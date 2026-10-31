Ce a impresionat-o pe o jurnalistă din SUA, în Transilvania: „Totul depășea cu mult ceea ce mi-aș fi putut imagina”

Erin Vivid Riley, o jurnalistă de la publicația americană The New York Times, a petrecut trei zile în România, încercând să descopere istoria fascinantă a Transilvaniei. De-a lungul călătoriei sale, jurnalista a vizitat orașe precum Cluj-Napoca, Sighișoara, Criș, Biertan și Brașov.

Jurnalista a fost impresionată de Castelul Peleș Foto: Shutterstock

Atunci când s-a decis să exploreze Via Transilvanica, Erin Riley a dorit să descopere lumea reală din această regiune, departe de poveștile devenite faimoase datorită romanului lui Bram Stoker, „Dracula”. Potrivit nytimes.com, jurnalista a ajuns în țară gândindu-se că Transilvania este „mai puțin un loc real și mai mult un simbol”.

„De când romancierul irlandez Bram Stoker a publicat Dracula în 1897, conștiința noastră populară a transformat Transilvania în decorul implicit al poveștilor horror gotice. În ultimii ani, regiunea a revenit în atenția Hollywoodului, inspirând filmul „Nosferatu”, lansat în 2024 și regizat de Robert Eggers, și servind drept fundal pentru unele scene din serialul Netflix „Wednesday””, a scris Riley, care, în cele din urmă, a rămas profund impresionată de locații precum Castelul Peleș.

Jurnalista a vizitat mai multe orașe din Transilvania

În cele din urmă, jurnalista a ales un traseu de 50 de kilometri pe Via Transilvanica, de-a lungul căruia a avut oportunitatea de a vizita mai multe orașe și sate emblematice pentru regiune.

„Am aterizat pe aeroportul recent extins din Cluj-Napoca, capitala neoficială a Transilvaniei, un oraș universitar atipic, în care arhitectura gotică, barocă și sovietică se îmbină.

Cu aerul cosmopolit al unui centru urban care a beneficiat recent de fonduri europene și de dezvoltarea sectorului tehnologic, Cluj-Napoca își etalează spiritul contracultural, care îmbrățișează trecutul său comunist nu foarte îndepărtat”, a scris jurnalista din Statele Unite.

De la Cluj, Riley a călătorit patru ore cu trenul și a ajuns în Sighișoara, unde a fost impresionată de frumusețea și istoria orașului, precum și de peisajele naturale din jur.

„Brașovul mi s-a părut un oraș mai orientat către turiști”

Pe parcursul călătoriei sale, jurnalista avea asupra sa un fluier pentru urși și a fost sfătuită să-și facă prezența în pădure simțită, deoarece între 10.000 și 13.000 de urși bruni trăiesc în România.

„Per ansamblu, m-am simțit în siguranță să parcurg traseul singură, având o condiție fizică medie și o experiență în drumețiile cu rucsacul peste medie. Faptul că poteca urmează în mare parte drumuri forestiere și cărări agricole deja existente înseamnă că nu ești niciodată prea departe de o fermă sau de un cătun”, a mai scris Riley.

În timpul vizitei sale în Transilvania, jurnalista a ajuns și în orașe precum Criș și Biertan, dar și în Brașov.

„În comparație cu ultimele zile, Brașovul mi s-a părut un oraș mai orientat către turiști, cu magazine care vând suveniruri cu Dracula și agenții care promovează excursii la Castelul Bran, considerat pe scară largă – și promovat ca atare – drept sursa de inspirație pentru castelul vampirului”, a scris jurnalista.

În cele din urmă, Riley a fost impresionată cel mai mult de Castelul Peleș.

„Totul depășea cu mult ceea ce mi-aș fi putut imagina, fiind mai mult „castel” decât orice legendă arthuriană sau basm. Asemenea multor locuri din Transilvania, era mai spectaculos decât ficțiunea”, a povestit Riley.