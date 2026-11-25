O operațiune de jaf care a degenerat într-o criză de securitate de amploare are loc în orașul columbian Cartagena. Aproximativ 25 de persoane sunt ținute ostatice într-un supermarket, după ce mai mulți indivizi înarmați au încercat să fure bani transportați cu o mașină blindată. Autoritățile au mobilizat forțe speciale, iar atacatorii ar solicita aproape două milioane de dolari pentru eliberarea ostaticilor.

Alertă în Columbia! 25 de persoane, luate ostatice într-un supermarket din Cartagena Foto: AFP

Tentativă de jaf eșuată, urmată de luarea de ostatici într-un supermarket din Cartagena

Incidentul a început după ce un grup de persoane înarmate a încercat să intercepteze o mașină blindată care transporta bani de la un centru comercial. Tentativa a fost observată de operatorii sistemului de supraveghere video, care au alertat imediat poliția.

În urma intervenției autorităților, suspecții s-ar fi refugiat într-un supermarket din cartierul La Castellana, unde au luat ostatice mai multe persoane.

Președintele Columbiei, Abelardo De La Espriella, a anunțat că 25 de oameni se află în continuare în mâinile atacatorilor. Cinci femei în vârstă, care fuseseră reținute, au fost eliberate.

Potrivit liderului columbian, situația a impus mobilizarea unor importante efective de securitate.

„Treizeci de persoane au fost răpite, dintre care cinci au fost deja eliberate. Sunt femei mai în vârstă”, a declarat De La Espriella din orașul Villavicencio, unde se deplasase după un atentat produs în cursul nopții.

Acesta a precizat că intervenția autorităților este în desfășurare și că au fost trimise inclusiv unități specializate.

„Toate capacitățile forțelor noastre de securitate au fost acum mobilizate, inclusiv unitățile speciale”, a adăugat președintele Columbiei.

Aproape două milioane de dolari și două mașini, printre revendicările atacatorilor

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, persoanele înarmate au formulat mai multe solicitări în schimbul eliberării celor ținuți captivi.

Atacatorii ar cere aproximativ două milioane de dolari, două vehicule blindate și un culoar liber pentru a putea ajunge în orașul Barranquilla, aflat la aproximativ 130 de kilometri de Cartagena.

Informații distribuite pe rețelele sociale susțin că solicitările ar include și permisiunea de a circula fără restricții pe ruta către Barranquilla, folosind sistemul de transport Transcaribe. Aceste revendicări nu au fost confirmate independent de Reuters.

Imagini cu ostatici ținuți în genunchi, în interiorul magazinului

Gravitatea situației a fost ilustrată și de imaginile distribuite marți pe platformele de socializare. În înregistrări apar mai multe persoane aflate în interiorul supermarketului, îngenuncheate lângă ferestre, cu mâinile aparent legate.

Reuters a precizat că nu a putut verifica în mod independent autenticitatea imaginilor.

În exteriorul magazinului Exito din cartierul La Castellana au fost mobilizați polițiști și militari înarmați, în timp ce autoritățile încearcă să gestioneze criza și să asigure eliberarea persoanelor captive.

Reprezentanții Grupo Exito au transmis că siguranța celor aflați în magazin reprezintă principala preocupare a companiei.

„Pentru Grupo Exito, protejarea vieților și a siguranței oamenilor este prioritatea noastră”, a transmis compania într-un comunicat.

Aceasta a mai precizat:

„Situația de la magazinul nostru din Cartagena este gestionată de autoritățile competente. Urmăm îndrumările lor și modul în care tratează situația”, conform comunicatului.

Aeroportul din Cartagena a suspendat temporar aterizările

Criza de securitate a avut repercusiuni și asupra traficului aerian din regiune. Aeroportul Rafael Núñez din Cartagena a suspendat temporar aterizările, după ce forțele armate au utilizat una dintre piste în contextul operațiunii desfășurate în oraș.

Restricția a fost ridicată după aproximativ 45 de minute, când aterizările au fost reluate.

Cartagena este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Columbia, fiind vizitată atât de turiști locali, cât și de străini. Orașul este renumit în special pentru centrul său istoric colonial, protejat de ziduri fortificate.

Incidentul pune însă autoritățile în fața unei situații deosebit de delicate, în condițiile în care zeci de persoane se află în continuare în pericol, iar negocierile și intervenția forțelor de securitate trebuie gestionate cu maximă prudență.