Prințul Harry vorbește cu fotografia mamei sale, Prințesa Diana, și îi pune mereu aceeași întrebare

La aproape trei decenii de la moartea Prințesei Diana, Prințul Harry continuă să caute în chipul mamei sale răspunsuri, alinare și, poate, o confirmare că a ales drumul potrivit.

Foto: Profimedia

Într-o sesiune MasterClass dedicată doliului și felului în care oamenii învață să trăiască după pierderea celor dragi, Ducele de Sussex a povestit că privește adesea fotografia mamei sale și are senzația unei conexiuni speciale cu ea.

Portretul, realizat de fotograful francez Patrick Demarchelier și publicat într-un număr special al revistei „Harper’s Bazaar” din 1995, pare să fi devenit pentru Harry mult mai mult decât o simplă amintire.

„Pur și simplu mă simt foarte conectat cu ea”, a mărturisit prințul.

În fața portretului vechi, fiul cel mic al Dianei își pune mereu aceeași întrebare, una care dezvăluie cât de profundă a rămas legătura dintre ei: „Oare ce gândește ea despre ceea ce fac eu acum?”

Uneori, Harry se uită îndelung la imagine, încercând să descifreze expresia chipului matern, ca și cum aceasta i-ar putea oferi un indiciu despre ceea ce ar spune Diana dacă ar putea vedea omul care a devenit fiul ei. A recunoscut chiar că urmărește dacă expresia fotografiei se schimbă. Bineînțeles, chipul rămâne același. Însă sentimentele celui care îl privește se schimbă odată cu trecerea anilor.

Diana avea numai 36 de ani când a murit într-un accident de mașină la Paris, în august 1997. Harry era un copil de doar 12 ani, mult prea tânăr pentru a înțelege pe deplin o asemenea pierdere și prea vulnerabil pentru a ști cum să trăiască mai departe fără cea care i-a dat viață.

Prințul a povestit că, în perioada imediat următoare tragediei, îi era greu să se uite la fotografiile mamei sale. Deși avea imagini cu ea în camera lui de la internat, încerca să nu se gândească la durerea provocată de absența ei.

„Doar pentru că mă gândeam la ea nu avea cum să o aducă înapoi”, și-a amintit el, explicând de ce, pentru o vreme, a preferat să-și țină emoțiile neexprimate. „Simțeam că trebuie să fiu trist și să rămân amorțit emoțional pentru a-i demonstra că îmi era dor de ea”, a mărturisit acesta. Cu timpul, a învățat cum să gestioneze situația dificilă în care se afla, iar acum iată că și vorbește despre aceste lucruri.