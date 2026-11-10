Ce regret și ce frică o macină pe Oana Moșneagu: „O să fie crimă și pedeapsă!” Confesiuni despre dorința de a deveni mamă

Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, moderată de Cătălin Măruță, actrița Oana Moșneagu a vorbit deschis despre dorința de a deveni mamă, motivele pentru care nu a făcut până acum acest pas, dar și despre teama care o urmărește atunci când se gândește la viitor. Vedeta a recunoscut că maternitatea a devenit un subiect tot mai important pentru ea și că se teme de posibilitatea de a nu avea niciodată un copil.

Ce regret și ce frică o macină pe Oana Moșneagu Foto: Antena 1

Oana Moșneagu și Vlad Gherman trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani, iar relația lor a fost urmărită cu interes de public. Cei doi s-au căsătorit și și-au construit propriul cămin, iar acum ideea de a deveni părinți ocupă un loc tot mai important în planurile lor de viitor.

Oana Moșneagu: „Simt că am amânat pasul ăsta și poate că sper să nu regret”

Întrebată în cadrul emisiunii de la Antena 1 dacă există un lucru pe care îl regretă, actrița a adus în discuție momentul în care a ales să amâne decizia de a avea un copil. Deși spune că, la vremea respectivă, nu se simțea pregătită și nu ar fi făcut o altă alegere nici dacă ar fi putut da timpul înapoi, recunoaște că astăzi privește maternitatea cu alți ochi.

„Treaba asta cu copilul, la care tot revin, am avut o perioadă din viața mea în care mi-am zis: «E prea devreme, e prea devreme, e prea devreme, încă nu sunt pregătită». Dar nu-mi pare rău totuși că nu l-am făcut până acum. Adică, dacă aș avea de ales și m-ar întreba cineva: «Ok, dacă ai avea acum 28 de ani și ai putea să faci un copil, l-ai face?», aș spune: «Nu». Adică nu regret că nu s-a întâmplat, dar, într-adevăr, simt că am amânat pasul ăsta și poate că sper să nu regret niciodată că nu l-am făcut până acum.”

De ce se teme Oana Moșneagu că nu va deveni mamă

Discuția a continuat cu o întrebare directă din partea lui Cătălin Măruță, care a vrut să afle dacă actriței îi este teamă că ar putea să nu devină niciodată mamă. Oana Moșneagu a recunoscut că aceasta este una dintre cele mai mari frici ale sale și a dezvăluit că dorința soțului ei, Vlad Gherman, de a avea un copil a influențat-o și pe ea.

Actrița a mărturisit că soțul său își dorește foarte mult să devină tată, poate chiar mai mult decât își dorește ea să devină mamă. Cu toate acestea, vedeta spune că dorința de a avea un copil este una pe care o simte și independent de partenerul său. Gândul că ar putea ajunge la bătrânețe fără să fi trăit experiența maternității o sperie profund.

„E una dintre cele mai mari frici ale mele, da. Cred că am preluat puțin și de la Vlad. Își dorește el atât de tare să fie tată, încât, cumva, mi-a insuflat și mie dorința asta. Își dorește, cred, că poate mai mult decât mine să fie părinte. Dar și independent de el, da, n-aș putea să ajung la bătrânețe, la sfârșitul existenței mele, să mă uit în urmă și să zic că sunt împăcată cu ideea de a nu fi avut un copil. Îmi doresc foarte tare și, dacă n-o să-l avem, o să fie crimă și pedeapsă, o să fie crunt”, a mărturisit Oana Moșneagu.

Vlad Gherman își dorește să devină tată de fată

Vlad Gherman visează să devină tată și recunoaște că și-ar dori foarte mult să aibă o fetiță. Actorul a vorbit deschis despre planurile sale de viitor și despre bucuria de a-și întemeia o familie alături de soția sa, Oana Moșneagu.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Click!, Vlad Gherman a mărturisit că unul dintre cele mai mari visuri ale sale este să aibă o fiică. Mai mult, actorul speră ca, într-o zi, să aibă atât o fată, cât și un băiat, deoarece consideră că relația dintre un tată și copiii săi este diferită în funcție de fiecare dintre ei.

„Normal că mă văd tătic! Mi-aș dori foarte mult o fetiță, acesta este cel mai mare vis al meu. Este și ideea că e diferit. Practic, într-o situație ideală, mi-aș dori să am atât o fată, cât și un băiat.

Să fii tată de fată e una – știu asta de la tatăl meu, pentru că am o soră. În schimb, să ai un băiat e o altă poveste, pentru că legătura este diferită. Ai și activități comune, cum ar fi fotbalul, tenisul etc.

Grija pe care un tată o are pentru fiica sa este un sentiment unic, pe care nu-l poți trăi decât dacă ai o fată! Așadar, mi-aș dori să am atât un băiat, cât și o fată!”, a spus actorul.