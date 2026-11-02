Marcel Ciolacu, prima reacție după zvonurile despre nunta cu Sorina Docuz: „Suntem împreună”

Marcel Ciolacu a făcut lumină în privința relației cu Sorina Docuz, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora cei doi ar fi renunțat la nunta programată pentru finalul lunii noiembrie. Fostul premier, în prezent președinte al Consiliului Județean Buzău, a confirmat că povestea lor continuă și a transmis un mesaj scurt, dar categoric.

Marcel Ciolacu Foto: arhivă

Declarația vine la scurt timp după controversa provocată de apariția celor doi la botezul fiului lui Alfred Simonis, organizat la Timișoara. Evenimentul a atras atenția nu doar prin lista invitaților, ci și prin ținutele și accesoriile de lux purtate de unii dintre participanți.

Marcel Ciolacu confirmă că relația cu Sorina Docuz continuă

Întrebat de publicația „Adevărul” despre informațiile privind presupusa anulare a nunții, Marcel Ciolacu a confirmat că este în continuare alături de Sorina Docuz.

„Suntem împreună, fericiți și asumați”, a declarat fostul premier.

În ultimele zile apăruseră informații potrivit cărora cei doi ar fi decis să amâne sau să anuleze evenimentul programat pentru sfârșitul lunii noiembrie. Potrivit informațiilor publicate anterior de G4Media, Ciolacu ar fi transmis că nunta nu va mai avea loc în perioada stabilită, folosind formularea: „Rămânem în probe o perioadă”.

Noua declarație a fostului premier clarifică însă un aspect important: relația dintre el și Sorina Docuz nu s-a încheiat, chiar dacă planurile privind nunta ar fi suferit modificări.

Haina Sorinei Docuz, în centrul controverselor. Ciolacu spune că a costat 500 de euro

Apariția Sorinei Docuz la botezul organizat de Alfred Simonis a generat numeroase comentarii, în special din cauza hainei de blană pe care aceasta a purtat-o. În mediul online au circulat estimări potrivit cărora piesa vestimentară ar valora între 12.000 și 17.000 de euro. Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a avansat, la rândul său, suma de 17.000 de euro.

Marcel Ciolacu a respins aceste evaluări și a susținut că haina a fost cumpărată din Marele Bazar din Istanbul, la prețul de 500 de euro. Pentru a-și susține explicația, fostul premier a prezentat fotografii cu magazinul și cartea de vizită a acestuia.

Ulterior, reprezentanții magazinului BEST VIP Leather & Fur au publicat o clarificare pe rețelele de socializare. Aceștia au precizat că produsul a fost realizat la comandă în magazinul din Istanbul și că prețul de vânzare a fost de 500 de euro. Potrivit postării, haina este confecționată din blană de iepure.

„15.000 € sau 500 €? ADEVĂRUL DESPRE BLANA DISCUTATĂ ÎN PRESA DIN ROMÂNIA!

În urma informațiilor apărute în presa din România despre ținuta purtată de Sorina Docuz la evenimentul din Timișoara, dorim să clarificăm câteva detalii.

Produsul a fost realizat la comandă în magazinul nostru din Istanbul.

Prețul real de vânzare în magazinul nostru: 500 €.

Respectăm confidențialitatea clienților și nu comentăm subiecte politice”, au transmis reprezentanții magazinului.

Sorin Grindeanu regretă reacțiile provocate de imaginile de la botez

Botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a devenit subiect de discuție după apariția imaginilor cu invitații și ținutele acestora. La evenimentul din 31 octombrie au participat numeroși lideri PSD, printre care Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda, Paul Stănescu, Alexandru Rafila, Alexandru Rogobete și Florin Manole.

Petrecerea a fost animată de artiști precum Al Bano, Damian Drăghici și Theo Rose, iar numărul invitaților a fost de ordinul sutelor.

Luni, 2 noiembrie, Sorin Grindeanu a reacționat la criticile apărute după publicarea fotografiilor. Liderul PSD a recunoscut că unele imagini au transmis un mesaj nepotrivit, mai ales în contextul dificultăților economice cu care se confruntă o parte dintre români.

„Înțeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit, în contrast cu problemele pe care le are România. În contextul social dificil, toți cei care avem responsabilități publice trebuie să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem, chiar și în cadrul unor evenimente private”, a declarat Grindeanu.

Acesta a spus că regretă percepția creată și a susținut că PSD trebuie să demonstreze prin fapte că a înțeles nemulțumirile populației.

Critici din partea PNL și USR după petrecerea de la Timișoara

Imaginile de la botez au fost comentate și de reprezentanți ai opoziției. Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru i-a numit pe social-democrați „socialiști de caviar”, criticând diferența dintre discursul politic despre dificultățile populației și aparițiile de la eveniment.

„Dacă le pui țoalele la un loc și evaluezi costurile, poți face indexarea pensiilor”, a scris liberalul pe Facebook.

La rândul său, Gigel Știrbu a ironizat petrecerea, pe care a numit-o „Halloween-ul la PSD-iști”. Și președintele USR, Dominic Fritz, a comentat imaginile, întrebându-se de unde provin banii pentru ținutele afișate.

Cine este Sorina Docuz

Sorina Docuz, în vârstă de 35 de ani, este antreprenoare și a câștigat în trecut titlul de Miss Buzău. Aceasta a fost căsătorită cu primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, alături de care are un fiu. Ulterior, s-a căsătorit cu omul de afaceri Mădălin Stan, cu care are o fiică.