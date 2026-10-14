Cum te îmbraci ca Meghan Markle cu piese de la 16 dolari. Ținuta elegantă de toamnă pe care o poți recrea fără să cheltuiești o avere

Meghan Markle demonstrează încă o dată că eleganța nu înseamnă neapărat ținute complicate. Ducesa de Sussex a fost surprinsă recent la Londra într-o apariție de toamnă bazată pe câteva piese clasice, ușor de integrat în orice garderobă, cu prețul de plecare de doar 16 dolari.

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Ce ținută a ales Ducesa de Sussex

Pentru ieșirea sa, Meghan a ales un pulover simplu cu guler rotund și o pereche de pantaloni largi în aceeași nuanță, obținând astfel un efect monocrom sofisticat. Ținuta a fost completată de un palton camel, una dintre cele mai versatile piese ale sezonului, și de o pereche de mocasini într-o nuanță apropiată.

Accesoriile au adăugat un plus de rafinament. Ducesa a purtat mai multe bijuterii semnate Logan Hollowell, inclusiv un colier cu diamante și smaralde și un inel masiv din aur, valoarea totală a acestora fiind estimată la aproximativ 24.000 de dolari.

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Secretul unei ținute elegante stă în piesele de bază

Specialiștii în modă susțin că succesul unei astfel de apariții constă în alegerea unor articole vestimentare simple, dar bine croite. Paltonul camel rămâne una dintre cele mai elegante investiții pentru sezonul rece, fiind mai rafinat decât o geacă voluminoasă și ușor de asortat cu diverse ținute.

La fel de important este și puloverul simplu, într-o culoare neutră. Deși pare o piesă banală, acesta poate fi purtat atât cu pantaloni eleganți, cât și cu blugi sau fuste, fiind unul dintre cele mai versatile articole din garderobă.

Pantalii largi și mocasinii, combinația preferată a sezonului

Pantalonii largi continuă să fie în tendințe și în această toamnă, datorită confortului și aspectului elegant pe care îl oferă. Aceștia pot fi purtați atât la birou, cât și în timpul activităților de zi cu zi, fiind o alternativă modernă la pantalonii clasici.

La capitolul încălțăminte, mocasinii rămân una dintre alegerile preferate ale vedetelor. Confortabili și ușor de integrat în numeroase combinații vestimentare, aceștia completează perfect ținutele inspirate din stilul casual-elegant promovat de Meghan Markle.

Apariția ducesei confirmă încă o dată că cele mai reușite ținute sunt construite în jurul unor piese clasice, în culori neutre, care nu se demodează și pot fi purtate sezon după sezon.

Unde își vor petrece sărbătorile Harry și Meghan

Potrivit publicației OK!, Ducele și Ducesa de Sussex intenționează să se întoarcă în California pentru perioada Crăciunului, alături de cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

În fiecare an, Regele Charles al III-lea îi primește pe membrii Familiei Regale la reședința de la Sandringham, continuând o tradiție veche de peste 150 de ani.

Cu toate acestea, Harry și Meghan nu vor lua parte la reuniunea familială din acest an.

O sursă apropiată cuplului a declarat că cei doi preferă să stea departe de atenția publică în perioada următoare și să își petreacă sărbătorile în California, la proprietatea din Montecito.

Planurile lor includ petrecerea vacanțelor școlare și a perioadelor libere fie în California, fie în Portugalia, unde dețin, de asemenea, o locuință.

Un alt motiv important pentru alegerea Californiei este apropierea de mama lui Meghan, Doria Ragland, care locuiește în apropiere de Los Angeles.

Sursele susțin că aceasta are o relație foarte apropiată cu nepoții săi și petrece frecvent timp alături de Archie și Lilibet. Astfel, perioada sărbătorilor le va oferi ocazia să fie împreună în familie.