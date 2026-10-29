Ce trebuie să știe șoferii înainte de a se urca la volan pe timp de ploaie. Sfaturile ce le pot salva viața

Ploile vor continua să facă probleme în zone extinse din țara noastră în următoarele zile, iar șoferii trebuie să fie mai prudenți ca niciodată atunci când se află la volan. În Capitală deja s-au raportat peste o mie de tamponări de la începutul ploilor din ultima perioadă.

Multe accidente au loc pe timp de ploaie Foto: IStock

Primul impuls pe care îl avem cu toții atunci când plouă este să circulăm cu mașina, în loc să petrecem timp în ploaie așteptând transportul în comun. Însă, există anumite lucruri la care trebuie să fim atenți în astfel de condiții, pentru a ne asigura că nu ne vom pune siguranța în pericol.

De exemplu, este important să avem în vedere că un carosabil ud din cauza ploii va afecta modul în care mașina frânează. În condiții normale, un autovehicul care merge cu 50 de kilometri pe oră poate fi oprit complet în aproximativ 25 de metri. Atunci când asfaltul este ud, este nevoie de 36 de metri.

Ce trebuie să știe șoferii înainte de a se urca la volan

Șoferii deja au observat că există oameni care nu se descurcă la fel de bine în condiții dificile, cum ar fi ploile constante.

„Ceilalți participanți din trafic nu mai știu să meargă, se pierd cu firea, nu mai semnalizează, nu mai acordă prioritate. Se întâmplă zilnic să evit accidente”, a un șofer, potrivit observatornews.ro.

Mai mult decât atât, șoferii sunt mai greu de observat, mai ales noaptea, lucru care poate crește numărul de accidente.

Sfaturile cruciale oferite de specialiști

Înainte de a porni la drum, șoferii sunt sfătuiți să verifice ștergătoarele și să se asigure că parbrizul este cât mai curat. În plus, pentru a-și asigura o vizibilitate cât mai mare, vor trebui șterse și oglinzile. Iar dacă preșul din mașină este ud, trebuie să știm că umezeala se poate transforma în aburi pe geamuri.

„Este aproape imposibil să poți să conduci în condiţii de siguranţă fără ca aceste functii să fie total funcţionale. Sunt accidente, unele minore, altele nu, dar marea majoritate se produc din cauza faptului că nu sunt verificate aceste funcţii foarte importante”, a explicat consilierul auto Alin Dumbravă, conform sursei citate.