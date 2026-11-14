 Ramona Olaru, de la televiziune la film! Cum face față comentariilor răutăcioase din mediul online: „Cantitate neglijabilă”
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Ramona Olaru, de la televiziune la film! Cum face față comentariilor răutăcioase din mediul online: „Cantitate neglijabilă”

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Cunoscută publicului din România pentru energia sa debordantă de la matinalul Antenei 1, Ramona Olaru face un pas major în carieră și pășește pentru prima dată pe marele ecran.

Ramona Olaru, pregătită să cucerească și lumea filmulu
Ramona Olaru, pregătită să cucerească și lumea filmulu Foto: instagram

Vedeta își face debutul în cinematografie în comedia „Norocos de două ori”, producție care va avea premiera în cinematografe în ianuarie 2027, unde o va interpreta pe Nina – o femeie de afaceri puternică, hotărâtă și cuceritoare, proprietara unei firme de securitate. 

Ramona Olaru, direct pe platourile de filmare

Privind în urmă la fata care a venit pentru prima dată în București cu visuri mari, Ramona Olaru mărturisește că și-a păstrat intact curajul, dar a devenit „mai classy, mai calculată, mai organizată și mai femeie”. Tocmai de aceea, propunerea de a juca în filmul „Norocos de două ori” a venit într-un moment în care s-a simțit pe deplin pregătită, iar adaptarea pe platoul de filmare a fost extrem de firească, fiind înconjurată de o echipă prietenoasă și de actori pe care îi cunoștea deja.

Întrebată cât de mult seamănă personajul Nina cu Ramona din viața reală, vedeta a recunoscut că există numeroase puncte comune:

„Extrem de mult! Așa cum spuneam, pe mine nu mă oprește nimic când vreau ceva… nici pe Nina! O femeie cuceritoare, pentru care orice bărbat și-ar da o mână să o aibă, dar atunci când o are, nu știe ce să facă cu ea! (râde)”, a declarat Ramona Olaru pentru Libertatea.

Deși a urmat cursuri de actorie care au ajutat-o să descopere vulnerabilitatea autentică în fața camerelor, renunțând la nevoia de a-și controla fiecare gest sau mimică, vedeta spune că munca pe un platou de cinema i s-a părut chiar mai relaxantă decât televiziunea live:

„Sunt prea obișnuită cu această lume! Ba chiar e mult mai ușor la film, pentru că nu e în direct și, dacă vrei altă formă de exprimare, tragi mai multe duble. La TV, într-o emisiune live, nu ai cum să faci asta”, a explicat ea.

Răspuns tranșant pentru criticii din mediul online: „Opiniile trec pe lângă mine exact ca vântul”

Cu o carieră construită prin muncă neîntreruptă în ultimii 10 ani, Ramona Olaru nu se lasă deloc afectată de judecățile sau comentariile negative de pe rețelele sociale, subliniind că singura competiție reală este cu ea însăși:

„Cantitate neglijabilă, absolut oricine are ceva de spus despre mine! Fie de bine și mai puțin bine… Nimeni nu îmi plătește facturile, nimeni nu se trezește cu mine la 5:30 în fiecare zi, nimeni nu simte și trăiește cu mine absolut fiecare câștig și dezamăgire! Așa că am ajuns în punctul în care toate aceste opinii trec pe lângă mine exact ca vântul. E doar despre mine și sunt în competiție doar cu mine cea de ieri”, a punctat vedeta Antenei 1.

În ceea ce privește viitorul ei în cinematografie, Ramona Olaru spune că nu forțează lucrurile, dar este convinsă că vor urma și alte proiecte care vor veni în mod natural în calea ei.

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