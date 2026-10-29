5 alimente delicioase care au mai mult lapte decât un pahar de lapte. Sunt ideale pentru oase sănătoase

Laptele este deja emblematic pentru conținutul său ridicat de calciu, dar nu este singurul aliment la care putem apela pentru a beneficia de acest nutrient. De fapt, există anumite variante pe care le avem la dispoziție care ne vor oferi chiar mai mult calciu decât un pahar de lapte.

Laptele nu este singura sursă de calciu la care poți apela Foto: Shutterstock

Calciul este un nutrient crucial pentru sistemul nostru osos iar laptele este deja emblematic ca fiind un aliment cu un conținut ridicat de calciu. Însă, potrivit health.com, există mai multe variante sănătoase pe care le avem la dispoziție pentru a ne asigura un nivel optim de calciu, fără să fie nevoie să apelăm la lapte.

Iaurt

Iaurtul este un produs lactat fermentat, bogat în nutrienți esențiali, precum calciul, proteinele și vitamina B12.

O cană de iaurt conține 415 miligrame de calciu, ceea ce reprezintă 32% din valoarea zilnică recomandată. Prin comparație, aceeași cantitate de lapte conține 306 miligrame de calciu, adică 25% din valoarea zilnică recomandată.

Sardine

Sardinele consumate cu tot cu oase conțin 27% din valoarea zilnică recomandată de calciu.

Oasele din sardinele conservate sunt moi și pot fi consumate în siguranță. Oasele de pește reprezintă o sursă naturală de calciu, care se absoarbe ușor în organism. De asemenea, sardinele sunt o sursă excelentă de vitamina B12 și seleniu. Aceeași porție asigură 343% din doza zilnică recomandată pentru vitamina B12 și 88% din cea de seleniu.

Chefir

Chefirul este o băutură fermentată pe bază de lapte, asemănătoare iaurtului, cu proprietăți remarcabile pentru sănătate. O porție de o cană de chefir asigură 24% din valoarea zilnică recomandată de calciu.

Chefirul conține și alți nutrienți, precum proteine și vitamina A, și este o sursă bună de probiotice, adică microorganisme vii care pot contribui la îmbunătățirea sănătății digestive.

Tofu

Tofu este un produs obținut din soia, bogat în calciu. Unele tipuri de tofu sunt preparate cu săruri de calciu, precum sulfatul de calciu, care contribuie la întărirea texturii și la creșterea conținutului de calciu.

O jumătate de cană de tofu, preparat cu săruri de calciu, asigură 66% din valoarea zilnică de referință pentru acest nutrient. În plus, tofu-ul este bogat și în seleniu, zinc și fier.

Semințe de susan

Semințele de susan sunt mici, dar bogate în nutrienți, precum magneziu, cupru, fier, tiamină, zinc și calciu. O porție de un sfert de cană de semințe de susan uscate asigură 28% din valoarea zilnică recomandată de calciu.

Aceeași porție acoperă 30% din necesarul zilnic de magneziu, un mineral crucial pentru reglarea tensiunii arteriale și a glicemiei.