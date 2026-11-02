 „Sunt mândru de mine!” Vlad Gherman a reușit o performanță neașteptată. Câți kilometri a alergat
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„Sunt mândru de mine!” Vlad Gherman a reușit o performanță neașteptată. Câți kilometri a alergat

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Actorul Vlad Gherman le-a împărtășit urmăritorilor săi de pe rețelele sociale o performanță de care este extrem de mândru. Acesta a participat recent la un maraton unde a parcurs 11 kilometri, o provocare pe care spune că a dus-o la bun sfârșit datorită ambiției și determinării.

Vlad Gherman a reușit o performanță neașteptată
Vlad Gherman a reușit o performanță neașteptată Foto: instagram

Maratonul, un nou obiectiv bifat pentru Vlad Gherman

Într-o postare publicată pe Instagram, Vlad Gherman a explicat că nu a folosit aplicații și nici dispozitive care să îi monitorizeze performanța, însă acest lucru nu l-a împiedicat să își atingă obiectivul.

„11 km - nu, nu am Strava, nici măcar nu am avut vreun ceas, dar am avut ambiția de a termina acești 11 km. Sunt mândru de mine”, a scris actorul în dreptul imaginilor surprinse la finalul competiției.

Mesajul a fost rapid remarcat de urmăritorii săi, inclusiv organizatorii evenimentului, care l-au felicitat pentru efortul depus și pentru performanța obținută.

Printre comentarii s-a numărat și cel al unui participant la eveniment, care a subliniat că astfel de provocări sportive nu sunt neapărat despre tehnologie și statistici, ci despre perseverență și dorința de a merge mai departe.

„Sportul acesta nu este despre Strava, Pace, accesorii sofisticate ca să ne înțelegem. Felicitări!”, a scris urmăritorul.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au cumpărat casă

Vlad Gherman și Oana Moșneagu se pregătesc pentru un nou capitol în viața lor de cuplu, după ce au achiziționat prima locuință împreună. Decizia vine după o perioadă îndelungată în care cei doi au căutat proprietatea potrivită, analizând mai multe variante înainte de a face alegerea finală.

Actorul a explicat că procesul de găsire a unei locuințe nu a fost unul simplu. Deși și-ar fi dorit inițial o casă cu o curte de dimensiuni reduse, prețurile ridicate și alte aspecte legate de amplasare i-au determinat să își regândească planurile. În cele din urmă, el și soția sa, Oana Moșneagu, au ales un apartament situat la parter, care beneficiază de o grădină proprie.

„Este un sentiment minunat, mai ales că este prima noastră locuință cumpărată împreună și un pas foarte important în relația noastră. De fapt, nu este chiar o casă, ci un apartament la parter, cu o grădină mică, care ne-a cucerit din prima”, a declarat Vlad Gherman pentru Spynews

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