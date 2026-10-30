O pungă de jeleuri i-a schimbat complet viața unui bărbat. A câștigat o insulă pe care o vinde acum cu sute de mii de euro

În anul 2005, un bărbat din Germania a cumpărat o pungă cu jeleuri care, la prima vedere, părea a fi cu totul obișnuită În realitate, această pungă a ajuns să-i schimbe complet viața germanului. El a reușit să câștige o întreagă insulă, la care nu a renunțat decât peste două decenii.

Insula se va vinde cu 220.000 de euro Foto: IStock

Matthias R. nu și-a imaginat niciodată că viața lui va urma să se schimbe complet atunci când a cumpărat o simplă pungă cu jeleuri. Originar din localitatea germană Karl am Main, din Bavaria, Matthias a participat în anul 2005 la un concurs realizat de către producătorul german de dulciuri Haribo.

În acel an, compania a tipărit undeva în jur de 15 milioane de abțibilduri speciale pe pungile de jeleuri comercializate, iar marele premiu pe care publicul îl putea câștiga era unul cu totul neobișnuit. Mai precis, era vorba despre o insulă privată din Canada, din regiunea Nova Scoția.

A câștigat o insulă privată

Pe insulă se găsea o cabană rustică din lemn, iar norocosul câștigător a primit și un bilet de avion pentru călătoria către insulă, o canoe echipată pentru pescuit, cât și o cantitate foarte generoasă de jeleuri Haribo, potrivit Blic.

Thomas Gottschalk, un cunoscut prezentator de televiziune german, a participat la această campanie. La acel moment, Gottschalk era imaginea brandului și el a fost cel care a promovat ideea unei vacanțe departe de agitația cotidiană.

Proprietatea se vinde cu 220.000 de euro

Insula câștigată de german avea o suprafață de 6,5 hectare și era cunoscută drept „Black Lake Island”. Acum, la mai bine de două decenii de la această campanie, norocosul bavarez vinde insula cu suma de 220.000 de euro.

Pe insulă se poate ajunge după o scurtă călătorie cu barca și se află la jumătate de oră de orașul Shelburne. Viitorul proprietar va primi și un ponton de lemn, două bărci mici, un generator electric și o magazie de unelte.

Pentru Matthias, insula a fost o oază de liniște vreme de mai mulți ani, iar părinții săi s-au ocupat de întreținerea proprietății. Însă, impozitul anual a ajuns la 2.500 de euro, iar, din cauza cheltuielilor, Matthias a decis să vândă insula.