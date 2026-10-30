 Fabrica miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov din România se închide. Aproape 200 de angajați rămân fără loc de muncă
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Fabrica miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov din România se închide. Aproape 200 de angajați rămân fără loc de muncă

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Una dintre cele mai vechi și mai importante companii industriale din județul Iași urmează să-și înceteze activitatea, după o perioadă în care s-a confruntat cu dificultăți financiare severe. Acum, pe fondul războiului din Ucraina, compania urmează să fie închisă, iar angajații își vor pierde locul de muncă.

Fabrica este deținută de Rinat Ahmetov
Fabrica este deținută de Rinat Ahmetov Foto: Facebook

Este vorba despre Metinvest Tubular Iași, fosta ArcelorMittal Tubular Products, care a fost cumpărată de cel mai bogat om din Ucraina, Rinat Ahmetov. Acum, din cauza faptului că atacurile Rusiei în Ucraina au afectat lanțul de aprovizionare al fabricii controlate de grupul ucrainean Metinvest, fabrica din Iași va urma să se închidă.

Potrivit Ziarul de Iași, fabrica deja a anunțat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inspectoratul Teritorial de Muncă că va fi inițiată procedura de concediere colectivă, iar aproape întreg personalul va rămâne fără loc de muncă.

O fabrică importantă din Iași se va închide

„Modelul de afaceri al societății s-a bazat pe accesul la rulouri de oțel laminat la cald primite de la un combinat din Ucraina. Atacurile armate ale Rusiei din august 2026 au determinat suspendarea operațiunilor și au afectat activitatea companiei de la Iași”, scrie în notificarea trimisă către AJOFM și ITM.

În ciuda faptului că miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov a încercat să găsească soluții pentru a ține fabrica deschisă prin orientarea către producătorii europeni, costurile materiilor prime pe piața europeană sunt cu aproximativ 110 euro pe tonă mai mari decât cele ale furnizorului ucrainean.

Ce compensații vor primi angajații

În total, nu mai puțin de 195 de oameni lucrează în fabrica din Iași, iar 194 dintre aceștia vor urma să își piardă locul de muncă. Singura poziție care rămâne activă este cea de director general. În perioada următoare vor avea loc consultări cu sindicatul, iar apoi vor fi emise preavizele individuale.

Acum, salariații care au o vechime de zece ani vor urma să beneficieze de compensații în valoare de 10.000 de lei net. În același timp, angajații cu peste 30 de ani de activitate ar beneficia de compensații de 25.000 de lei net.

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