Adina Buzatu dezvăluie masca naturală pe care o folosește de peste 30 de ani pentru un păr sănătos și strălucitor. Ingredientul secret care face diferența: „Ador rezultatul!”

Adina Buzatu a împărtășit cu urmăritorii săi unul dintre secretele de frumusețe la care apelează de mai bine de trei decenii. Stilista folosește o mască preparată în casă, pe care o consideră ideală pentru revitalizarea părului, în special a celui fin și lipsit de volum.

Foto: instagram

Masca de păr folosită de Adina Buzatu

Vedeta spune că prepararea măștii durează doar câteva minute și că rezultatele sunt vizibile după fiecare utilizare. „Ador rezultatul! Părul meu arată superb, este mai suplu, mai lucios și se așază foarte frumos”, a mărturisit aceasta, într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

Rețeta folosită de stilistă include ingrediente naturale cunoscute pentru beneficiile lor asupra firului de păr. Baza măștii este formată din gălbenuș de ou și mai multe tipuri de uleiuri hrănitoare.

„Știu rețeta asta de peste 30 de ani. Ador rezultatul! Părul meu arată superb, este mai suplu, mai lucios și se așază foarte frumos”, a explicat Adina Buzatu.

Ingredientele din mască

Potrivit Adinei Buzatu, masca este preparată din gălbenuș de ou, bogat în proteine și lipide, la care se adaugă ulei de ricin pentru hidratare și luciu, ulei de jojoba pentru catifelare și ulei de cocos pentru protejarea firului de păr.

Stilista completează amestecul cu câteva picături de vitamina E, apreciată pentru proprietățile sale antioxidante, și cu puțin rom, ingredient care atenuează mirosul de ou și ajută la o absorbție mai eficientă a compoziției în firul de păr.

„Nu fac o poțiune magică, nici omletă. Fac un produs pentru păr genial. Pui doar gălbenușul. Știu rețeta asta de peste 30 de ani. Pui două gălbenușuri pentru că am păr voluminos, acum depinde de lungimea părului tău. Ulei de ricin, eu pun din ochi. Ulei de cocos, eu pun și ulei de jojoba. Le pun pe amândouă, poți ori ulei de cocos, ori ulei de jojoba. Pun un pic de alcool. Aleg romul pentru miros, că adevărul e că oul pute. La ce te ajută alcoolul? Pătrunde mai bine și mai ușor masca în păr”, a precizat Adina Buzatu.

Cum aplică masca

Potrivit stilistei, masca se aplică pe lungimea părului, evitând rădăcina și scalpul. Aceasta recomandă distribuirea produsului în special pe vârfuri și pe zonele deteriorate.

Masca trebuie lăsată să acționeze aproximativ 40-50 de minute, iar uneori poate fi menținută chiar peste noapte, dacă părul este protejat cu o cască de duș.

La final, părul se spală cu un șampon care curăță eficient reziduurile de ulei și ou. În opinia Adinei Buzatu, combinația de ingrediente naturale lasă părul mai strălucitor, mai moale și mai ușor de coafat.