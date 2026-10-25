 Ce artist din România ia în calcul să participe la Insula Iubirii. „Poate mă duc ca ispită”
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Ce artist din România ia în calcul să participe la Insula Iubirii. „Poate mă duc ca ispită”

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După o perioadă de pauză forțată provocată de un accident de motocicletă, Mircea Eremia a revenit în atenția publicului cu mărturisiri neașteptate despre viața sa personală și proiectele de viitor.

Insula Iubirii ar putea avea o ispită-surpriză
Insula Iubirii ar putea avea o ispită-surpriză Foto: Facebook

Invitat în platoul emisiunii CANCAN artistul a vorbit deschis despre posibilitatea de a participa în cadrul reality-show-ului „Insula Iubirii”, explicând de ce rolul de ispită masculină ar reprezenta o provocare complicată în fața camerelor de filmat. 

Accidentul de motocicletă și recuperarea: gala RXF pusă pe pauză

În ultima perioadă, planurile sportive ale lui Mircea Eremia au suferit modificări majore. Implicat într-un accident pe două roți, artistul a fost nevoit să își amâne participarea la gala de lupte RXF, unde era programat să intre în ring împotriva lui Andy Adetu.

În timpul procesului de recuperare medicală, cântărețul și-a canalizat toată energia în producția muzicală și compoziție. Cu toate acestea, Eremia nu a abandonat definitiv ideea de a lupta în cușcă, declarând că va lua o hotărâre finală numai după ce va primi acordul medicilor specialiști.

Mircea Eremia, despre rolul de ispită la „Insula Iubirii”

Deși mărturisește că nu se uită frecvent la televizor și preferă producțiile documentare sau serialele istorice, Mircea Eremia nu a respins complet ipoteza de a păși în Thailanda în ipostaza de ispită masculină. Există însă o barieră psihologică și de context care îl face să aibă rețineri:

„Nu m-am uitat deloc la Insula Iubirii anul acesta. Poate mă duc eu ispită. Dar nu știu... Nu cred, nu aș putea să mă exprim cum m-aș exprima eu când vreau să ispitesc pe cineva”, a mărturisit artistul, sugerând că prezența reflectoarelor și formatul strict i-ar îngrădi stilul natural de cucerire, potrivit cancan.ro.

De ce este greu să găsească o relație serioasă și confesiunile despre kilogramele în plus

Discutând despre viața amoroasă, cântărețul s-a arătat destul de rezervat în privința găsirii unei partenere de cursă lungă în societatea actuală. Considerându-se „puțin psiholog” datorită miilor de interacțiuni umane din cariera artistică, Mircea Eremia a conturat trăsăturile pe care le caută la o femeie:

„Stăteam de vorbă și cu câțiva prieteni că este cam greu în ziua de astăzi să ne facem relații serioase. Nu că am fi noi, bărbații, ușă de biserică, dar nici unele femei nu prea au perspective de viață. Pentru mine contează clar aspectul fizic și impactul acela din primul moment, ulterior și chimia. Perspectivele de viață sunt foarte importante, pentru că eu sunt un om care își dorește să facă lucruri și să se dezvolte. Și am nevoie de un om care își dorește același lucru.”

Artistul a subliniat că atracția fizică rămâne un prim filtru esențial, amintind că propria luptă cu greutatea corporală l-a învățat cum se resimte lipsa de siguranță:

„Și eu am fost mai gras și nu eram bine în pielea mea. M-am simțit și eu, în anumite momente, nu atât de atrăgător pe cât m-am simțit în alte momente. Da, clar contează aspectul”, a recunoscut sincer Eremia.

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