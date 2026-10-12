 Ce înseamnă „risipă de bani” pentru fiecare generație. De ce Boomers, Gen X, Millennials și Gen Z văd complet diferit cheltuielile
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Ce înseamnă „risipă de bani” pentru fiecare generație. De ce Boomers, Gen X, Millennials și Gen Z văd complet diferit cheltuielile

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Ceea ce o generație consideră o investiție inteligentă, alta poate considera o cheltuială inutilă. Diferențele nu țin neapărat de disciplină financiară, ci de contextul economic și social în care fiecare generație a crescut. Experiențele de viață diferite au influențat modul în care oamenii își gestionează banii și ce consideră că merită sau nu să cumpere.

Factura - bani - calcule- buget - datorii FOTO Shutterstock
Foto: arhivă

O cafea este o cheltuială bine meritată pentru GenZ, dar nu și facturile

Potrivit publicației Bolde, pentru mulți tineri din Generația Z, valoarea unei achiziții este dată de cât de bine se aliniază cu identitatea și stilul lor de viață. Astfel, o pereche scumpă de pantofi sport sau un abonament la o aplicație de wellness pot părea investiții justificate, în timp ce un contract pe termen lung pentru servicii pe care nu le folosesc frecvent este perceput drept o risipă.

Această generație a ajuns la maturitate într-o perioadă marcată de pandemie, dificultăți pe piața imobiliară și incertitudine profesională.

Din acest motiv, mulți aleg să investească în prezent și în experiențe care le aduc satisfacție imediată, în loc să urmărească obiective care par greu de atins, precum cumpărarea unei locuințe.

Milenialii preferă experiențele în favoarea obiectelor

Pentru generația Millennialilor, valoarea unei cheltuieli nu este măsurată prin durata de viață a unui produs, ci prin amintirile pe care le creează.

Mulți dintre ei preferă să investească în călătorii, concerte, festivaluri sau experiențe memorabile, în loc să cheltuiască sume importante pe mobilier, electrocasnice ori alte bunuri materiale.

Această filozofie financiară s-a consolidat după ce mulți au observat că acumularea de obiecte nu garantează satisfacția personală. În schimb, experiențele rămân asociate cu momente și povești care pot fi retrăite ani la rând.

Generația X face totul pe cont propriu

Pentru reprezentanții Generației X, risipa apare atunci când plătești pe cineva să facă un lucru pe care l-ai putea face singur.

Aceștia sunt mai puțin dispuși să achite servicii precum montarea mobilierului, aplicații cu abonament lunar sau livrări costisitoare atunci când există alternative mai ieftine. De regulă, preferă să rezolve singuri problemele și să investească doar în produse durabile și practice.

În viziunea lor, un produs trebuie să își îndeplinească funcția, să reziste în timp și să ofere valoare reală pentru banii cheltuiți.

Baby Boomers cred că adevărata risipă este să arunci ceva ce încă funcționează

Pentru generația Baby Boomers, conceptul de risipă este strâns legat de ideea de a folosi un obiect cât mai mult timp posibil.

Mulți dintre ei au crescut influențați de părinți care au trecut prin perioade dificile din punct de vedere economic, iar această mentalitate s-a transmis mai departe. Din acest motiv, preferă să repare decât să înlocuiască și să valorifice fiecare lucru până la capăt.

Un frigider vechi care încă funcționează, o haină purtată ani la rând sau reutilizarea diferitelor obiecte din gospodărie sunt exemple ale acestei filozofii de viață. Pentru ei, nu cumpărarea este problema, ci renunțarea prematură la ceva care încă poate fi folosit.

Deși abordările sunt diferite, toate generațiile urmăresc, în esență, același obiectiv: să nu cheltuiască bani pe lucruri pe care nu le consideră importante. Boomerii pun accent pe durabilitate și conservare, Generația X pe utilitate și independență, Millennialii pe experiențe și amintiri, iar Generația Z pe autenticitate și exprimare personală.

Diferența constă în modul în care fiecare generație definește valoarea și în lecțiile financiare învățate din perioada în care a crescut.

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