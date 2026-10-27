Vlad Gherman, șocat de ce a găsit în apartamentul nou din București. Ce era ascuns în peretele băii

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au apucat de renovările din noul lor apartament, iar ceea ce au descoperit a fost de-a dreptul surprinzător, și nu în modul cel mai bun. Locuința se află într-un complex nou din București, iar surprizele neplăcute s-au ținut lanț în momentul în care au ales să reamenajeze.

Foto: captură Instagram

Deși apartamentul a fost preluat cu finisajele gata, cei doi au hotărât să decoperteze totul și să facă după bunul plac. Decizia a scos la iveală probleme majore. Ce au descoperit în pereții casei.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au apucat de renovări

Actorul le-a arătat fanilor prima parte din procesul său de renovare a noii lase locuințe. Acesta a fost ajutat de apropiați să scoată parchetul, gresia și să spargă pereții din baie și a muncit cot la cot cu ei.

„Începem seria mini-vlogurilor de pe șantier cu prima și cea mai importantă parte: decopertatul apartamentului. Așa e, am luat apartamentul cu finisajele puse pentru că... nu exista altă variantă oricum. Că îți plăceau, că nu, ei tot le puneau. Oana și cu mine ne-am dorit să facem din această primă casă a noastră una de care să ne bucurăm ani buni și nu am vrut să avem nici măcar o cameră neamenajată așa cum visam noi. Prin urmare... am dărâmat tot ce se putea și mare ne-a fost mirarea când am văzut atâtea nereguli pe metru pătrat”, a transmis actorul în mesajul publicat.

Ce au descoperit actorii în pereții casei

În timpul lucrărilor, au ieșit la iveală multe probleme, deși apartamentul era nou, localizat într-un complex nou din București. Au găsit mucegai în pereți, rugină și o pungă cu fecale zidită în peretele de la baie. Aceasta a fost surpriza cea mare.

„Da, ăsta e mucegai! Și mai mult mucegai, …💩 în pungă zidit în peretele de la baie și multă rugină din cauza unor robineți neînfiletați corespunzător. Astea, într-un complex nou nouț din București. Toată ideea decopertării era pentru că ne doream altfel de finisaje. Am luat ce era de luat și am început treaba împreună cu o mână de prieteni”, a spus actorul în videoclipul postat pe rețelele de socializare.

De asemenea, problemele nu s-au oprit aici. După ce s-au încărcat primii saci cu moloz, Vlad Gherman a descoperit, împreună cu o peisagistă, că pe terasă lucrările executate nu respectau proiectul.

„Eh, realitatea bate planul, dar măcar am plantat primul nostru copăcel. Ne-am întors la treabă. Am împachetat parchetul pe care l-am scos pentru că îl vom livra tatălui socru, am decopertat în continuare, am scos plintele, am scos parchetul din living, iar până la finalul zilei am reușit să scoatem tot parchetul din apartament și să băgăm în saci molozul din baia matrimonială”, a mai spus actorul.

Au reușit să demoleze și baia mică și să scoată gresia din bucătărie, iar tot molozul din apartament a fost scos luat de o echipă.

„Eram presați de timp pentru că venea băiatul să care molozul. După câteva drumuri lungi și o mare durere de șale, am reușit să scoatem tot molozul din apartament, iar aceasta este reacția mea de bucurie: molozul dus! Și așa am început șantierul, cu bune, cu rele, cu mai multe rele decât ar fi trebuit, dar nu contează, important e să le rezolvăm pe toate cu răbdare, Doamne-ajută!”, a punctat Vlad Gherman.

Cum și-au găsit locuința

În secțiunea de comentarii, Vlad Gherman a răspuns unui comentariu și a afirmat faptul că timp de doi ani au stat să cauta locuința perfectă și și-ar fi dorit casă cu o curte, însă era cu mult peste bugetul lor. Cu toate acestea, au reușit să găsească un apartament situat la parter, care beneficiază și de o grădină proprie.

„Este un sentiment minunat, mai ales că este prima noastră locuință cumpărată împreună și un pas foarte important în relația noastră. De fapt, nu este chiar o casă, ci un apartament la parter, cu o grădină mică, care ne-a cucerit din prima”, a declarat Vlad Gherman pentru Spynews.

Cât despre momentul mult așteptat, cel al mutării, va mai dura până atunci. Actorul este abia la început cu lucrările de renovare, însă speră că procesul va fi finalizat până în primăvara lui 2027.