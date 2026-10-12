Prințul Harry și Meghan Markle, în fața unei decizii dificile înainte de Crăciun. Ce nu își doresc pentru copiii lor, Archie și Lilibet

Prințul Harry și Meghan Markle ar avea de luat decizii importante în privința viitorului familiei, în contextul speculațiilor legate de locul în care vor petrece Crăciunul. Potrivit presei internaționale, ducii de Sussex își doresc să le ofere copiilor lor, prințul Archie și prințesa Lilibet, stabilitate și nu vor ca aceștia să fie nevoiți să facă în mod repetat naveta între California și Marea Britanie.

Prințul Harry și Meghan Markle Foto: Getty Image

Subiectul a reapărut în atenția presei pe fondul întrebărilor despre planurile de sărbători ale cuplului și despre relația acestuia cu familia regală britanică. Deocamdată, nu există o confirmare oficială a tuturor scenariilor vehiculate, iar informațiile despre Crăciun trebuie privite ca speculații.

Prințul Harry și Meghan Markle nu vor ca Archie și Lilibet să fie prinși între două țări

Potrivit unei surse citate de publicația The News International, faptul că cei doi copii merg la școală ar putea influența deciziile pe care Harry și Meghan trebuie să le ia în perioada următoare.

„Acum că cei mici merg la școală, nu pot continua să facă naveta între California și Marea Britanie ori de câte ori au chef. Prin urmare, au de luat câteva decizii dificile, pentru că nu sunt pe aceeași lungime de undă”, ar fi declarat sursa citată de publicație.

Prințul Archie și prințesa Lilibet au crescut în Statele Unite, după ce părinții lor s-au retras din rolurile de membri activi ai familiei regale britanice în 2020. De atunci, ducii de Sussex și-au construit viața în California, unde s-a născut și fiica lor, Lilibet.

Unde ar putea petrece Harry și Meghan Crăciunul

Planurile familiei pentru sărbătorile de iarnă au alimentat noi speculații în presa britanică. Expertul regal Richard Fitzwilliams a declarat pentru publicația Express că există indicii potrivit cărora Harry și Meghan ar urma să petreacă acest Crăciun în Montecito, California, unde locuiesc alături de cei doi copii.

„Informațiile apărute în presă sugerează că ducii de Sussex intenționează să petreacă Crăciunul în Montecito anul acesta. Mama lui Meghan, Doria, locuiește acolo, iar Meghan tocmai a lansat un calendar de Advent inspirat de casa și grădina familiei din Montecito. Prin urmare, această variantă are sens”, a explicat Richard Fitzwilliams.

Calendarul Advent la care face referire expertul este asociat brandului de lifestyle al lui Meghan, As Ever, ale cărui produse și campanii au fost inspirate, în parte, de viața familiei din California.

Cu toate acestea, Fitzwilliams a subliniat că informațiile privind planurile de Crăciun nu sunt confirmate oficial.

„Desigur, în acest moment este vorba doar despre speculații. Totuși, șansele ca ei să fie invitați să petreacă Crăciunul alături de familia regală anul acesta sunt practic inexistente”, a afirmat expertul.

Acesta a pus posibilitatea unei asemenea invitații în legătură cu ruptura dintre prințul Harry și fratele său, prințul William.

Vor fi excluși ducii de Sussex de la sărbătorile familiei regale?

Richard Fitzwilliams a făcut însă o distincție între petrecerea Crăciunului alături de familia regală în cerc restrâns și participarea la un eveniment mai larg, destinat membrilor familiei extinse.

„Ruptura dintre Harry și William face ca acest lucru să fie cert. Asta nu înseamnă însă că ei vor fi excluși de la prânzul de Crăciun al familiei regale extinse, organizat în fiecare an. Nu știm dacă vor primi o invitație la acel eveniment”, a mai declarat expertul.

Relația dintre prințul Harry și familia sa a fost marcată de tensiuni după decizia sa de a renunța, împreună cu Meghan Markle, la îndatoririle regale în 2020. Ulterior, cei doi au vorbit public despre experiențele lor în cadrul familiei regale, inclusiv despre acuzațiile și nemulțumirile pe care le-au avut în perioada respectivă.

De ce au renunțat Harry și Meghan la rolurile regale

Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat în 2020 că se retrag din rolurile de membri activi ai familiei regale britanice. După această decizie, s-au stabilit în Statele Unite și au început să dezvolte proiecte independente, inclusiv inițiative media și activități caritabile.

În interviuri și apariții publice ulterioare, cei doi au discutat despre dificultățile întâmpinate în timpul vieții regale și despre dorința de a-și proteja familia. Declarațiile lor au contribuit la o dezbatere amplă în presa internațională despre relația dintre cuplu și monarhia britanică.

În California, Harry și Meghan și-au crescut copiii departe de îndatoririle publice asociate statutului regal. În același timp, legăturile prințului Harry cu Marea Britanie și cu familia sa au continuat să fie subiect de interes pentru presa britanică.

Deocamdată, rămâne de văzut dacă familia va petrece Crăciunul în California sau dacă va exista o vizită în Marea Britanie. Cert este că, în contextul speculațiilor actuale, programul școlar al copiilor și dorința de a le asigura stabilitate sunt prezentate drept factori importanți în deciziile pe care ducii de Sussex le au de luat.