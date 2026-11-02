Rochiile și blănurile doamnelor din PSD, sub lupa designerilor: „Nu e chinchilla, e iepure!” Cât costă, de fapt, rochia cu oglinzi a Olguței Vasilescu?

Soțiile și iubitele „greilor” din PSD au făcut parada modei, sâmbăta trecută, la petrecerea de botez a celui de-al treilea fiu al lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș! Exclusiv pentru Click!, designerii Florin Burescu și Daniel Mărgărit au comentat ținutele elegante și sofisticate, de tip „glamour”. Românii le-au reproșat însă luxul afișat, în această perioadă grea, de austeritate.

1/6 Ce elegante au fost partenerele de viață ale politicienilor Alfred Simonis, Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu, la petrecerea din Timișoara Foto: foto: Facebook

Cât costă, de fapt, blana spectaculoasă a iubitei lui Marcel Ciolacu?

Cel mai comentat articol vestimentar a fost, de departe, haina de blană, în care s-a afișat Sorina Docuz, logodnica fostului premier, Marcel Ciolacu. Cum însă în mediul online s-a speculat intens că haina ar fi de blană de chinchilla și că ar costa între 15.000 și 17.000 de euro, Marcel Ciolacu a demontat zvonurile scandaloase, dezvăluind prețul plătit în realitate, dar și locul de unde a achiziționat-o, marele bazar din Istanbul:

„Se pare că blana mea de 500 de euro a ajuns la 15.000 de euro, în unele relatări. Așa că fac o precizare: prețul real este de 500 de euro. Am cumpărat-o din Istanbul, din Marele Bazar. Mi-aș dori ca informațiile despre mine să fie verificate, înainte de a fi prezentate drept certitudini. Între 500 de euro și 15.000 de euro este o diferență de 14.500 de euro, iar o presupunere nu ține loc de documentare”, a menționat, pentru libertatea.ro, fostul premier PSD, care a făcut publice și fotografii cu magazinul din bazar.

Daniel Mărgărit, designer: „Haina e din iepure rex”

Controversata haină de blană, care a declanșat un val de critici la adresa lui Marcel Ciolacu, a fost analizată și de designerul Daniel Mărgărit, singurul expert în blănuri naturale din România, acreditat de International Fur Federation și Deutsche Pelz Institut. Iată opinia acestuia:

„Marcel Ciolacu are dreptate, haina de blană purtată de partenera lui nu este din chinchilla. Este iepure rex, cum escrocii numesc Rex Chinchilla pentru iepurele care imită chinchilla. Da, poate costa, cum spune el, 500 de euro, la Istanbul. 100% nu este chinchilla”, a menționat vestitul designer de blănuri Daniel Mărgărit.

Mihaela Grindeanu, în ținută de nașă

Dar și alte doamne au avut apariții remarcabile, la acest eveniment cu ștaif, cu invitați de cinci stele, etalându-și ținutele scumpe, ca într-o veritabilă prezentare de modă. Un exemplu de cochetărie a fost și nașa Mihaela Grindeanu, soția lui Sorin Grindeanu, președintele PSD și al Camerei Deputaților. A strălucit în rochia lungă, de seară, la care a accesorizat o haină de blană, purtată pe umeri.

Nici partenera lui Alexandru Rafila, fostul Ministru al Sănătății, nu a fost mai prejos, alegând un compleu croit impecabil pe trupul frumos, în nuanțe deschise. Iar proaspăta mămică Elena Simonis, soția gazdei, Alfred Simonis, a fost în centrul atenției, în rochia decorată cu paiete. Pe umeri a purtat o frumoasă capă. Cât o privește pe Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, soția lui Claudiu Manda, ea a ales o rochie neagră, cu aplicații stil cioburi de oglindă.

Florin Burescu, designer: „Ținutele fiecărei doamne nu depășesc 2.000 de euro”

Iată ce spune, exclusiv pentru Click!, și designerul Florin Burescu despre ținutele doamnelor care au onorat invitația la evenimentul de sâmbăta trecută, considerat de mulți „pe lux și pe opulență”, și unde s-au reunit numeroși politicieni:

„Partenerele de viață ale politicienilor nu au venit în rochii nemaivăzute, sunt la prețuri nu extrem de mari, nu cred că sunt 2-3 ținute care depășesc 2.000 de euro. Vorbim aici despre niște domni care au ceva bănuți, iubitele și soțiile lor nu puteau să vină în rochii de 300 de lei. Referitor la haina de blană a Sorinei Docuz, iubita lui Marcel Ciolacu, vă spun că nu a costat nicidecum această sumă vehiculată, de peste 15.000 de euro, e până-n 1.000 de euro.

Se vede că e luată de la un brand de blănuri cu prețuri deloc de speriat. Costurile ținutelor invitaților cresc însă la capitolul bijuterii purtate, acolo putem vorbi despre zeci de mii de euro. Au arătat foarte bine toate doamnele, foarte elegante. Ținuta Olguței Vasilescu este o rochie cu oglinzi, s-a purtat acest model și încă se mai poartă, prețul ajunge undeva pe la 1.000 de euro”.

Solistul italian Al Bano a încins atmosfera la petrecere

La petrecerea de botez a fiului lui Alfred Simonis, liderul PSD Timiș, cu sute de invitați, trei mari artiști au susținut recitaluri: solistul italian Al Bano, Damian Drăghici și Theo Rose. Al Bano a interpretat hit-urile sale, printre care și celebra piesă „Felicità”.

Artistul italian a transformat recitalul într-un veritabil concert interactiv. A coborât de pe scenă printre mesenii care îi știau versurile pieselor, cântând cu el la microfon.