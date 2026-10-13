„Firicel” din „Las Fierbinți” a fost reținut de poliție. Actorul Toma Cuzin a făcut accident, deși avea permisul suspendat

Actorul Toma Cuzin a fost implicat într-un accident rutier petrecut pe un drum din județul Teleorman, iar verificările oamenilor legii au scos la iveală nereguli de natură penală: bărbatul s-a urcat la volan deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Actorul Toma Cuzin, interpretul lui „Firicel” din „Las Fierbinți”, reținut de polițiști Foto: Facebook

Evenimentul nefericit a avut loc luni, 12 octombrie, în jurul orei 18:45 în timp ce actorul se deplasa pe traseul dintre municipiile Alexandria și Roșiori de Vede.

Tamponare din cauza nepăstrării distanței în comuna Peretu

Potrivit informațiilor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, incidentul a fost semnalat pe raza comunei Peretu.

Bărbatul în vârstă de 49 de ani conducea un autoturism din direcția Alexandria către Roșiori de Vede și nu a păstrat o distanță de siguranță față de vehiculul din fața sa, lovindu-l din spate. Impactul a fost ușor, soldându-se exclusiv cu pagube materiale, fără victime rănite.

„Firicel” din „Las Fierbinți” ar fi ieșit pozitiv la cocaină și canabis la testarea DrugTest

În momentul legitimării, polițiștii au constatat în bazele de date că actorul avea deja permisul de conducere suspendat.

Supus verificărilor standard pentru consumul de substanțe, etilotestul a indicat o valoare de zero, excluzând consumul de băuturi alcoolice.

Situația s-a schimbat în urma testării cu aparatul DrugTest. Potrivit unor surse judiciare citate de publicația G4Media, aparatul ar fi evidențiat prezența a două substanțe stupefiante: cocaină și canabis.

Pentru confirmarea rezultatelor toxicologice, Toma Cuzin a fost escortat la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge și urină.

Reținut marți de oamenii legii: dosar penal coordonat de procurori

După administrarea probatoriului și finalizarea primelor proceduri, polițiștii au dispus marți reținerea pentru 24 de ore a actorului Toma Cuzin.

Cercetările sunt continuate într-un dosar penal, instrumentat sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede, pentru conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat, urmând ca încadrarea juridică să fie extinsă în funcție de rezultatele analizelor de laborator privind substanțele psihoactive.

Ce trecut judiciar are acesta?

Deși a fost prins de mai multe ori cu droguri în mașină și la volan, actorul Toma Cuzin are în prezent cazierul curat, arată o investigație a ziarului Libertatea. Motivul: procurorii și judecătorii au decis de fiecare dată să renunțe la acțiunea penală sau să claseze dosarele.

Singura pedeapsă primită până acum a fost o condamnare de un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, după ce în 2018 a condus fără permis și drogat.

În septembrie 2016, actorul a fost oprit în Sectorul 3 din București la volanul mașinii sale. Analizele de sânge au arătat că avea în organism canabis și ecstasy. Tribunalul București a închis definitiv dosarul în noiembrie 2017, motivând că o judecată ar fi presupus cheltuieli prea mari comparativ cu gravitatea faptei.

La doi ani distanță, în ianuarie 2018, polițiștii l-au oprit din nou în trafic, pe Splaiul Unirii. Avea în mașină o țigară cu marijuana pentru consum propriu, iar analizele toxicologice au indicat un amestec de droguri: canabis, ecstasy și cocaină. S-a ales cu un nou dosar penal.

În mai 2018, pe când era anchetat de DIICOT pentru cazul din ianuarie, a fost prins a treia oară cu o țigară cu marijuana, pe Bulevardul Unirii. Procurorii DIICOT au decis să închidă și acest dosar, motivând lipsa de interes public, decizie menținută de Tribunalul București în 2020.

În paralel, în mai și noiembrie 2018, actorul a fost depistat la volan cu permisul suspendat, iar la ultimul control s-a constatat că era și sub influența narcoticelor. Pentru aceste fapte, instanța a stabilit pedeapsa de un an cu amânare, menținându-i cazierul curat până la incidentul recent.