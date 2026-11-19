Un caz cutremurător a ajuns în fața justiției din Marea Britanie, după ce patru bărbați au fost găsiți vinovați de violarea unei femei care era drogată și oferită pentru sex de propriul soț. Joanne Young ar fi fost supusă abuzurilor timp de aproximativ 13 ani, fără să știe, în unele situații, ce se întâmpla cu ea. Soțul său, Philip Young, fost consilier al Partidului Conservator, a recunoscut implicarea în zeci de infracțiuni.

Patru bărbați, găsiți vinovați de violarea unei femei drogate și oferite pentru sex de propriul soț Foto: Independent

Norman Macksoni, Richard Wilkins, Connor Sanderson-Doyle și Mohammed Hassan au fost găsiți vinovați pentru infracțiunile comise asupra Joannei Young. Un alt inculpat, Dean Hamilton, își recunoscuse deja vinovăția.

Potrivit anchetei, Philip Young își droga soția și facilita întâlnirile acesteia cu diferiți bărbați, pe care îi găsea prin intermediul unor platforme online. Printre site-urile folosite se numărau Craigslist, Grindr și Fab Swingers. Bărbatul utiliza numele de utilizator „London Monkey” pentru a intra în contact cu potențiali participanți, potrivit Independent.

Anchetatorii au descoperit amploarea activității desfășurate de acesta după ce au analizat materialele adunate de-a lungul investigației. În total, au fost identificate aproximativ 480 de fotografii și înregistrări intime, realizate în aproape 200 de ocazii. Unele dintre acestea ar fi fost distribuite online de cel puțin 500 de ori.

Philip Young și-a recunoscut vinovăția pentru 56 de infracțiuni

Philip Young, fost consilier local conservator, a pledat vinovat pentru 56 de acuzații care vizau abuzurile asupra soției sale, dar și alte infracțiuni legate de imagini cu minori.

Ancheta a scos la iveală un comportament abuziv desfășurat pe parcursul a aproximativ 13 ani. Bărbatul ar fi profitat de starea în care se afla Joanne, după ce îi administra substanțe care o făceau vulnerabilă, și ar fi organizat întâlniri cu alți bărbați.

Procurorul James Foster a prezentat în fața instanței detaliile cazului și modul în care victima a fost exploatată. Gravitatea faptelor a atras atenția publicului și a readus în discuție alte dosare celebre în care femei au fost drogate și agresate sexual cu ajutorul propriilor parteneri.

Cazul, comparat cu cel al lui Dominique Pelicot din Franța

Dosarul Joannei Young a fost comparat cu cel al lui Dominique Pelicot, bărbatul din Franța care și-a drogat soția și a invitat alți bărbați să o violeze. În 2024, acesta a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.

Asemănările dintre cele două cazuri au determinat autoritățile britanice să solicite expertiza echipei franceze care a lucrat la ancheta Pelicot. Printre metodele de investigare preluate s-au numărat și analizele probelor de păr, utilizate pentru identificarea eventualelor substanțe sedative administrate victimelor.

Experiența specialiștilor francezi a fost considerată importantă pentru înțelegerea modului în care au fost comise abuzurile și pentru identificarea dovezilor care puteau confirma administrarea substanțelor.

Judecătorul a lăudat curajul victimei

La finalul procesului, judecătorul a refuzat eliberarea pe cauțiune a inculpaților și a evidențiat curajul Joannei Young de a vorbi despre experiențele prin care a trecut.

Cazul a fost descris drept unul deosebit de grav, atât prin durata abuzurilor, cât și prin numărul persoanelor implicate și amploarea materialelor distribuite. Sentințele urmează să fie pronunțate în cadrul unor audieri programate pentru 21 și 22 decembrie.