul acestuia s-au descoperit mai multe fotografii și filmări în care apăreau copii abuzați. 

Acesta a fost arestat de agenții federali în Florida. De asemenea, el ar fi fost luat direct din căminul de bătrâni Maravida Senior Living din Lakeland, conform Daily Mail.

Cel care a alertat autoritățile cu privire la acele materiale a fost chiar fiul său, Thomas Markle Jr., în vârstă de 60 de ani. El ar fi făcut descoperirea în timp ce căuta un telefon mobil printre bunurile tatălui său, aflate într-o locuință din orașul Cebu, Filipine. 

În același timp, tatăl ducesei a negat acuzațiile și le-a deschis drept „minciuni bolnave”. 

Cum a reacționat fiul său când a făcut descoperirea

Bărbatul ar fi găsit un telefon vechi pe care ar fi apărut un videoclip cu minore dezbrăcate, precum și alte imagini suspecte. Ulterior, acesta ar fi decis să verifice și alte obiecte depozitate în mai multe cutii de carton.

„Când am găsit aceste materiale, am fost îngrozit și nu am avut altă opțiune decât să-mi denunț tatăl”, ar fi declarat Thomas Markle Jr. 

De asemenea, el a afirmat că nu mai vrea să aibă nicio legătură cu tatăl său. „L-am sprijinit, am avut grijă de el și l-am ajutat ani la rând, dar asta se oprește aici. Nu voi mai vorbi niciodată cu tatăl meu, decât dacă voi fi chemat să depun mărturie împotriva lui.”  

Tot el ar fi fost cel care le-ar fi povestit celor apropiați despre descoperirea făcută, spunându-le că a fost foarte afectat. În aceeași relatare, Thomas Markle Jr. ar fi explicat că a înțeles imediat gravitatea situației și a decis să contacteze autoritățile.

Ceea ce am văzut mi-a provocat o stare de greață. Toate aceste lucruri au ajuns dintr-odată în fața mea și nu știam ce să fac”, ar fi spus acesta.  

Cum a reacționat Meghan Markle

Ducesa de Sussex nu mai ține legătura cu tatăl său de ani de zile. Publicația The Sun a dezvăluit că Meghan Markle i-a trimis tatălui său o scrisoare anul trecut, pe când el se afla în spital, în care i-a transmis că știe despre abuzule sexuale comise de el împotriva unor minore, că autoritățile au fost informate despre aceste fapte oribile și că este ultima dată când va mai auzi vreodată de ea, interzicându-i categoric accesul la prințul Archie și prințesa Lilibet.

Într-o declarație de săptămâna trecută, soția Prințului Harry a spus: „Sunt profund îndurerată... gândurile mele sunt alături de orice copil care ar fi putut fi rănit”. Ea a adăugat că speră să se poată înțelege de ce a întrerupt în mare măsură contactul cu tatăl ei și „nu i-a permis să aibă contact cu copiii noștri”, scrie The Sun.

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