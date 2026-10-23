Hainele pe care nu trebuie să le speli niciodată la mașină. Adina Buzatu: „Ține minte”

Designerul vestimentar Adina Buzatu a publicat recent un videoclip în care oferă recomandări privind întreținerea corectă a hainelor, atrăgând atenția asupra unor articole care nu ar trebui introduse niciodată în mașina de spălat. Designerul și-a exprimat nemulțumirea față de greșelile pe care le observă frecvent în întreținerea garderobei.

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Hainele care nu trebuie să ajungă în mașina de spălat

Printre piesele vestimentare pe care designer-ul le consideră nepotrivite cu spălarea automată se numără sacourile și costumele clasice. Potrivit acesteia, articolele cu structură interioară își pot pierde forma în urma unui ciclu de spălare.

„Ține minte: dacă ceva încape în mașina de spălat, nu înseamnă că trebuie să ajungă acolo”, le-a transmis aceasta urmăritorilor săi din mediul online.

Adina Buzatu recomandă prudență și în cazul paltoanelor din lână cu căptușeală. „Costumele și paltoanele ajung la curățătorie sau, dacă nu sunt pătate efectiv, se curăță cu aburi, care sterilizează, reîmprospătează și sunt suficienți pentru a menține produsul într-o stare foarte bună”, a explicat aceasta.

Pe lista articolelor care nu ar trebui spălate la mașină se află și adidașii din piele. „În general, adidașii din piele nu îi bagi niciodată la mașină”, a avertizat ea.

Accesoriile vestimentare care trebuie ferite de mașina de spălat

Totodată, specialista recomandă o atenție deosebită în cazul accesoriilor din materiale delicate. „Cravatele din mătase naturală, dacă au o pată, se tratează punctual, dar niciodată nu bagi întreaga cravată la spălat”, a precizat Adina Buzatu.

Aceasta îi sfătuiește pe consumatori să respecte întotdeauna informațiile de pe etichetele produselor.

„Orice produs cu etichetă «doar curățare chimică» trebuie tratat ca atare. Chiar dacă ai la mașina de spălat un program pentru delicate, evită-l în astfel de situații”, a explicat Adina Buzatu.

Designerul a menționat și câteva categorii de haine care necesită o îngrijire specială, precum tricourile sau maletele realizate din mătase naturală ori lână merinos extrafină. „Niciodată la mașină”, a subliniat aceasta.

Pe de altă parte, Adina Buzatu a ținut să precizeze că nu toate hainele din lână, mătase naturală, cașmir sau in sunt automat interzise la spălarea în mașină, însă fiecare articol trebuie verificat individual, în funcție de instrucțiunile producătorului.

Programul pentru haine delicate nu ajută

Un alt aspect important evidențiat de specialistă este că spălatul manual și curățătoria chimică nu sunt proceduri echivalente. „Spălatul manual nu înlocuiește curățătoria chimică”, a spus ea, adăugând că „nici măcar programul pentru delicate nu înlocuiește spălatul manual”.

În cazul hainelor sensibile, recomandarea sa este clară: „Atunci când ai o haină delicată și vezi acest lucru menționat și pe etichetă, spal-o într-un lighean cu apă rece, cu mâna”.