Midterms 2026: Reacția lui Donald Trump după victoria democraților: „Nu am fost pe buletinul de vot”

Alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite au adus o schimbare majoră în echilibrul de putere de la Washington.

Reacția lui Donald Trump după victoria democraților Foto: AFP

Democrații au reușit să obțină controlul Senatului și au câștigat suficient teren și în Camera Reprezentanților pentru a pune capăt dominației republicane din Congres, într-un rezultat considerat de analiști drept unul dintre cele mai importante eșecuri politice ale președintelui Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă.

Americanii au vrut o schimbare

Rezultatul votului reflectă nemulțumirea profundă a electoratului față de situația economică, costul ridicat al vieții și consecințele războiului cu Iranul. Potrivit analizelor Associated Press, inflația și prețurile mari la combustibil au fost printre principalele motive care au determinat alegătorii să sancționeze partidul aflat la guvernare.

Democrații au obținut victorii surprinzătoare în state considerate până nu demult bastioane republicane. Printre cele mai importante succese se numără câștigarea unor mandate în Kansas, Texas, Iowa, Carolina de Sud și Carolina de Nord.

De asemenea, senatorul democrat Jon Ossoff și-a păstrat mandatul în Georgia, în timp ce Chris Pappas a câștigat cursa pentru Senat în New Hampshire.

Schimbarea raportului de forțe din Congres va limita semnificativ capacitatea lui Donald Trump de a-și promova agenda în ultimii doi ani de mandat. Președintele riscă acum să se confrunte cu blocaje legislative și cu o opoziție mult mai puternică în privința proiectelor sale politice, inclusiv în ceea ce privește eventualele numiri la Curtea Supremă.

În Camera Reprezentanților, democrații au înregistrat câștiguri importante în state-cheie precum Pennsylvania, New Jersey, Carolina de Nord și Kentucky, reușind să răstoarne mai multe mandate republicane considerate anterior sigure.

Reacția președintelui SUA

În ciuda rezultatelor nefavorabile, Donald Trump a încercat să se distanțeze de eșecul electoral al partidului său. Pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a susținut că republicanii ar fi obținut o victorie categorică dacă numele său s-ar fi aflat pe buletinul de vot.

„Nu am fost pe buletinul de vot și, dacă aș fi fost, am fi câștigat la scor”, a scris Trump, reiterând mesajul folosit pe parcursul campaniei, când le-a cerut alegătorilor să trateze scrutinul ca pe un referendum privind propria sa administrație.

Rezultatele vin pe fondul unei stări de nemulțumire generalizată în rândul americanilor. Un sondaj realizat în ziua alegerilor a arătat că majoritatea alegătorilor consideră că țara merge într-o direcție greșită, iar aproximativ trei sferturi apreciază că economia este într-o stare slabă sau nesatisfăcătoare.

De asemenea, inflația și percepția privind corupția guvernamentală s-au numărat printre temele care au influențat decisiv votul.

Victoria democraților marchează una dintre cele mai importante răsturnări politice din ultimii ani și deschide o nouă etapă de confruntare între Casa Albă și Congres, în condițiile în care administrația Trump va fi obligată să negocieze cu o opoziție întărită și mult mai influentă.