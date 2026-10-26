Adina Buzatu, dezvăluiri despre lupta cu kilogramele! Se îngrășa pentru a-i face pe plac mamei sale: „Mă simțeam grasă, mă simțeam urâtă”

Adina Buzatu a făcut dezvăluiri emoționante despre relația pe care a avut-o ani la rând cu propriul corp și cu mâncarea. Deși făcea sport zilnic și reușea să slăbească, creatoarea de modă ajungea să mănânce compulsiv, până când revenea la greutatea de la care pornise. În spatele acestui comportament se ascundea însă o suferință emoțională pe care a înțeles-o abia după vârsta de 40 de ani.

Adina Buzatu Foto: arhivă

Invitată în podcastul „Magic Life Podcast”, realizat de Liana Stanciu, Adina Buzatu a povestit că multă vreme s-a simțit nemulțumită de felul în care arăta. Chiar și atunci când făcea sport intens și ajungea să fie în formă, nu reușea să se bucure de rezultatele obținute. Dimpotrivă, simțea nevoia să se îngrașe din nou, fără să înțeleagă motivul.

Adina Buzatu mânca până și alimente care nu îi plăceau, ca să se îngrașe la loc

Creatoarea de modă a mărturisit că a făcut sport aproape toată viața, în fiecare zi, și că nu obișnuia să mănânce exagerat. Cu toate acestea, atunci când slăbea și ajungea să arate așa cum își dorea, apărea un comportament alimentar pe care nu îl putea explica.

„Mă simțeam grasă, mă simțeam urâtă și eu toată viața. Am experimentat această situație, slăbeam, eram fit. Făceam sport de nebună, făceam zilnic, măi, am făcut toată viața zilnic sport, efectiv. Și nu mâncam exagerat”, a povestit Adina Buzatu.

Momentul în care ajungea la o greutate care îi plăcea era urmat de episoade în care mânca foarte mult, chiar și atunci când nu îi era foame sau când alimentele respective nu erau pe gustul ei.

„În secunda în care slăbeam și arătam bine, mâncam bulimic. Nu mai puteam să dorm, mă duceam acasă și mâncam orice din frigider, dar și ce nu-mi plăcea”, a dezvăluit ea.

Adina Buzatu a oferit și exemple care arată cât de greu îi era să controleze acest comportament: „Dacă era o ciocolată care mie nu-mi plăcea, o mâncam toată, dacă era un tort întreg, care nu era pe gustul meu, îl mâncam tot, numai ca să mă îngraș înapoi”.

De ce simțea nevoia să se îngrașe din nou

Răspunsul la întrebarea care a urmărit-o multă vreme a venit abia după ce a început să înțeleagă legătura dintre comportamentul său și relația cu mama ei.

„Ca să fiu ca mama, ca să mă iubească mama”, a spus Adina Buzatu, explicând ce a descoperit în urma unei experiențe intense, pe care a avut-o după vârsta de 40 de ani.

Creatoarea de modă a povestit că momentul respectiv a fost unul copleșitor din punct de vedere emoțional. În timpul unei transe, a realizat ce se afla în spatele nevoii de a reveni la greutatea inițială și s-a trezit plângând în hohote.

„Și asta am descoperit la 40 și mulți de ani, într-o transă și m-am trezit plângând în hohote și ăla a fost momentul când am început să slăbesc”, a mărturisit ea.

Această conștientizare a reprezentat un punct de cotitură. În loc să se concentreze exclusiv asupra kilogramelor și a efortului fizic, Adina Buzatu a început să privească diferit relația cu propriul corp și să înțeleagă cât de importantă este și componenta emoțională.

„Frumusețea e o stare și frumusețea e în ochii privitorului”

Astăzi, Adina Buzatu spune că mănâncă mai mult decât în trecut și face mai puțin sport. A învățat că mișcarea trebuie să facă parte dintr-un stil de viață echilibrat, nu să devină o obligație dusă la extrem.

„Mănânc mai mult acum, fac mai puțin sport pentru că am învățat că acel zilnic, zilnic, zilnic e o boală, nu-i normal chiar așa”, a explicat ea.

Experiențele prin care a trecut au făcut-o să își schimbe și perspectiva asupra frumuseții. Dacă înainte își evalua imaginea în funcție de kilograme și de felul în care arăta, acum consideră că felul în care o persoană se simte în propria piele contează la fel de mult ca aspectul fizic.

„Cred că frumusețea e o stare și frumusețea e în ochii privitorului și în sufletul celui pe care îl privești”, a afirmat creatoarea de modă.