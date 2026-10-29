Descoperire uluitoare în Munții Alpi! Ce a găsit un ghid montan într-o grotă situată la aproape 3.000 de metri altitudine

Un ghid montan a făcut o descoperire incredibilă în timp ce se afla la o altitudine de 2.800 de metri în Munții Alpi. Bărbatul a găsit, în mod accidental, o peșteră complet izolată de restul lumii în care se aflau obiecte foarte importante pentru istorici.

Peștera se află în Munții Alpi Foto: IStock

Descoperirea a fost făcută de către ghidul montan Kurt Walde, care se afla la o altitudine de aproximativ 2.800 de metri atunci când a găsit o peșteră izolată în peretele abrupt al unei stânci. Bărbatul se afla în masivul Dolomiților din Tirolul de Sud, iar atunci când a intrat în peșteră, nu i-a venit să creadă ce a găsit.

Potrivit welt.de, speologul și ghidul montan au făcut descoperirea pe muntele Koltoron, în valea Gadertal, iar în adâncul peșterii se aflau mii de resturi osoase. Rămășițele erau foarte bine conservate și aparțineau ursului de peșteră preistoric, cunoscut de către specialiști și sub numele științific de Ursus spelaeus ladinicus.

O descoperire incredibilă a fost făcută în Munții Alpi

Descoperirea a fost făcută în luna iulie, iar ghidul montan a spus că a explorat intens masivul, în căutarea unei astfel de peșteri. După ce descoperirea a ajuns în atenția arheologilor, o întreagă echipă de specialiști s-a deplasat la fața locului.

Arheologii au securizat perimetrul și au efectuat măsurători, iar pentru a preveni orice fel de contaminare biologică, experții au pătruns în peșteră purtând costume speciale de protecție.

O altă peșteră similară a fost găsită în zonă

Chiar pe versantul opus se afla, cândva, o altă peșteră similară, numită Conturines. Însă, aceasta a fost vandalizată și prădată înainte ca săpăturile oficiale să înceapă, în anul 1987. Acum, autoritățile din provincia autonomă Bolzano fac tot posibilul pentru a evita repetarea acestui scenariu.

Interiorul peșterii nou descoperite este o adevărată capsulă a timpului care nu a mai fost explorată de zeci de mii de ani. Cu ajutorul oaselor recuperate de aici, paleontologii vor putea reconstrui schelete întregi.

Cândva, ursul de peșteră era o specie impresionantă, iar un exemplar putea cântări chiar și o tonă. Masculii aveau o înălțime la greabăn de circa 1,7 metri și puteau ajunge la 3,5 metri atunci când se ridicau pe membrele posterioare. Din păcate, acești urși au dispărut cu aproximativ 20.000 de ani în urmă.