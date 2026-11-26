Cunoscută drept una dintre cele mai asumate, puternice și independente prezențe din showbizul românesc, Ramona Olaru demonstrează că succesul construit prin muncă proprie îi oferă astăzi confortul la care mulți doar visează.

Ce mașină de lux și-a ales Ramona Olaru Foto: instagram/captură Youtube

După ce și-a îndeplinit visul de a-și cumpăra propria locuință în București și a devenit una dintre cele mai îndrăgite figuri de la Neatza cu Răzvan și Dani, vedeta vorbește deschis despre cheltuielile zilnice, ratele pe care le are de achitat și satisfacția de a-și putea permite orice își dorește, chiar și într-o perioadă în care costul vieții a crescut considerabil.

Ce cheltuieli lunare are Ramona Olaru

Deși recunoaște că viața a devenit mai scumpă, Ramona Olaru subliniază că muncește și produce pe măsură, reușind să își acopere fără griji toate angajamentele financiare. Pe lângă cheltuielile zilnice și rata la casă, asistenta TV și-a achiziționat recent un autoturism nou, un BMW X5, pe care îl consideră o evoluție firească în plan personal și profesional.

Pentru a avea o rată lunară mai avantajoasă, vedeta a ales să achite un avans consistent, astfel încât leasingul actual se ridică la aproximativ 500–600 de euro pe lună:

„Mi-am schimbat mașina, X5 nou, pentru mine e un pas înainte”, a mărturisit Ramona Olaru, explicând modul în care și-a organizat bugetul pentru această achiziție.

Momentul de recunoștință al vedetei: „De asta muncesc, să am stare de bine, să am fericire”

Dincolo de cifre și de responsabilitățile financiare, Ramona Olaru privește cu recunoștință parcursul ei și faptul că a ajuns să nu mai fie nevoită să își calculeze fiecare ban atunci când vrea să își facă o bucurie. Pentru ea, independența financiară câștigată prin propriile forțe este direct legată de echilibrul interior și de împlinirea personală.

„Mulțumesc, Doamne, că am ajuns în punctul în care pur și simplu nu mă uit cât costă ceva ce îmi doresc. De asta muncesc, să am stare de bine, să am fericire, să îmi iau împlinire, să mă afișez cu ele”, a spus Ramona Olaru.

Sursa Youtube