Atac armat în Washington, într-o sală de sport! Suspectul este căutat din elicopter, după ce mai multe persoane au fost rănite

Mai multe persoane au fost rănite joi, 12 noiembrie 2026, în urma unui atac armat produs într-o sală de fitness din Washington, situată la puțin peste un kilometru distanță de Casa Albă.

Atac armat într-o sală de sport din Washington Foto: pexels

Potrivit agenției AFP, forțele de ordine au intervenit de urgență în zonă și au declanșat o amplă operațiune de căutare, inclusiv cu ajutorul unui elicopter, pentru capturarea atacatorului care a reușit să fugă și se află în continuare în libertate.

Intervenție masivă a poliției: „Mai multe persoane au fost împușcate”

Incidentul sângeros a mobilizat imediat numeroase echipaje de intervenție. Poliția din Washington a confirmat oficial printr-un mesaj publicat pe platforma X că gestionează un incident cu focuri de armă în desfășurare, îndemnând totodată populația să evite perimetrul securizat. Până în acest moment, autoritățile nu au făcut publice detalii despre identitatea fugarului sau starea exactă a persoanelor rănite.

Gravitatea situației a fost confirmată și de Brooke Pinto, membră a Consiliului Districtului 2 din Washington DC, care a transmis pe rețelele de socializare că s-au tras focuri de armă „la și în jurul” sălii de sport, precizând că există mai multe victime și că suspectul nu a fost încă prins, informații susținute și de surse citate de publicația The Sun.

Scene de coșmar printre aparatele de fitness: „Toată lumea se ascundea în spatele ghivecelor”

Atacul a transformat un antrenament obișnuit într-o luptă pentru supraviețuire. Michael Carney, unul dintre clienții aflați în sala de sport în momentul izbucnirii focurilor de armă, se antrena pe o bandă de alergare la puțin peste un kilometru de Casa Albă atunci când a auzit zgomotul asurzitor al armei. Acesta a descris pentru Washington Sun haosul și groaza trăite în interior:

„Am auzit o bubuitură, apoi am văzut pe cineva pe podeaua sălii de sport, împușcat în cap. Toată lumea se ascundea în spatele ghivecelor de flori și a unor lucruri de genul acesta”, a relatat martorul ocular.

Acest nou episod readuce în atenție problema cronică a violenței armate din Statele Unite, o țară în care numărul armelor aflate în circulație în rândul civililor îl depășește pe cel al locuitorilor.