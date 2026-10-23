 Hainele pe care nu trebuie să le speli niciodată la mașină. Adina Buzatu: „Ține minte”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoHainele pe care nu trebuie să le speli niciodată la mașină. Adina Buzatu: „Ține minte”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Designerul vestimentar Adina Buzatu a publicat recent un videoclip în care oferă recomandări privind întreținerea corectă a hainelor, atrăgând atenția asupra unor articole care nu ar trebui introduse niciodată în mașina de spălat. Designerul și-a exprimat nemulțumirea față de greșelile pe care le observă frecvent în întreținerea garderobei.

buzatu haine jpg
Foto: colaj click

Hainele care nu trebuie să ajungă în mașina de spălat

Printre piesele vestimentare pe care designer-ul le consideră nepotrivite cu spălarea automată se numără sacourile și costumele clasice. Potrivit acesteia, articolele cu structură interioară își pot pierde forma în urma unui ciclu de spălare.

„Ține minte: dacă ceva încape în mașina de spălat, nu înseamnă că trebuie să ajungă acolo”, le-a transmis aceasta urmăritorilor săi din mediul online.

Adina Buzatu recomandă prudență și în cazul paltoanelor din lână cu căptușeală. „Costumele și paltoanele ajung la curățătorie sau, dacă nu sunt pătate efectiv, se curăță cu aburi, care sterilizează, reîmprospătează și sunt suficienți pentru a menține produsul într-o stare foarte bună”, a explicat aceasta.

Pe lista articolelor care nu ar trebui spălate la mașină se află și adidașii din piele. „În general, adidașii din piele nu îi bagi niciodată la mașină”, a avertizat ea.

Accesoriile vestimentare care trebuie ferite de mașina de spălat

Totodată, specialista recomandă o atenție deosebită în cazul accesoriilor din materiale delicate. „Cravatele din mătase naturală, dacă au o pată, se tratează punctual, dar niciodată nu bagi întreaga cravată la spălat”, a precizat Adina Buzatu.

Aceasta îi sfătuiește pe consumatori să respecte întotdeauna informațiile de pe etichetele produselor.

„Orice produs cu etichetă «doar curățare chimică» trebuie tratat ca atare. Chiar dacă ai la mașina de spălat un program pentru delicate, evită-l în astfel de situații”, a explicat Adina Buzatu.

Designerul a menționat și câteva categorii de haine care necesită o îngrijire specială, precum tricourile sau maletele realizate din mătase naturală ori lână merinos extrafină. „Niciodată la mașină”, a subliniat aceasta.

Pe de altă parte, Adina Buzatu a ținut să precizeze că nu toate hainele din lână, mătase naturală, cașmir sau in sunt automat interzise la spălarea în mașină, însă fiecare articol trebuie verificat individual, în funcție de instrucțiunile producătorului.

Programul pentru haine delicate nu ajută 

Un alt aspect important evidențiat de specialistă este că spălatul manual și curățătoria chimică nu sunt proceduri echivalente. „Spălatul manual nu înlocuiește curățătoria chimică”, a spus ea, adăugând că „nici măcar programul pentru delicate nu înlocuiește spălatul manual”.

În cazul hainelor sensibile, recomandarea sa este clară: „Atunci când ai o haină delicată și vezi acest lucru menționat și pe etichetă, spal-o într-un lighean cu apă rece, cu mâna”.

Ghid de cumpărături

ilan si alina laufer
Alina Laufer, criticată după liftingul facial: „S-a ajuns destul de departe!” De ce a apelat la intervenția estetică Vedete românești
Gabi Bădălău și Claudia Patrășcanu
Răsturnare de situație în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău? Ce ar fi spus cei doi băieți ai vedetelor în fața judecătorilor. Cu cine vor, de fapt, să locuiască Vedete românești
image
#Analize Adevărul
Cum a ajuns România să împrumute 400 de milioane pe zi. Expert: „Ne-ar trebui două treimi din veniturile statului pe 2 ani doar să ne plătim datoria” adevarul.ro
image
Inteligența artificială schimbă lupta cu cancerul. De la prevenție la tratamente, ce speranțe au pacienții adevarul.ro

Parteneri

image
Buget uriaș pentru FCSB! Gigi Becali nu mai stă pe gânduri și scoate banii din buzunare www.fanatik.ro
image
Airbnb anunță schimbări majore. Ce nu le mai pot cere gazdele turiştilor observatornews.ro
image
Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire profesională” www.antena3.ro
image
Cinci dosare penale, zero ruși. După ce au acuzat un „actor statal” în victoria lui Călin Georgescu din primul tur, autoritățile n-au reușit să identifice, să audieze sau să pună sub acuzare niciun rus www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Consuelo Mutu după divorţ. Cum arată acum şi din ce face bani as.ro
image
Ce avere declară Ștefan-Ovidiu Popa şi ce studii are. Soția ministrului Transporturilor lucrează tot la Camera Deputaților playtech.ro
image
Vin, în sfârșit, banii?! Anunț major pentru cluburile care suferă în SuperLigă: „Jucătorii sunt neplătiți, abia așteaptă o veste” www.fanatik.ro
image
Cum a fost împărțită averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Scandalul genților dispărute după moartea ei www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Meghan Markle trece la următorul nivel! Antreprenoarea a lansat un produs neașteptat. Îi va face concurență fratelui Prințesei Kate? okmagazine.ro
image
Kate a schimbat diadema cu o cască de șantier! Apariția neașteptată a Prințesei de Wales într-un loc care i-a marcat destinul okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Cum au ajuns vikingii în America, cu 500 de ani înainte de Cristofor Columb historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dispariția Zborului 19 în Triunghiul Bermudelor. O tragedie aviatică rămasă fără explicație historia.ro
banner cu sabia la scoala jpg
#Exclusiv Click!
Verdictul psihologului Radu Leca, după atacurile cu cuțitul din școli: „Control în ghiozdane, ca la aeroport!” Sfat pentru părinți Vedete românești
Gabi Bădălău și Claudia Patrășcanu
Răsturnare de situație în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău? Ce ar fi spus cei doi băieți ai vedetelor în fața judecătorilor. Cu cine vor, de fapt, să locuiască Vedete românești
andreea balan si andreea antonescu 1 jpg
Andreea Antonescu rupe tăcerea despre relația cu Andreea Bălan! Ce spune despre tensiunile dintre ele și absența de la nuntă: „Important este să rămână respectul” Vedete românești
Răzvan Fodor jpg
Planul secret al lui Răzvan Fodor în cazul unui război în România. Cum se pregătise pentru ce era mai rău: „Avem un sac cu toate actele” Vedete românești
Andra jpg
Ce își ia Andra Măruță la evenimente în caz că i se face foame: „Pe asta nu trebuia să o vedeți” Vedete românești
Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcan jpg
Gabi Bădălău îi dă replica Claudiei Pătrășcanu și publică dovezile plăților pentru copii. Ce sumă a achitat Vedete românești
ilan si alina laufer
Alina Laufer, criticată după liftingul facial: „S-a ajuns destul de departe!” De ce a apelat la intervenția estetică Vedete românești
bianca si cornel pasat instagram jpg
Cornel Păsat, la un pas să depună actele de divorț. Ce se întâmplă cu locuința lui și a Biancăi: „Lucrurile nu stau așa” Vedete românești
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net