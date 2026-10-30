 O pungă de jeleuri i-a schimbat complet viața unui bărbat. A câștigat o insulă pe care o vinde acum cu sute de mii de euro
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

O pungă de jeleuri i-a schimbat complet viața unui bărbat. A câștigat o insulă pe care o vinde acum cu sute de mii de euro

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În anul 2005, un bărbat din Germania a cumpărat o pungă cu jeleuri care, la prima vedere, părea a fi cu totul obișnuită În realitate, această pungă a ajuns să-i schimbe complet viața germanului. El a reușit să câștige o întreagă insulă, la care nu a renunțat decât peste două decenii.

Insula se va vinde cu 220.000 de euro
Insula se va vinde cu 220.000 de euro Foto: IStock

Matthias R. nu și-a imaginat niciodată că viața lui va urma să se schimbe complet atunci când a cumpărat o simplă pungă cu jeleuri. Originar din localitatea germană Karl am Main, din Bavaria, Matthias a participat în anul 2005 la un concurs realizat de către producătorul german de dulciuri Haribo.

În acel an, compania a tipărit undeva în jur de 15 milioane de abțibilduri speciale pe pungile de jeleuri comercializate, iar marele premiu pe care publicul îl putea câștiga era unul cu totul neobișnuit. Mai precis, era vorba despre o insulă privată din Canada, din regiunea Nova Scoția.

A câștigat o insulă privată

Pe insulă se găsea o cabană rustică din lemn, iar norocosul câștigător a primit și un bilet de avion pentru călătoria către insulă, o canoe echipată pentru pescuit, cât și o cantitate foarte generoasă de jeleuri Haribo, potrivit Blic.

Thomas Gottschalk, un cunoscut prezentator de televiziune german, a participat la această campanie. La acel moment, Gottschalk era imaginea brandului și el a fost cel care a promovat ideea unei vacanțe departe de agitația cotidiană.

Proprietatea se vinde cu 220.000 de euro

Insula câștigată de german avea o suprafață de 6,5 hectare și era cunoscută drept „Black Lake Island”. Acum, la mai bine de două decenii de la această campanie, norocosul bavarez vinde insula cu suma de 220.000 de euro.

Pe insulă se poate ajunge după o scurtă călătorie cu barca și se află la jumătate de oră de orașul Shelburne. Viitorul proprietar va primi și un ponton de lemn, două bărci mici, un generator electric și o magazie de unelte.

Pentru Matthias, insula a fost o oază de liniște vreme de mai mulți ani, iar părinții săi s-au ocupat de întreținerea proprietății. Însă, impozitul anual a ajuns la 2.500 de euro, iar, din cauza cheltuielilor, Matthias a decis să vândă insula.

Ghid de cumpărături

banner codruta filip cera mihailescu png
#Exclusiv Click!
Secretele rochiei de infarct a Codruței Filip! A purtat artista lenjerie intimă? „Regret să dezamăgesc publicul” Vedete românești
banner madalina apostol inmormantare jpg
Mama Mădălinei Apostol, dezvăluiri cutremurătoare după moartea fiicei sale. Ce i-a ascuns femeia până în ultima clipă Vedete românești
image
#Război în Ucraina
Un român care susține că a luptat în Ucraina a răspuns curiozităților internauților. „Voluntarii au un moral bun, dar sunt frustrați de anumite decizii venite de sus” adevarul.ro
image
Patrick Stewart, mărturisiri dureroase despre viața personală. Actorul regreta că și-a neglijat copiii pentru carieră: „Nu trece o zi fără să mă doară” adevarul.ro

Parteneri

image
Filip Stojilkovic, gest de neînțeles în momentul înlocuirii! Mai mulți fani ai Rapidului l-au înjurat www.fanatik.ro
image
Meseriaşii care primesc bani şi apoi dispar. Cum îşi pot recupera românii paguba observatornews.ro
image
Un mânz de 11 zile, o văcuță salvată și baloți de fân de 20 de lei: Sanctuarul unui cuplu mutat din București în Bucovina a ajuns viral www.antena3.ro
image
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rectificarea bugetară adoptată astăzi de Guvernul Niculescu menține ratingul de țară în afara „junk” și deschide calea spre o posibilă ieșire din zona negativă www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales Cătălina, fosta soție a lui Gabi Balint. Cum arată la 52 de ani și din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
300.000 de euro, suma pentru care Alex Pașcanu ezită să prelungească înțelegerea cu Rapid! www.fanatik.ro
image
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro... www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii okmagazine.ro
image
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O femeie înțeleaptă care a transformat icrele de pește în lighioane: faceți cunoștință cu o vrăjitoare din Mesopotamia antică historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
30 octombrie 1938: Ziua în care americanii au aflat de la radio că extratereștrii au invadat Pământul historia.ro
cariera elevi jpg
Copiii ai căror părinți refuză fotografiile pe internet riscă să fie marginalizați la școală. Dilema care împarte familiile în două tabere Fapt divers
Ploaie puternica FOTO Shutterstock jpg
ANM anunță cum va fi vremea în primele zile din noiembrie. Unde sunt așteptate ninsori, ploi și temperaturi scăzute Național
sat spania adobestock jpg
O mamă singură și-a schimbat radical viața după ce s-a mutat într-un sat cu doar 50 de locuitori: „Chiria este foarte accesibilă ” Internațional
ahmetov png
Fabrica miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov din România se închide. Aproape 200 de angajați rămân fără loc de muncă Național
Card bancar serviciu PayPal smartphone FOTO Shutterstock 418042027 jpg
Ce trebuie să faci dacă ai trimis accidental bani în alt cont. Legea explică care sunt pașii de urmat Fapt divers
Alocatie, foto Shutterstock jpg
Vești pentru părinții din România. Când intră alocațiile pe card în noiembrie 2026 și de ce se schimbă data plății Național
euro pixabay jpg
Compania care angajează români și oferă salarii de chiar și 3.200 de euro. Ce condiții trebuie îndeplinite Internațional
Castelul Sforza, Milano FOTO Shutterstock
Orașul european din care angajații pleacă în ciuda salariilor de 2.000 de euro! De ce nu le mai ajung banii Fapt divers
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Viața neștiută a Laurei Codruța Kövesi. Două căsnicii, un divorț și marele regret al femeii care a ajuns să conducă Parchetul European actualitate.net