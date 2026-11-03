 Aris Eram, adevărul despre relația cu Ramona Olaru: „E ceva special ce n-am mai întâlnit până acum”
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Aris Eram, adevărul despre relația cu Ramona Olaru: „E ceva special ce n-am mai întâlnit până acum”

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Aris Eram, fiul cunoscutei prezentatoare de știri Andreea Esca, a făcut dezvăluiri despre relația pe care o are cu Ramona Olaru. În ultima perioadă, între cei doi au existat numeroase speculații, după ce au fost văzuți tot mai des împreună la evenimente mondene. De această dată, tânărul coprezentator al emisiunii „Super Neatza cu Răzvan și Dani” a decis să lămurească lucrurile și să spună ce fel de legătură există, de fapt, între el și colega sa.

Aris Eram a spus adevărul despre relația Ramona Olaru.
Aris Eram a spus adevărul despre relația Ramona Olaru. Foto: Facebook/Arhiva Click!

Prezenți împreună la un eveniment monden, Aris Eram și Ramona Olaru au atras din nou atenția celor din jur. Întrebat despre apropierea dintre ei, fiul Andreei Esca a explicat că nu este vorba despre o relație amoroasă, ci despre o prietenie specială, pe care o apreciază foarte mult.

Aris Eram: „Mi se pare foarte greu să ai o prietenie cu o fată”

Aris a mărturisit că Ramona a devenit o persoană importantă în viața lui și că îi este alături mai ales atunci când participă la evenimente mondene. Mai mult, acesta recunoaște că nu i-a fost niciodată ușor să lege o prietenie cu o femeie, însă în cazul Ramonei lucrurile au venit natural.

„Cred că am trecut de etapa cu speculațiile. Eu tot timpul sunt cu Ramona, este singura femeie cu care am putut să leg o prietenie și doar atât. De fiecare dată când merg la evenimente de genul, ea este suportul meu emoțional. Vorbim despre ce ni se mai întâmplă în viețile noastre, avem o prietenie frumoasă și doar atât. Mi se pare foarte greu să ai o prietenie cu o fată. Nu prea cred în prietenia dintre un bărbat și o fată. Până la urmă, dacă îți place de fata aceea, de ce nu încerci ceva mai mult? Nu știu cum s-a legat cu Ramona. E ceva special ce n-am mai întâlnit până acum”, a spus Aris Eram pentru Spynews.ro.

Aris Eram și Ramona Olaru merg împreună la sală și la saună

Relația dintre cei doi nu se limitează doar la aparițiile televizate și la evenimentele mondene. Aris Eram a dezvăluit că el și Ramona Olaru petrec timp împreună și în afara locului de muncă, merg la sală și la saună, iar colega sa îi oferă sfaturi atunci când vine vorba despre viața sentimentală.

Tânărul spune că Ramona are mai multă experiență de viață și că este una dintre persoanele în care are încredere atunci când vine vorba despre alegerile sale amoroase. Dacă va începe o relație, aceasta se va număra printre primele persoane care vor afla.

„Avem o prietenie foarte frumoasă și sănătoasă, mergem la sală împreună, la saună, dar suntem colegi de muncă și acolo s-a oprit. Oricum, Ramona are altă viață față de mine. Eu sunt tânăr, ea deja a trecut prin etapele mele. Normal că e pe undeva un adevăr. Dacă cumva se întâmplă să fiu într-o relație, la început, Ramona o să fie printre primele persoane care vor afla, pentru că ea a trecut prin viață și cunoaște foarte bine și își dă seama foarte rapid dacă e o fată ok sau nu”, a mai zis el.

Ce spune Ramona Olaru despre prietenia cu Aris Eram

Nici Ramona Olaru nu a rămas indiferentă în fața speculațiilor și a vorbit despre relația de prietenie pe care o are cu tânărul coleg. Vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a mărturisit că nu ezită să îi spună lui Aris lucrurilor pe nume și că îl sfătuiește ori de câte ori consideră că este nevoie.

„Eu îi zic lui Aris direct ce am de zis. Tot ce prinde, să nu scape”, a glumit vedeta.

Totodată, Ramona a făcut câteva precizări și despre viața sentimentală a lui Aris, lăsând de înțeles că acesta nu trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere amoros și că nu suferă din cauza unei dezamăgiri în dragoste.

„Momentan e bine. N-a căzut în prăpastia aia, nu suferă pentru nimeni. E foarte bine”, a declarat ea.

Ramona Olaru a dezvăluit cum stă cu viața amoroasă

Pe lângă declarațiile despre Aris Eram, Ramona Olaru a vorbit și despre propriul statut sentimental. Vedeta a mărturisit că în prezent nu are un iubit oficial, însă acest lucru nu înseamnă că nu iese la întâlniri sau că nu cunoaște persoane noi.

„Mă mai văd și eu cu câte un băiat, nu am un iubit oficial. Mă mai văd și eu cu un băiat, nu poți să zici că e iubit. Hai că mă văd, mă întâlnesc, mă cunosc. Îl declar iubit după o perioadă!”, a declarat Ramona pentru sursa citată. 

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