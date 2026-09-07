 Fratele Alinei Eremia a fost implicat într-un accident cu motocicleta. Care este starea lui Mircea Eremia
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Fratele Alinei Eremia a fost implicat într-un accident cu motocicleta. Care este starea lui Mircea Eremia

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Mircea Eremia, fratele artistei Alina Eremia, a fost transportat la spital în urma unui accident de motocicletă. Deși este în afara oricărui pericol, rănile suferite necesită o perioadă de recuperare și îl obligă pe tânărul cântăreț să își suspende temporar activitatea artistică, dar și meciul din gala RXF.

Mircea Eremia a suferit un accident de motocicletă
Mircea Eremia a suferit un accident de motocicletă Foto: Instagram

Artistul  a suferit un accident de motocicletă în urma căruia a fost transportat la spital cu o fractură de claviculă și multiple leziuni pe corp.

Pauză forțată din muzică și sport: urmările accidentului suferit de Mircea Eremia

Artistul a transmis un mesaj direct fanilor pe TikTok, recunoscând că doar o minune a făcut ca deznodământul să nu fie unul tragic. 

„Salutare, dragi prieteni! De data asta vin către voi cu o veste proastă. Din păcate, am avut un accident de motocicletă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici, că sunt cât de cât ok și că lucrurile nu au fost cu mult mai grave. M-am ales cu o claviculă ruptă, câteva julituri pe care nu aș vrea să le arăt și cu o perioadă de câteva săptămâni de recuperare. Va trebui să anulez foarte multe proiecte, evenimente, planuri, lupta în RXF pe care știți foarte bine că o doream foarte mult și pentru care mă pregăteam zilnic”  a declarat acesta pe tiktok.   

Conștient de cumpăna prin care a trecut, Mircea Eremia a ținut să tragă un semnal de alarmă legat de riscurile din trafic și neatenția care poate costa o viață într-o fracțiune de secundă.

Tânărul a mărturisit că va folosi săptămânile de pauză forțată pentru a reflecta și pentru a compune, cerând sprijinul și înțelegerea comunității sale:

„Sunt sigur că fiecare moment de genul apare în viața noastră ca un reminder să o luăm mai încet, să trăim, să iubim viața și să ne dăm seama cât suntem de fragili și cum o secundă de neatenție sau un ceas rău poate schimba foarte mult întreaga viață. În aceste momente, nu-mi rămâne decât să stau să mă recuperez, să încep să mă simt din ce în ce mai bine și să mă refugiez în muzică.”

Cine este Mircea Eremia 

Mircea Eremia este fratele mai mic al artistei Alina Eremia și, asemenea surorii sale, și-a construit un drum în lumea muzicii.

A intrat în atenția publicului încă de la o vârstă fragedă, iar în 2007 a reprezentat România la Eurovision Junior, alături de trupa 4 Kids. Grupul s-a clasat pe locul 10 în competiția internațională. Ulterior, Mircea și-a continuat activitatea muzicală și a lansat mai multe proiecte solo, dar a colaborat și cu sora sa.

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