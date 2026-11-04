„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă

Adina Buzatu a vorbit marți, 3 noiembrie, la „Dan Capatos Show”, despre prețul blănii purtate de Sorina Docuz și independența financiară a femeilor.

Adina Buzatu a luat atitudine în scandalul blănii Sorinei Docuz Foto: instagram/arhivă

Adina Buzatu taxează prejudecățile din societate

Revoltată de valul de acuzații apărut instant în mediul online, Adina Buzatu a subliniat că asocierea automată a unei ținute cu veniturile partenerului reprezintă o formă de misoginism mascat, alimentată exclusiv de faptul că Sorina Docuz este asociată cu un om politic de rang înalt.

„O femeie poate să fie și femeie de afaceri. Și o femeie poate să câștige și banii ei… mi se pare foarte urâtă abordarea în general: măi, dacă ești femeie și dacă mai ești și frumoasă, aia e nasol. Clar, dacă ești într-o mașină bună, «cine ți-a luat-o?»… și nu mai zicem cum. Clar, dacă o femeie are ceva, i-a dat cineva.

Și acum știm că sigur dacă iubitul sau soțul sau ce e, e politician, ne-am nenorocit, mami. Vreau să vă întreb ceva: dacă totuși mâine mă îndrăgostesc de un politician, ce facem? Înseamnă că tot ce am făcut eu în viața mea s-a dus? Hai să ne uităm la firmele ei, verificați, de exemplu, ce venituri are, dacă a lucrat undeva, ce o fi făcut femeia aia, că nu poți să asumi doar pentru că e frumoasă că e și proastă sau nu a făcut o școală”, a punctat stilista în dialogul cu Dan Capatos, potrivit cancan.ro.

Adevărul despre blană: „Este iepure Rex, se vede că e ieftină, nu costă mai mult de 500 de euro!”

Dincolo de componenta socială a controversei, Adina Buzatu a analizat din punct de vedere profesional calitatea și compoziția șalului de blană, demontând ipoteza vehiculată în mediul online conform căreia piesa ar costa între 10.000 și 15.000 de euro sau chiar sute de mii de euro.

Având o experiență directă în domeniu de aproape trei decenii, creatoarea de modă a confirmat că nu este vorba despre blană veritabilă de șinșilă (chinchilla), mamiferul sud-american recunoscut pentru costurile exorbitante ale blănii naturale, ci despre o rasă comună de iepure de crescătorie.

„Eu am avut acum vreo 25-28 de ani magazin de blănuri. Știți cum se numește blana asta? Se numește chinchilla rex. Este un iepure. Deci există iepurele normal și există acest chinchilla rex, care nu știu să vă zic, dar nu e vreo chestie fabuloasă. Băi, dar se vede diferența… e ieftină. Se vede, nu e vreo chestie extraordinară”, a explicat Adina Buzatu, confirmând practic spusele lui Marcel Ciolacu, care declarase anterior că accesoriul a fost cumpărat din Marele Bazar din Istanbul cu aproximativ 500 de euro, valoare la care experții din domeniu evaluează în mod real produsele confecționate din iepure Rex.