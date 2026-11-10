 Ce regret și ce frică o macină pe Oana Moșneagu: „O să fie crimă și pedeapsă!” Confesiuni despre dorința de a deveni mamă
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Ce regret și ce frică o macină pe Oana Moșneagu: „O să fie crimă și pedeapsă!” Confesiuni despre dorința de a deveni mamă

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, moderată de Cătălin Măruță, actrița Oana Moșneagu a vorbit deschis despre dorința de a deveni mamă, motivele pentru care nu a făcut până acum acest pas, dar și despre teama care o urmărește atunci când se gândește la viitor. Vedeta a recunoscut că maternitatea a devenit un subiect tot mai important pentru ea și că se teme de posibilitatea de a nu avea niciodată un copil.

Ce regret și ce frică o macină pe Oana Moșneagu
Ce regret și ce frică o macină pe Oana Moșneagu Foto: Antena 1

Oana Moșneagu și Vlad Gherman trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani, iar relația lor a fost urmărită cu interes de public. Cei doi s-au căsătorit și și-au construit propriul cămin, iar acum ideea de a deveni părinți ocupă un loc tot mai important în planurile lor de viitor.

Oana Moșneagu: „Simt că am amânat pasul ăsta și poate că sper să nu regret”

Întrebată în cadrul emisiunii de la Antena 1 dacă există un lucru pe care îl regretă, actrița a adus în discuție momentul în care a ales să amâne decizia de a avea un copil. Deși spune că, la vremea respectivă, nu se simțea pregătită și nu ar fi făcut o altă alegere nici dacă ar fi putut da timpul înapoi, recunoaște că astăzi privește maternitatea cu alți ochi.

„Treaba asta cu copilul, la care tot revin, am avut o perioadă din viața mea în care mi-am zis: «E prea devreme, e prea devreme, e prea devreme, încă nu sunt pregătită». Dar nu-mi pare rău totuși că nu l-am făcut până acum. Adică, dacă aș avea de ales și m-ar întreba cineva: «Ok, dacă ai avea acum 28 de ani și ai putea să faci un copil, l-ai face?», aș spune: «Nu». Adică nu regret că nu s-a întâmplat, dar, într-adevăr, simt că am amânat pasul ăsta și poate că sper să nu regret niciodată că nu l-am făcut până acum.”

De ce se teme Oana Moșneagu că nu va deveni mamă

Discuția a continuat cu o întrebare directă din partea lui Cătălin Măruță, care a vrut să afle dacă actriței îi este teamă că ar putea să nu devină niciodată mamă. Oana Moșneagu a recunoscut că aceasta este una dintre cele mai mari frici ale sale și a dezvăluit că dorința soțului ei, Vlad Gherman, de a avea un copil a influențat-o și pe ea.

Actrița a mărturisit că soțul său își dorește foarte mult să devină tată, poate chiar mai mult decât își dorește ea să devină mamă. Cu toate acestea, vedeta spune că dorința de a avea un copil este una pe care o simte și independent de partenerul său. Gândul că ar putea ajunge la bătrânețe fără să fi trăit experiența maternității o sperie profund.

„E una dintre cele mai mari frici ale mele, da. Cred că am preluat puțin și de la Vlad. Își dorește el atât de tare să fie tată, încât, cumva, mi-a insuflat și mie dorința asta. Își dorește, cred, că poate mai mult decât mine să fie părinte. Dar și independent de el, da, n-aș putea să ajung la bătrânețe, la sfârșitul existenței mele, să mă uit în urmă și să zic că sunt împăcată cu ideea de a nu fi avut un copil. Îmi doresc foarte tare și, dacă n-o să-l avem, o să fie crimă și pedeapsă, o să fie crunt”, a mărturisit Oana Moșneagu.

Vlad Gherman își dorește să devină tată de fată

Vlad Gherman visează să devină tată și recunoaște că și-ar dori foarte mult să aibă o fetiță. Actorul a vorbit deschis despre planurile sale de viitor și despre bucuria de a-și întemeia o familie alături de soția sa, Oana Moșneagu.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Click!, Vlad Gherman a mărturisit că unul dintre cele mai mari visuri ale sale este să aibă o fiică. Mai mult, actorul speră ca, într-o zi, să aibă atât o fată, cât și un băiat, deoarece consideră că relația dintre un tată și copiii săi este diferită în funcție de fiecare dintre ei.

„Normal că mă văd tătic! Mi-aș dori foarte mult o fetiță, acesta este cel mai mare vis al meu. Este și ideea că e diferit. Practic, într-o situație ideală, mi-aș dori să am atât o fată, cât și un băiat.

Să fii tată de fată e una – știu asta de la tatăl meu, pentru că am o soră. În schimb, să ai un băiat e o altă poveste, pentru că legătura este diferită. Ai și activități comune, cum ar fi fotbalul, tenisul etc.

Grija pe care un tată o are pentru fiica sa este un sentiment unic, pe care nu-l poți trăi decât dacă ai o fată! Așadar, mi-aș dori să am atât un băiat, cât și o fată!”, a spus actorul.

Ghid de cumpărături

image png
VideoAdina Buzatu, revoltată de gecile purtate de bărbații din România: „Nu mai purtați saci de gunoi!” Vedete românești
Dan Nuțu jpg
Dan Nuțu, în stare gravă la spital! Actorul ar fi suferit un accident în locuința din România Vedete românești
image
Nicușor Dan explică de ce a exclus AUR de la guvernare: „Într-o săptămână, România ar fi fost retrogradată” adevarul.ro
image
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară adevarul.ro

Parteneri

image
Sfatul cel mai de preţ pe care i l-a dat Cristi Chivu lui David Popovici: „Mi se pare fascinant!” www.fanatik.ro
image
Cele două companii care au trimis oferte la energie cu peste 2 lei/kWh observatornews.ro
image
Finlanda toarnă 378.000.000 de litri de apă într-o fostă balastieră și construiește cel mai mare depozit de căldură din lume www.antena3.ro
image
Nicușor Dan: „O aducere AUR la guvernare ar fi însemnat o prăbușire rapidă pentru România” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Sfârșit tragic pentru un cântăreț de 22 de ani! CJ Beach și-a pierdut viața la scurt timp după ce urcat pe scenă www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei as.ro
image
Copacii pe care românii nu au voie să îi taie nici măcar din propria curte. Amenzile pot fi usturătoare playtech.ro
image
Sorin Cârțu face lobby pentru jucătorul Universității Craiova: „Gică Hagi trebuie să-i găsească un loc în primul 11” www.fanatik.ro
image
Scandal la Antena 1! Și-au dat în judecată propriul câștigător de la Splash!: i-au băgat premiul în cont, apoi i-au cerut banii înapoi cu dobândă! www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei? historia.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
valerie lungu si alex gilca
#Asia Express
Valerie Lungu, prima femeie din viața lui Alex Gîlcă? Dezvăluirea neașteptată făcută de influenceriță PrimeTime
Ionuț Mocăniță și Claudia Ion
#Insula iubirii
Ionuț Mocăniță a dat-o de gol pe Claudia, la „Insula Iubirii”. Câți bani îi cerea lunar pentru chirie și ce acuzații a contrazis PrimeTime
valerie lungu si alex gilca
#Asia Express
VideoTensiuni în echipa Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la „Asia Express”. Ce a făcut-o pe concurentă să izbucnească în lacrimi PrimeTime
image jpeg
Scandal uriaș la „Burlacii: Foc în paradis”! Ce concurentă a fost prinsă încălcând regulamentul și riscă să fie descalificată? PrimeTime
torje si alexuc
#Asia Express
Momente de panică pentru Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express. Mașina în care se aflau a luat foc în timpul cursei PrimeTime
Mirela Vaida, Oana Tomoiaga jpg
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au refuzat să continue proba din semifinala Asia Express. Ce acuzații au făcut: „Am simțit că am obosit!” PrimeTime
Valerie Lungu (2) jpg
Momente tensionate în semifinala Asia Express! Valerie Lungu a înjurat un șofer, după ce a fost la un pas de un accident teribil PrimeTime
Valentin Butnaru
FotoCum arată Daria, sora vitregă a lui Valentin Butnaru. Prezentatorul a avut parte de o surpriză în emisiunea „Furnicuțele” PrimeTime
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Cine este românul transportat de urgență la spital după carambolul cu 86 de vehicule din Bulgaria. 12 oameni au murit actualitate.net