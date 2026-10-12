 Prințul Harry și Meghan Markle, în fața unei decizii dificile înainte de Crăciun. Ce nu își doresc pentru copiii lor, Archie și Lilibet
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Prințul Harry și Meghan Markle, în fața unei decizii dificile înainte de Crăciun. Ce nu își doresc pentru copiii lor, Archie și Lilibet

#Casa Regală a Marii Britanii
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Prințul Harry și Meghan Markle ar avea de luat decizii importante în privința viitorului familiei, în contextul speculațiilor legate de locul în care vor petrece Crăciunul. Potrivit presei internaționale, ducii de Sussex își doresc să le ofere copiilor lor, prințul Archie și prințesa Lilibet, stabilitate și nu vor ca aceștia să fie nevoiți să facă în mod repetat naveta între California și Marea Britanie.

Prințul Harry și Meghan Markle
Prințul Harry și Meghan Markle Foto: Getty Image

Subiectul a reapărut în atenția presei pe fondul întrebărilor despre planurile de sărbători ale cuplului și despre relația acestuia cu familia regală britanică. Deocamdată, nu există o confirmare oficială a tuturor scenariilor vehiculate, iar informațiile despre Crăciun trebuie privite ca speculații.

Prințul Harry și Meghan Markle nu vor ca Archie și Lilibet să fie prinși între două țări

Potrivit unei surse citate de publicația The News International, faptul că cei doi copii merg la școală ar putea influența deciziile pe care Harry și Meghan trebuie să le ia în perioada următoare.

Acum că cei mici merg la școală, nu pot continua să facă naveta între California și Marea Britanie ori de câte ori au chef. Prin urmare, au de luat câteva decizii dificile, pentru că nu sunt pe aceeași lungime de undă”, ar fi declarat sursa citată de publicație.

Prințul Archie și prințesa Lilibet au crescut în Statele Unite, după ce părinții lor s-au retras din rolurile de membri activi ai familiei regale britanice în 2020. De atunci, ducii de Sussex și-au construit viața în California, unde s-a născut și fiica lor, Lilibet.

Unde ar putea petrece Harry și Meghan Crăciunul

Planurile familiei pentru sărbătorile de iarnă au alimentat noi speculații în presa britanică. Expertul regal Richard Fitzwilliams a declarat pentru publicația Express că există indicii potrivit cărora Harry și Meghan ar urma să petreacă acest Crăciun în Montecito, California, unde locuiesc alături de cei doi copii.

Informațiile apărute în presă sugerează că ducii de Sussex intenționează să petreacă Crăciunul în Montecito anul acesta. Mama lui Meghan, Doria, locuiește acolo, iar Meghan tocmai a lansat un calendar de Advent inspirat de casa și grădina familiei din Montecito. Prin urmare, această variantă are sens”, a explicat Richard Fitzwilliams.

Calendarul Advent la care face referire expertul este asociat brandului de lifestyle al lui Meghan, As Ever, ale cărui produse și campanii au fost inspirate, în parte, de viața familiei din California.

Cu toate acestea, Fitzwilliams a subliniat că informațiile privind planurile de Crăciun nu sunt confirmate oficial.

„Desigur, în acest moment este vorba doar despre speculații. Totuși, șansele ca ei să fie invitați să petreacă Crăciunul alături de familia regală anul acesta sunt practic inexistente”, a afirmat expertul.

Acesta a pus posibilitatea unei asemenea invitații în legătură cu ruptura dintre prințul Harry și fratele său, prințul William.

Vor fi excluși ducii de Sussex de la sărbătorile familiei regale?

Richard Fitzwilliams a făcut însă o distincție între petrecerea Crăciunului alături de familia regală în cerc restrâns și participarea la un eveniment mai larg, destinat membrilor familiei extinse.

Ruptura dintre Harry și William face ca acest lucru să fie cert. Asta nu înseamnă însă că ei vor fi excluși de la prânzul de Crăciun al familiei regale extinse, organizat în fiecare an. Nu știm dacă vor primi o invitație la acel eveniment”, a mai declarat expertul.

Relația dintre prințul Harry și familia sa a fost marcată de tensiuni după decizia sa de a renunța, împreună cu Meghan Markle, la îndatoririle regale în 2020. Ulterior, cei doi au vorbit public despre experiențele lor în cadrul familiei regale, inclusiv despre acuzațiile și nemulțumirile pe care le-au avut în perioada respectivă.

De ce au renunțat Harry și Meghan la rolurile regale

Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat în 2020 că se retrag din rolurile de membri activi ai familiei regale britanice. După această decizie, s-au stabilit în Statele Unite și au început să dezvolte proiecte independente, inclusiv inițiative media și activități caritabile.

În interviuri și apariții publice ulterioare, cei doi au discutat despre dificultățile întâmpinate în timpul vieții regale și despre dorința de a-și proteja familia. Declarațiile lor au contribuit la o dezbatere amplă în presa internațională despre relația dintre cuplu și monarhia britanică.

În California, Harry și Meghan și-au crescut copiii departe de îndatoririle publice asociate statutului regal. În același timp, legăturile prințului Harry cu Marea Britanie și cu familia sa au continuat să fie subiect de interes pentru presa britanică.

Deocamdată, rămâne de văzut dacă familia va petrece Crăciunul în California sau dacă va exista o vizită în Marea Britanie. Cert este că, în contextul speculațiilor actuale, programul școlar al copiilor și dorința de a le asigura stabilitate sunt prezentate drept factori importanți în deciziile pe care ducii de Sussex le au de luat.

Ghid de cumpărături

zodiac zodii horoscop shutterstock1 jpeg
Vin bani din toate părțile pentru două zodii! Nativii care pot da lovitura financiară și își pot schimba viața Horoscop
apa rece sistată jpg
Patru sectoare ale Capitalei, fără apă rece timp de patru zile. Care sunt zonele afectate Național
image
„Nu mai cumpărați locuințe șase luni!” Apelul care a aprins disputa despre prețurile locuințelor adevarul.ro
image
Pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă. Cum pot femeile cu copii să iasă mai devreme la pensie și să scape de penalizare adevarul.ro

Parteneri

image
Marea temere a lui Meme în privința lui Denis Drăguș. Dezvăluirea oficialului de la FCSB www.fanatik.ro
image
Grupare de români, acuzată că păcălește turiștii în Londra. Cât au cerut pentru o cursă de nici 2 km cu ricşa observatornews.ro
image
A cumpărat o poșetă dintr-un second-hand cu 1,5 dolari. După câțiva ani a aflat că valorează 35.000 de dolari www.antena3.ro
image
A început procesul lui Călin Georgescu la Tribunalul București. Fostul candidat la alegerile prezidențiale află dacă va fi eliberat din arest www.gandul.ro
image
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Copilul de 9 ani cu două „job-uri” în România care câştigă 5000 de lei pe lună. Pe tatăl lui îl ştie toată lumea as.ro
image
Mai merită să faci facultatea de Informatică în era AI? Teama unui student de 19 ani: „Toți îmi spun că IT-ul va fi mort până termin” playtech.ro
image
Cei mai buni portari din Polonia sunt români! Fostul campion cu FCSB a renăscut www.fanatik.ro
image
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
E oficial! Divorțează și ei! După 10 ani de căsătorie, ea a depus actele!! La mijloc stau acuzații de abuz verbal și agresiuni fizice!! Detalii scandaloase din mariajul lor au ieșit acum la lumină www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Maria Callas, diva care colecționa rețete pentru mâncăruri pe care nu le gusta niciodată historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce credea Cristofor Columb că va găsi în Lumea Nouă? „Nu am găsit pe aceste insule niciun om monstruos” historia.ro
image png
„GRANADA” cu tenorul Ştefan Von Korch şi invitaţii. Concert incandescent cu influențe spaniole și mexicane, pe scena Teatrului Constantin Tănase pe 23 octombrie Fapt divers
intervenție chirurgicală jpg
Femeile care își rup coastele pentru o talie mai subțire. Medicii trag un semnal de alarmă Internațional
image png
Cum să cureți ușor o cabină de duș. Două ingrediente de bucătărie care topesc fără efort calcarul Fapt divers
image png
Inundație pe o stradă din Cluj-Napoca după o ploaie de câteva minute. Spuma albă apărută pe carosabil ridică semne de întrebare Național
apa rece sistată jpg
Patru sectoare ale Capitalei, fără apă rece timp de patru zile. Care sunt zonele afectate Național
politist amenda sofer jpeg
Șoferii care merg singuri cu mașina riscă o amendă de 135 de euro într-o capitală europeană Național
Meteo - vant - ploaie - umbrela FOTO Shutterstock
Vremea se schimbă radical în România de astăzi, 12 octombrie! Ploi de până la 50 l/mp și ninsori la munte Național
pelerinaj sf parascheva (1) jpg
Cât te costă un pelerinaj la Iași de Sfânta Parascheva în 2026. Acatiste la 2 lei, lumânări la 10 lei, icoane de mii de lei Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Cristela Georgescu susține că fiul său de 14 ani și tatăl ei de aproape 90 de ani au fost păziți de militari înarmați. Dezvăluiri despre perchezițiile DIICOT într-un interviu acordat în SUA actualitate.net