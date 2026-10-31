Cum îți poate schimba somnul renunțarea la cafea. Ce spun medicii despre efectele cofeinei

Nenumărați români își încep ziua cu o cană de cafea, iar de cele mai multe ori apelează din nou la această băutură la un moment dat în cursul după-amiezii. Însă, poate că mulți dintre noi ne-am întrebat ce s-ar întâmpla cu somnul nostru dacă am renunța complet la cafea.

Mulți oameni beau cafea zilnic Foto: IStock

Cafeaua este o băutură savurată în întreaga lume, dar este faimoasă pentru faptul că ne poate da peste cap abilitatea de a adormi ușor. Iar dacă ne numărăm printre românii care au probleme cu somnul, mai mult ca sigur că ne-am întrebat dacă ne va fi de ajutor să renunțăm complet la această băutură.

„Cercetările arată că cofeina poate reduce durata totală a somnului cu aproximativ 45 de minute, poate întârzia adormirea și poate crește frecvența trezirilor pe parcursul nopții”, a explicat medicul Courtney Smith, potrivit EatingWell.

Cu toate acestea, cafeaua nu este, în mod necesar, problematică pentru somn. Totul depinde de cât de multă consumăm și la ce oră.

Cât de mult afectează cafeaua somnul

O cană mare de cafea la aproximativ trei ore înainte de culcare ne poate afecta somnul. În plus, unii oameni absorb cafeina în mod natural mult mai încet, lucru care le va face și mai multe probleme atunci când vine vorba despre somn.

Dacă bem o ceașcă mică de cafea în fiecare dimineață, renunțarea la această băutură s-ar putea să nu facă o diferență prea mare în ceea ce privește somnul. În schimb, dacă bem mai multe cești de cafea pe zi, mai ales chiar înainte de culcare, reducerea consumului ar putea contribui semnificativ la îmbunătățirea calității somnului.

„Beneficiile depind de fiecare persoană în parte, deoarece persoanele care metabolizează cofeina mai lent, cele sensibile la cofeină și cele care consumă cafea mai târziu în cursul zilei tind să observe cele mai mari îmbunătățiri. În schimb, persoanele care metabolizează rapid cofeina și beau cafea doar dimineața pot observa schimbări minore sau chiar deloc”, spune și medicul Saema Tahir.

Ce se întâmplă dacă renunți la cafea

Din fericire, cei mai mulți oameni nu trebuie să renunțe complet la cafea, pentru a observa o îmbunătățire atunci când vine vorba despre calitatea somnului.

„Cercetările sugerează că o cale de mijloc este adesea cea mai potrivită, deoarece momentul consumului și cantitatea de cofeină contează la fel de mult ca prezența sau absența acesteia”, a explicat Tahir.

„Limitarea consumului de cafea la orele dimineții, alegerea unor porții mai mici sau trecerea la cafea decofeinizată ori cu jumătate din cantitatea obișnuită de cofeină în a doua parte a zilei pot fi, de asemenea, de ajutor”, spune și doctorița Lavanya Kethamukkala.