Motivul pentru care există sfere roșii pe liniile de înaltă tensiune. Au un rol foarte important

Poate că mulți dintre noi am observat, de-a lungul timpului, diverse sfere colorate montate pe liniile de înaltă tensiune, mai ales în apropiere de aeroporturi. Chiar dacă pot părea, la prima vedere, simple elemente decorative, aceste obiecte au, de fapt, un rol foarte important și practic.

Sferele au un rol foarte important Foto: IStock

Atunci când vedem o astfel de sferă roșie montată pe liniile de înaltă tensiune, trebuie să știm că ea are un scop foarte important. Practic, astfel de obiecte ajută piloții să observe cablurile electrice care ar fi, în mod obișnuit, aproape imposibil de remarcat din cabina unui avion.

Potrivit Energybot, aceste obiecte sunt atât de importante încât au propriul lor nume. Mai precis, ele sunt cunoscute ca marcaje aeriene de avertizare sau sfere de semnalizare și sunt montate pe cabluri pentru a le face mai vizibile pentru piloții avioanelor care zboară la altitudini mici.

Se găsesc adesea în apropiere de aeroporturi

Din acest motiv, astfel de sfere se găsesc adesea în apropiere de aeroporturi, deoarece firele electrice ar fi foarte greu de observat în mod obișnuit de către piloți. Mai ales în condiții meteo dificile, astfel de linii de înaltă tensiune ar fi aproape imposibil de remarcat, lucru care poate cauza accidente aeriene grave.

Deoarece aeronavele sunt nevoite să zboare foarte aproape de sol atunci când aterizează sau decolează, astfel de marcaje aeriene sunt instalate adesea în apropiere de aeroporturile din întreaga lume.

Au un rol foarte important

În plus, aceste marcaje au culori diferite, iar aceste detalii nu sunt alese întâmplător. Mai precis, roșul, portocaliul, galbenul și albul sunt alese pentru a ieși în evidență cât mai mult posibil față de fundalul natural.

În general, alegerea unei culori pentru aceste marcaje depinde de condițiile din zona în care au fost instalate, cât și de diversele cerințe care impun instalarea acestor sfere. Există și situații în care aceste marcaje conțin și materiale reflectorizante.

Aceste sfere sunt și foarte rezistente, deoarece trebuie să reziste în fața unor condiții meteo foarte dificile, cum ar fi ploaia și ninsoarea.