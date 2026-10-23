Meghan Markle, profund afectată de acuzațiile la adresa tatălui său. O scrisoare trimisă poliției britanice în 2018 ar fi conținut informații tulburătoare. „Este ceva îngrozitor.”

Meghan Markle a declarat că este profund afectată de acuzațiile potrivit cărora tatăl său, Thomas Markle, ar fi deținut imagini cu caracter sexual care implică minori. Ducesa de Sussex susține că a aflat despre aceste acuzații încă din 2018, după ce o scrisoare care conținea informații îngrijorătoare a fost transmisă poliției britanice. Thomas Markle neagă vehement acuzațiile, în timp ce autoritățile din Filipine au deschis o anchetă.

Meghan Markle Foto: Profimedia

Meghan Markle a vorbit public despre acuzațiile grave care îl vizează pe tatăl său, Thomas Markle, afirmând că este „profund afectată” de informațiile apărute și exprimându-și solidaritatea cu toți copiii care ar fi putut avea de suferit, scriu cei de la Daily Mail.

Declarația ducesei de Sussex vine după ce fratele său vitreg, Thomas Markle Jr., a susținut că ar fi descoperit sute de imagini cu caracter sexual care implică minori, stocate pe calculatoare și telefoane mobile ce i-ar fi aparținut tatălui său.

Potrivit relatărilor publicate de presa britanică, acuzațiile au ajuns în atenția poliției din Filipine, unde a fost demarată o anchetă oficială. Thomas Markle Sr. respinge însă categoric orice implicare și susține că acuzațiile sunt neadevărate.

Meghan Markle spune că știa despre acuzații încă din 2018

Într-o declarație publică, Meghan Markle a dezvăluit că, în 2018, o scrisoare care conținea acuzații îngrijorătoare la adresa tatălui său a fost trimisă către Poliția Metropolitană din Londra și structura responsabilă de protecția membrilor familiei regale și a persoanelor importante.

Ulterior, documentul ar fi fost transmis și ducesei de Sussex, care afirmă că a primit asigurări că informațiile semnalate erau investigate.

„Sunt profund afectată de informațiile care au ieșit la iveală în ultimele 24 de ore, iar gândurile mele se îndreaptă către toți copiii care ar fi putut fi victime”, a declarat Meghan Markle.

Aceasta a explicat că scrisoarea primită în urmă cu opt ani conținea acuzații pe care le-a considerat tulburătoare și că a avut încredere că autoritățile vor trata situația cu seriozitatea necesară.

„În 2018, o scrisoare a fost trimisă Poliției Metropolitane și structurii de protecție regală și specializată. Ulterior, scrisoarea mi-a fost transmisă și mie. Aceasta conținea acuzații îngrijorătoare și tulburătoare la adresa tatălui meu, iar eu am primit asigurări că ele erau investigate”, a precizat ducesa.

Meghan a subliniat că speră ca informațiile apărute recent să clarifice și motivele pentru care a ales să păstreze distanța față de tatăl său.

De ce nu și-a lăsat Meghan Markle copiii să-și întâlnească bunicul

În declarația sa, Meghan Markle a făcut referire și la relația tensionată cu tatăl său, precizând că decizia de a nu-i permite acestuia să aibă contact cu copiii săi, prințul Archie și prințesa Lilibet, a avut un singur scop: protejarea lor.

„Sper că acum se va înțelege că, în ciuda distorsionărilor din anumite publicații de-a lungul anilor, distanța față de tatăl meu și decizia de a nu-i permite să aibă contact cu copiii noștri au avut un singur motiv: să-i protejez”, a afirmat Meghan.

Ducesa a adăugat că a avut încredere că autoritățile depun eforturi similare pentru a proteja și alte familii.

„Deși amploarea lucrurilor descoperite acum este mai dezgustătoare decât ne-am fi putut imagina, sper din tot sufletul ca dreptatea să fie făcută pe deplin și ca siguranța și protecția copiilor nevinovați să rămână prioritatea absolută”, a transmis aceasta.

Meghan Markle și Thomas Markle sunt înstrăinați din 2018, anul în care ducesa s-a căsătorit cu prințul Harry. Relația lor s-a deteriorat înaintea nunții regale, după ce Thomas Markle a fost implicat într-un scandal legat de fotografii realizate în colaborare cu un fotograf, imagini care au ajuns ulterior în presă.

Thomas Markle nu a mai participat la ceremonie, iar Meghan a fost condusă o parte din drumul spre altar de regele Charles al III-lea, pe atunci prinț de Wales.

Thomas Markle neagă acuzațiile: „Nu aș putea face niciodată așa ceva”

Thomas Markle Sr., în vârstă de 82 de ani, a respins categoric acuzațiile formulate de fiul său, Thomas Markle Jr., calificându-le drept minciuni grave.

Bărbatul a vorbit cu publicația britanică Daily Mail dintr-un centru de recuperare din Florida, unde învață să meargă cu ajutorul unei proteze, după ce i-a fost amputat piciorul stâng, sub genunchi, în decembrie 2025, în urma unui cheag de sânge.

„Sunt șocat, sunt rănit și foarte supărat că fiul meu face asemenea acuzații la adresa mea. Nu aș putea face niciodată ceea ce sunt acuzat că aș fi făcut. Este cel mai grav lucru de care m-ar putea acuza cineva”, a declarat Thomas Markle.

Acesta a continuat, respingând ferm afirmațiile fiului său:

„Este o prostie totală. Sunt doar minciuni. Este ceva îngrozitor. Nu înțeleg de ce Tom încearcă să mă distrugă cu aceste minciuni.”

Thomas Markle a insistat că nu a descărcat niciodată astfel de materiale pe calculatoarele sale și s-a declarat dispus să permită examinarea informatică a dispozitivelor pentru a se stabili cine le-a folosit și când ar fi fost descărcat conținutul reclamat.

„Nu am descărcat niciodată așa ceva în viața mea”, a susținut el.

Bărbatul afirmă că dispozitivele ar fi fost transportate din Mexic în Filipine, după ce s-a mutat acolo în 2025, și că nu ar mai fi avut acces la ele pentru o perioadă îndelungată. El susține că fiul său ar fi refuzat să i le înapoieze atunci când le-a solicitat.

Ce susține Thomas Markle Jr. despre imaginile descoperite

Thomas Markle Jr., în vârstă de 60 de ani, a declarat pentru publicația The Sun că ar fi găsit sute de imagini suspecte în mai multe cutii cu bunuri care i-ar fi aparținut tatălui său.

Potrivit relatării sale, în iulie 2026 ar fi căutat un telefon mobil pentru logodnica sa, Rose, când a deschis unul dintre dispozitive și ar fi descoperit o imagine explicită care implica un copil.

Ulterior, acesta susține că a verificat și un calculator, pe care ar fi observat numeroase imagini de mici dimensiuni, precum și un videoclip cu o minoră într-un context sexual.

Thomas Markle Jr. afirmă că a raportat descoperirile autorităților federale americane și Centrului Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați din Statele Unite.

În cursul acestei săptămâni, potrivit articolului-sursă, el ar fi prezentat materialele poliției locale din orașul Cebu, în Filipine, în prezența unui jurnalist de la The Sun. Poliția ar fi deschis ulterior o anchetă oficială.

În acest stadiu, afirmațiile privind proveniența dispozitivelor, identitatea persoanei care ar fi descărcat materialele și eventuala responsabilitate a lui Thomas Markle trebuie tratate ca acuzații care necesită verificare. Respingerea lor de către acesta nu stabilește, la rândul ei, rezultatul anchetei.

Sora lui Meghan Markle îl apără pe tatăl lor și îl acuză pe Thomas Jr. de minciună

Samantha Markle, în vârstă de 61 de ani, fiica cea mare a lui Thomas Markle și sora vitregă a lui Meghan, a respins acuzațiile fratelui său și a declarat că îl consideră pe tatăl lor victima unei campanii de denigrare.

Samantha, care potrivit articolului îi oferă sprijin tatălui său în Florida, susține că acuzațiile ar fi apărut după ce acesta ar fi încetat să-i mai ofere bani fiului său.

„Nu există niciun temei pentru aceste acuzații dezgustătoare, iar fratele meu se comportă îngrozitor inventând asemenea lucruri. Vrea să-l distrugă pe tata. Ar trebui să-i fie rușine”, a declarat Samantha Markle.

Aceasta a mai afirmat că dispozitivele informatice ar fi fost în afara controlului tatălui lor timp de aproximativ doi ani, perioadă în care, în opinia sa, ar fi putut fi accesate sau modificate de alte persoane.

„Oricine ar fi putut avea acces la aceste calculatoare în ultimii ani. Tata nu avea acces la ele. Este posibil ca cineva să-i fi înscenat totul”, a susținut Samantha.

Ea a mai declarat că fratele său ar avea un istoric de conflicte cu tatăl lor și a pus la îndoială credibilitatea afirmațiilor sale. Aceste declarații reprezintă poziția Samanthei Markle și nu constituie, în sine, dovezi privind veridicitatea sau falsitatea acuzațiilor.

Problemele de sănătate ale lui Thomas Markle

Scandalul apare într-o perioadă în care starea de sănătate a lui Thomas Markle este fragilă.

Acesta a trecut prin mai multe probleme medicale în ultimii ani. În decembrie 2025, a suferit amputarea piciorului stâng după apariția unui cheag de sânge, iar ulterior a urmat un program de recuperare.

Potrivit relatării din Daily Mail, bărbatul s-a întors în Statele Unite în mai 2026 pentru tratamente medicale suplimentare și a avut nevoie de o nouă intervenție pentru montarea unui stent cardiac.

Thomas Markle a afirmat că acuzațiile fiului său i-au provocat un stres considerabil și că ia în calcul posibilitatea de a recurge la acțiuni în justiție.

„Nu știu ce pot face pentru a mă apăra. Când cineva te acuză de așa ceva, vestea se răspândește în întreaga lume în câteva secunde, iar unii oameni vor crede acuzațiile pentru totdeauna. Este devastator”, a spus el.

Relația dintre Meghan Markle și tatăl său: cronologia unui conflict de lungă durată

Relația dintre Meghan Markle și Thomas Markle s-a deteriorat treptat, iar ruptura a devenit publică în perioada premergătoare nunții ducesei cu prințul Harry.

1981: Meghan Markle se naște pe 4 august, fiind fiica lui Thomas Markle și a lui Doria Ragland.

1988: Părinții săi divorțează. Meghan locuiește în principal cu mama sa, dar păstrează o relație apropiată cu tatăl ei.

2016: Meghan îl întâlnește pe prințul Harry, iar cei doi încep o relație.

Mai 2018: Thomas Markle renunță să participe la nunta fiicei sale, după controversele legate de fotografiile realizate înaintea ceremoniei.

August 2018: Meghan îi scrie tatălui său, cerându-i să nu mai discute cu presa și exprimându-și suferința provocată de acțiunile sale.

Martie 2021: În interviul acordat realizatoarei Oprah Winfrey, Meghan vorbește despre sentimentul de trădare pe care l-a resimțit în relația cu tatăl său.

Decembrie 2022: În documentarul Netflix „Harry și Meghan”, ducesa afirmă că nu mai are de mai mulți ani o relație semnificativă cu tatăl său.

Decembrie 2025: Potrivit cronologiei publicate de Daily Mail, Meghan ar fi reluat contactul indirect cu tatăl său, aflat în spital în Filipine, prin intermediul unei scrisori, după amputarea piciorului acestuia.

Octombrie 2026: Meghan declară că a fost informată încă din 2018 despre existența unei scrisori care conținea acuzații grave la adresa tatălui său. În paralel, poliția din Filipine investighează acuzațiile formulate de Thomas Markle Jr.