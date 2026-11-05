Ancheta care zguduie familia lui Meghan Markle se extinde! Fratele vitreg, desemnat „persoană de interes”

Noi informații au apărut în ancheta care îl vizează pe Thomas Markle Sr., tatăl lui Meghan Markle. Potrivit autorităților din Filipine, Thomas Markle Jr., fratele vitreg al Ducesei de Sussex, a fost desemnat „persoană de interes” în cadrul investigației aflate în desfășurare.

Fratele vitreg al ducesei, vizat în scandalul de abuz al minorilor Foto: gettyimages/social media

Thomas Markle Jr., anchetat după ce ar fi adus minore în casă

Anunțul a fost făcut de secretarul filipinez de Interne, Jonvic Remulla, în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a precizat că anchetatorii analizează informații furnizate de un martor, care susține că la o proprietate asociată investigației ar fi fost aduse fete minore.

„Avem un martor care susține că fete minore erau aduse la acea locuință. Vom investiga dacă fiul a fost implicat în această faptă”, a declarat oficialul, potrivit Page Six.

Totuși, autoritățile au subliniat că Thomas Markle Jr. nu este suspect în acest moment, iar posibila sa implicare face încă obiectul verificărilor.

„Să îl acuzi doar pe tată ar însemna să faci doar jumătate din munca de poliție. Există indicii care sugerează că și fiul ar putea fi implicat, însă deocamdată are doar statutul de persoană de interes”, a mai afirmat Jonvic Remulla.

Mii de materiale descoperite de anchetatori

Potrivit autorităților, în cadrul investigației au fost recuperate aproximativ 7.500 de materiale considerate relevante pentru dosar, găsite pe un telefon mobil, unități de calculator dezmembrate și alte dispozitive electronice.

Remulla a descris conținutul drept unul „extrem de tulburător”, însă anchetatorii încearcă în continuare să stabilească cui aparțineau dispozitivele respective. În acest sens, autoritățile filipineze au solicitat sprijinul FBI pentru identificarea proprietarilor și analiza probelor.

Luna trecută, Thomas Markle Jr. a declarat că ar fi descoperit sute sau chiar mii de imagini ilegale în mai multe cutii aflate la locuința tatălui său din Cebu, Filipine. Ulterior, acesta a raportat presupusa descoperire atât poliției locale, cât și FBI.

În schimb, Thomas Markle Sr., în vârstă de 82 de ani, a respins categoric acuzațiile și a susținut că afirmațiile fiului său sunt false.

„Sunt șocat, rănit și foarte supărat că fiul meu face astfel de acuzații la adresa mea. Nu aș putea face niciodată ceea ce mi se impută”, a declarat acesta.

Reacția lui Meghan Markle

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Meghan Markle s-ar fi declarat profund tulburată de investigația care îl vizează pe tatăl său. De asemenea, Ducesa de Sussex ar fi afirmat că a auzit și în trecut acuzații similare, aspect care ar fi contribuit la decizia de a păstra distanța dintre Thomas Markle Sr. și copiii săi, prințul Archie și prințesa Lilibet.

Ancheta este în continuare în desfășurare, iar autoritățile nu au anunțat până în prezent punerea sub acuzare a lui Thomas Markle Jr. în acest caz.