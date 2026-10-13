Trei surori, găsite fără viață pe o plajă din Marea Britanie. Ancheta a scos la iveală o dramă care a început cu mulți ani în urmă

Trei surori au fost găsite fără viață pe o plajă din Brighton, Marea Britanie, iar anchetatorii iau în considerare o sinucidere. Drama din viața celor trei tinere ar fi început în urma cu mai mulți ani, mai multe evenimente ducând la tragicul eveniment.

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O pierdere care le-a marcat întreaga viață celor trei surori

Potrivit Daily Mail, Jane Adetoro, în vârstă de 36 de ani, Christina Walters, de 32 de ani, și Rebecca Walters, de 31 de ani, duceau aparent vieți normale și aveau cariere stabile. Una dintre ele lucra într-o funcție importantă în domeniul contabilității, alta își construia propria carieră în același sector, iar cea mai tânără era administrator de resurse umane.

Potrivit concluziilor prezentate în cadrul anchetei judiciare, cele trei surori își pregătiseră cu atenție ultimele zile. Documentele analizate au arătat că își achitaseră datoriile, își închiseseră conturile bancare și își lăsaseră locuința într-o stare impecabilă înainte de dispariție.

Rudele spun că surorile nu și-au revenit niciodată complet după moartea mamei lor, Janice, care a decedat în 2010. În momentul tragediei, cele trei se aflau într-o perioadă importantă a vieții, iar pierderea suferită le-a apropiat și mai mult una de cealaltă.

Membrii familiei le-au descris drept „cele mai bune prietene”, afirmând că făceau aproape totul împreună și că aveau o legătură extrem de puternică.

În anii care au urmat, ele s-au mutat în vestul Londrei, unde au continuat să locuiască împreună. Vecinii le-au descris ca fiind persoane foarte discrete, care ieșeau rar și preferau un stil de viață retras.

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Orele dinaintea tragediei

Ancheta a arătat că, înainte de a ajunge la Brighton, surorile au făcut o călătorie la Birmingham, orașul în care trăiseră alături de mama lor. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, ele au vizitat locuri importante legate de trecutul familiei.

Ulterior, s-au deplasat spre Brighton, unde camerele de supraveghere le-au surprins pentru ultima dată împreună în cursul nopții. Trupurile lor au fost descoperite în dimineața următoare.

Poliția a exclus implicarea unei alte persoane, iar anchetatorii au concluzionat că nu există indicii privind o faptă penală.

Moartea celor trei surori a lăsat în urmă o familie devastată. Tatăl lor a vorbit despre durerea „de nesuportat” provocată de pierderea fiicelor sale, iar rudele continuă să se întrebe dacă existau semnale care ar fi putut preveni tragedia.

Persoanele apropiate spun că povestea nu a început în momentul în care cele trei au fost găsite fără viață, ci cu mulți ani înainte, odată cu moartea mamei lor, o pierdere de care nu au reușit niciodată să se desprindă complet.