 Ce trebuie să faci dacă ai trimis accidental bani în alt cont. Legea explică care sunt pașii de urmat
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Ce trebuie să faci dacă ai trimis accidental bani în alt cont. Legea explică care sunt pașii de urmat

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Tehnologia modernă ne oferă foarte mult confort, dar riscul de a face o greșeală care va ajunge să ne coste este mai mare ca întotdeauna. De exemplu, o simplă cifră introdusă greșit poate să trimită banii în cu totul alt cont, moment în care devine important să știm precis cum îi putem recupera.

Există proceduri pentru recuperarea banilor
Există proceduri pentru recuperarea banilor Foto: Shutterstock

Dacă obișnuim să trimitem bani prin intermediul aplicațiilor bancare, există riscul ca aceștia să ajungă în cu totul alt cont, dacă introducem greșit chiar și o singură cifră. Din fericire, în țara noastră, recuperarea banilor trimiși greșit nu depinde numai de bunăvoința persoanei la care a ajuns suma respectivă. Există anumite obligații pentru prestatorii de servicii de plată, cât și mijloace juridice la care persoana care a făcut greșeala poate apela.

Atunci când a fost introdus un IBAN greșit iar banii au ajuns în alt cont, este important să contactăm imediat banca care a făcut transferul. În acel moment, clientul poate explica eroarea și poate solicita inițierea procedurii de recuperare.

Ce poți face dacă ai introdus un IBAN greșit

Dacă ordinul de plată nu a fost încă executat, el va putea fi revocat potrivit regulilor aplicabile, moment în care transferul bancar încă poate fi oprit. Însă, dacă banii deja au ajuns la beneficiar, lucrurile devin ceva mai complicate.

Potrivit Legii nr. 209/2019, atunci când clientul introduce un identificator unic incorect, banca nu este răspunzătoare pentru executarea plății în conformitate cu acel identificator. Însă, legea tot obligă prestatorul de servicii de plată să depună toate eforturile rezonabile pentru a recupera banii.

Și banca trebuie să participe la aceste demersuri potrivit legii iar, la fel de important este faptul că persoana care a primit accidental banii nu este, în mod automat, proprietară acestora.

Ce spune legea despre aceste situații

Potrivit legislației din țara noastră, persoana care a efectuat accidental plata are dreptul la restituirea sumei în cauză. Dacă cel care a primit banii refuză să-i restituie, persoana care a plătit poate ajunge în instanță, unde va fi forțată să-i returneze.

În unele condiții, refuzul de a restitui banii poate avea consecințe penale, iar, potrivit legii, dacă un bun ajuns din eroare în posesia unei persoane nu este returnat în maximum zece zile, instanța poate dispune o pedeapsă de 1-3 luni de închisoare sau amendă.

În plus, banca poate percepe un comision pentru recuperarea fondurilor, dar numai dacă acest cost este prevăzut în contractul încheiat cu utilizatorul în cauză.

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