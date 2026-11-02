 Marcel Ciolacu, prima reacție după zvonurile despre nunta cu Sorina Docuz: „Suntem împreună”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Marcel Ciolacu, prima reacție după zvonurile despre nunta cu Sorina Docuz: „Suntem împreună”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Marcel Ciolacu a făcut lumină în privința relației cu Sorina Docuz, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora cei doi ar fi renunțat la nunta programată pentru finalul lunii noiembrie. Fostul premier, în prezent președinte al Consiliului Județean Buzău, a confirmat că povestea lor continuă și a transmis un mesaj scurt, dar categoric.

Marcel Ciolacu
Marcel Ciolacu Foto: arhivă

Declarația vine la scurt timp după controversa provocată de apariția celor doi la botezul fiului lui Alfred Simonis, organizat la Timișoara. Evenimentul a atras atenția nu doar prin lista invitaților, ci și prin ținutele și accesoriile de lux purtate de unii dintre participanți.

Marcel Ciolacu confirmă că relația cu Sorina Docuz continuă

Întrebat de publicația „Adevărul” despre informațiile privind presupusa anulare a nunții, Marcel Ciolacu a confirmat că este în continuare alături de Sorina Docuz.

„Suntem împreună, fericiți și asumați”, a declarat fostul premier.

În ultimele zile apăruseră informații potrivit cărora cei doi ar fi decis să amâne sau să anuleze evenimentul programat pentru sfârșitul lunii noiembrie. Potrivit informațiilor publicate anterior de G4Media, Ciolacu ar fi transmis că nunta nu va mai avea loc în perioada stabilită, folosind formularea: „Rămânem în probe o perioadă”.

Noua declarație a fostului premier clarifică însă un aspect important: relația dintre el și Sorina Docuz nu s-a încheiat, chiar dacă planurile privind nunta ar fi suferit modificări.

Haina Sorinei Docuz, în centrul controverselor. Ciolacu spune că a costat 500 de euro

Apariția Sorinei Docuz la botezul organizat de Alfred Simonis a generat numeroase comentarii, în special din cauza hainei de blană pe care aceasta a purtat-o. În mediul online au circulat estimări potrivit cărora piesa vestimentară ar valora între 12.000 și 17.000 de euro. Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a avansat, la rândul său, suma de 17.000 de euro.

Marcel Ciolacu a respins aceste evaluări și a susținut că haina a fost cumpărată din Marele Bazar din Istanbul, la prețul de 500 de euro. Pentru a-și susține explicația, fostul premier a prezentat fotografii cu magazinul și cartea de vizită a acestuia.

Ulterior, reprezentanții magazinului BEST VIP Leather & Fur au publicat o clarificare pe rețelele de socializare. Aceștia au precizat că produsul a fost realizat la comandă în magazinul din Istanbul și că prețul de vânzare a fost de 500 de euro. Potrivit postării, haina este confecționată din blană de iepure.

„15.000 € sau 500 €? ADEVĂRUL DESPRE BLANA DISCUTATĂ ÎN PRESA DIN ROMÂNIA!

În urma informațiilor apărute în presa din România despre ținuta purtată de Sorina Docuz la evenimentul din Timișoara, dorim să clarificăm câteva detalii.

Produsul a fost realizat la comandă în magazinul nostru din Istanbul.

Prețul real de vânzare în magazinul nostru: 500 €.

Respectăm confidențialitatea clienților și nu comentăm subiecte politice”, au transmis reprezentanții magazinului.

Sorin Grindeanu regretă reacțiile provocate de imaginile de la botez

Botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a devenit subiect de discuție după apariția imaginilor cu invitații și ținutele acestora. La evenimentul din 31 octombrie au participat numeroși lideri PSD, printre care Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda, Paul Stănescu, Alexandru Rafila, Alexandru Rogobete și Florin Manole.

Petrecerea a fost animată de artiști precum Al Bano, Damian Drăghici și Theo Rose, iar numărul invitaților a fost de ordinul sutelor.

Luni, 2 noiembrie, Sorin Grindeanu a reacționat la criticile apărute după publicarea fotografiilor. Liderul PSD a recunoscut că unele imagini au transmis un mesaj nepotrivit, mai ales în contextul dificultăților economice cu care se confruntă o parte dintre români.

„Înțeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit, în contrast cu problemele pe care le are România. În contextul social dificil, toți cei care avem responsabilități publice trebuie să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem, chiar și în cadrul unor evenimente private”, a declarat Grindeanu.

Acesta a spus că regretă percepția creată și a susținut că PSD trebuie să demonstreze prin fapte că a înțeles nemulțumirile populației.

Critici din partea PNL și USR după petrecerea de la Timișoara

Imaginile de la botez au fost comentate și de reprezentanți ai opoziției. Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru i-a numit pe social-democrați „socialiști de caviar”, criticând diferența dintre discursul politic despre dificultățile populației și aparițiile de la eveniment.

„Dacă le pui țoalele la un loc și evaluezi costurile, poți face indexarea pensiilor”, a scris liberalul pe Facebook.

La rândul său, Gigel Știrbu a ironizat petrecerea, pe care a numit-o „Halloween-ul la PSD-iști”. Și președintele USR, Dominic Fritz, a comentat imaginile, întrebându-se de unde provin banii pentru ținutele afișate.

Cine este Sorina Docuz

Sorina Docuz, în vârstă de 35 de ani, este antreprenoare și a câștigat în trecut titlul de Miss Buzău. Aceasta a fost căsătorită cu primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, alături de care are un fiu. Ulterior, s-a căsătorit cu omul de afaceri Mădălin Stan, cu care are o fiică.

Ghid de cumpărături

banner bairam pSd jpg
#Exclusiv Click!
Rochiile și blănurile doamnelor din PSD, sub lupa designerilor: „Nu e chinchilla, e iepure!” Cât costă, de fapt, rochia cu oglinzi a Olguței Vasilescu? Vedete românești
Fulgy FOTO Facebook webp
Viorica de la Clejani, declarație cu lacrimi în suflet pentru Fulgy! Mesajul care a atras atenția fanilor Vedete românești
image
Șase magazine din România, vizate de un posibil atac cibernetic. Temperaturile din frigidere au crescut brusc în toiul nopții adevarul.ro
image
Emisiunea care revine la PRO TV după 14 ani. Ce pregătește postul pentru primăvara lui 2027 adevarul.ro

Parteneri

image
El este omul care l-a ajutat pe Reghecampf să-l refacă pe Drăguș la FCSB. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Furtuna Agneta aduce fenomene extreme în România. Ar putea ninge în Bucureşti în noiembrie observatornews.ro
image
După scandalul blănurilor, Marcel Ciolacu spune că nu se gândește să facă nuntă: „Rămânem în probe, după modelul prezidențial” www.antena3.ro
image
George Simion anunță un protest pentru Călin Georgescu cu toți membrii AUR la București. Când va avea loc mitingul www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Celebrul miliardar mizează pe Ion Ţiriac că va îndeplini visul uriaş al românilor: „E omul potrivit să facă asta” as.ro
image
Din ce bani trăiește Liviu Dragnea acum. Averea pe care o avea fostul lider PSD înainte de a fi închis playtech.ro
image
37 de milioane de euro pentru Gigi Becali: „Din două telefoane și un transfer bancar!” www.fanatik.ro
image
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii! www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Abilitățile de amantă iscusită au salvat-o de sărăcie! Regina neîncoronată a curtezanelor pariziene a ajuns contesă și muză okmagazine.ro
image
Fanii familiei regale, uluiți de noua fotografie cu Prințul Louis! Toți au observat un lucru neașteptat okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
banner bairam pSd jpg
#Exclusiv Click!
Rochiile și blănurile doamnelor din PSD, sub lupa designerilor: „Nu e chinchilla, e iepure!” Cât costă, de fapt, rochia cu oglinzi a Olguței Vasilescu? Vedete românești
Design fără titlu (6) png
Steve Ellis a murit la 76 de ani. Povestea artistului care a dat voce uneia dintre cele mai iubite piese ale anilor '60 Vedete internaționale
banner Edy Iorga
#Exclusiv Click!
7 ani fără Leo Iorga. Ultimele lui cuvinte pentru familie: „Tati vă iubește!” Și-a ales singur mormântul din Bellu, în anul morții Vedete românești
laurette (2) jpg
Laurette a făcut anunțul momentului. Când va putea merge din nou și cum se simte acum Vedete românești
Fulgy FOTO Facebook webp
Viorica de la Clejani, declarație cu lacrimi în suflet pentru Fulgy! Mesajul care a atras atenția fanilor Vedete românești
Gabriela Cristea (1) jpg
Video„Nu mai răcesc toată iarna!” Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta care i-a smuls lacrimi Vedete românești
Ramona Olaru, foto Instagram jpg
Ramona Olaru, avertisment pentru Aris Eram în privința femeilor: „Să nu se îndrăgostească acum!” Vedete românești
georgiana lobont si fiul ei jpg
Georgiana Lobonț, în lacrimi când vorbește despre fiul ei! Ce sacrificii face pentru ca băiețelul să ajungă fotbalist Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a făcut parada modei la Timișoara, într-o rochie cu decolteu și cu o geantă Chanel de 4.000 de euro. Cine este Mihaela Grindeanu actualitate.net