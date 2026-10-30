Compania care angajează români și oferă salarii de chiar și 3.200 de euro. Ce condiții trebuie îndeplinite

Românii din întreaga țară se află în căutarea unui loc de muncă cât mai bine plătit, iar această căutare îi poate conduce chiar și dincolo de hotarele României. În Germania, de exemplu, există o companie care oferă salarii brute lunare cuprinse între 2.800 și 3.200 de euro și care angajează chiar și români.

Românii pot câștiga salarii foarte mari Foto: Pixabay

O companie de transport din Germania se află în căutare de șoferi care dețin un permis categoria B, pentru a livra colete Amazon. În plus, nu numai că posturile sunt disponibile cu normă întreagă, dar angajatorul promite chiar și cazare contra cost, bonusuri și, desigur, posibilități de a avansa în poziții mai importante din companie.

Potrivit informațiilor de la observatornews.ro, este vorba despre compania Geibel Transport GmbH, care are peste un deceniu de experiență în industria transporturilor. Mai mult decât atât, această companie germană colaborează cu Amazon în nu mai puțin de zece stații, în landurile Hessa, Baden-Württemberg și Renania-Palatinat.

Salariile pot ajunge chiar și la 3.200 de euro

Iar românii interesați de această oportunitate trebuie să știe că sunt oferite salarii foarte competitive. Mai precis, compania germană oferă salarii de 16,20 euro brut pe oră, iar salariul lunar brut poate ajunge la 2.800 sau chiar și la 3.200 de euro.

Mai mult decât atât, după ce acumulează o vechime de șase luni, angajații pot beneficia de o diurnă de 14 euro pe zi, iar oferta de angajare include și bonusuri de Crăciun, bacșișuri și cazare pentru 500 de euro.

Ce condiții trebuie să îndeplinească potențialii angajați

Angajații interesați de această oportunitate trebuie să știe că vor avea nevoie de permis de conducere categoria B pentru a se putea angaja. Mai mult decât atât, în anunțul de angajare este menționat faptul că aceștia trebuie să fie punctuali, responsabili, să poată comunica ușor cu cei din jur și să aibă rezistență fizică.

Ei vor trebui să încarce și să asigure coletele în vehicule, să le livreze la destinații și să interacționeze cu beneficiarii.

Angajații vor avea puse la dispoziție furgonete echipate complet, telefoane mobile și sisteme de navigație integrate și trasee prestabilite, pentru a nu fi nevoiți să introducă manual adrese.