Motivul pentru care alegerile din SUA au loc mereu în zilele de marți. Este o tradiție veche de peste un secol

În Statele Unite, alegerile federale se desfășoară întotdeauna după o regulă fixă, pe care nu mulți oameni din afara țării o cunosc. Mai precis, aceste alegeri trebuie să aibă loc întotdeauna în prima zi de marți după prima zi de luni din luna noiembrie. Această tradiție electorală nu este deloc una accidentală, ci are originile tocmai în secolul al XIX-lea.

Alegerile din America au loc mereu în zile de marți Foto: Profimedia

Poate că mulți dintre noi am observat deja că alegerile federale din Statele Unite au loc în zile de marți. Acest lucru nu este doar o simplă coincidență, ci este o tradiție electorală stabilită în perioada în care societatea americană încă era predominant agrară.

Inițial, în primele decenii după fondarea Statelor Unite în 1776, fiecare stat își putea alege propria perioadă de vot. Acest lucru s-a schimbat în 1845, atunci când Congresul a adoptat o lege federală care stabilea o zi de vot la nivel național.

Este o tradiție veche de peste un secol

Inițial, această reformă viza numai alegerile prezidențiale, dar s-a extins treptat și la alegerile pentru Congres. Iar stabilirea precisă a unei zile pentru vot a fost făcută în funcție de nevoile fermierilor de la acea vreme.

În primul rând, luna noiembrie era perfectă deoarece muncile agricole importante, cum ar fi semănatul, îngrijirea și recoltarea culturilor deja se terminaseră. În plus, condițiile meteo încă permiteau efectuarea călătoriilor către secțiile de vot.

Apoi, a fost exclusă ziua de duminică, care era menită odihnei religioase, dar și miercurea, când agricultorii mergeau în piețele din orașe deoarece era „zi de târg”.

Unii americani doresc schimbarea zilei de vot

În plus, automobilele nu existau la acea vreme, iar, cum călătoria către secția de vot putea necesita o zi întreagă, marțea a rămas singura alegere viabilă. A fost nevoie de reguli și pentru a evita situațiile în care votul ar fi avut loc pe 1 noiembrie.

În această zi, americanii sărbătoreau Ziua Tuturor Sfinților, iar mulți comercianți își închideau registrele financiare tot pe 1 noiembrie. Astfel, s-a ajuns la formula folosită și astăzi. În epoca modernă, când cei mai mulți americani lucrează în orașe, votul în ziua de marți înseamnă prezență mai mică la urne, deoarece oamenii trebuie să meargă la serviciu.

Unele voci propun mutarea votului într-o zi de weekend sau declararea zilei alegerilor drept sărbătoare legală federală, lucru ce ar însemna că nu s-ar mai lucra în acea zi de marți.