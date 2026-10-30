O mamă singură și-a schimbat radical viața după ce s-a mutat într-un sat cu doar 50 de locuitori: „Chiria este foarte accesibilă ”

O femeie din Peru a decis să facă o schimbare radicală în viața ei și să înceapă un nou capitol într-un loc cu totul neașteptat. Acum, ea locuiește într-un sat spaniol de o frumusețe rară, aflat la aproximativ 150 de kilometri de Madrid.

Femeia s-a mutat într-un sat de lângă Madrid Foto: AdobeStock Images

Grizzly este o mamă singură originară din Peru, care a decis să plece din Madrid pentru a scăpa de costurile tot mai ridicate ale chiriilor. După ce s-a confruntat cu o perioadă în care i-a fost aproape imposibil să găsească o locuință, femeia a luat decizia de a părăsi complet capitala spaniolă.

Din fericire, acest moment atât de complicat s-a transformat rapid într-o poveste de succes pentru ea. Femeia a reușit să se mute în Muñotello, un sat de o frumusețe rară care are nu mai mult de 50 de locuitori și se află la 150 de kilometri de Madrid, în provincia Ávila.

Prețurile ridicate din Madrid au forțat-o să se mute

În acest sat, femeia originară din Peru a reușit să închirieze o casă renovată, cu trei camere, perfectă pentru ea și cei doi copii ai ei. Acum, după mutare, suma pe care o plătește pentru chirie este comparabilă cu cea pentru o singură cameră în Madrid, unde chiriile pot ajunge la 300–500 de euro.

Potrivit informațiilor de la El Espanol, femeia lucrează acum pentru primărie și se ocupă de curățenia străzilor. În plus, ea face și curat în locuințele oamenilor și chiar a reușit să administreze propriul bar.

A deschis propriul bar

După o investiție inițială de aproximativ 5.000 de euro, femeia a reușit să își deschidă propriul bar, iar acum a început un nou capitol de vis din viața ei, alături de cei doi copii. Inițial, ea sperase să aibă parte de acest nou început în Madrid, dar costurile tot mai ridicate din capitala spaniolă au forțat-o să caute alternative în altă parte.

Muñotello se află la aproximativ 147 de kilometri de Madrid și la numai 38 de kilometri de Ávila, unde a reușit să găsească o casă de vis pentru ea și pentru cei doi copii ai ei.

„Chiria este foarte accesibilă pentru oricine. Este cam cât ai plăti pentru o cameră în Madrid, unde prețurile sunt de cel puțin 300–500 de euro pe lună”, a spus Grizzly.